Рискнули, но проиграли: Россия уступила Финляндии в драматичном матче

Сборная России дважды отыгралась у Финляндии в решающем матче Кубка Первого канала, дело дошло до овертайма, в котором тренерский штаб рискнул поменять вратаря на четвертого полевого игрока и в итоге все закончилось потерей и голом финской команды. Благодаря этой победе Финляндия стала победителем турнира в Москве.

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Еще месяц назад казалось, что Кубок Первого канала станет турниром, в котором выступит состав, из которого максимум три человека попадет в итоговую заявку на Олимпиаду в Пекине. Сейчас, когда ситуация с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) остается неясной, шанс попасть на Игры получили все участники московского турнира. Для тренерского штаба декабрьские игры стали очень важны с точки зрения формирования альтернативного состава, наигрывания игровых сочетаний, отработки игры в большинстве и меньшинстве. Все решил овертайм: Финляндия обыграла Россию В своем последнем матче домашнего Кубка Первого канала одержавшая три победы подряд сборная России... 19 декабря 19:33

На матч с Финляндией в заявку не попали голкипер Александр Самонов, защитники Александр Елесин, Егор Яковлев и Никита Нестеров, а также форварды Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Антон Слепышев, Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Егор Коршков.

Место в воротах занял Иван Федотов, вернулись в состав хоккеисты, которые пропускали игру с Чехией. В частности, Кирилл Семёнов, Андрей Чибисов, Сергей Толчинский и Павел Карнаухов. В главную тройку нападения к Гусеву и Григоренко вместо Шипачева отправился Карнаухов.

Первый период

В предыдущем матче с Чехией российская команда забила уже на 14-й секунде, что, конечно, повлияло на ход всей игры. Финны противопоставили России очень организованную оборону, грамотно закрыли все зоны и первый момент у ворот Харри Сятери возник только на 8-й минуте. Кадейкин вывел Чистякова на бросок с пятака — финский вратарь щитком отразил шайбу.

К 10-й минуте преимущество сборной России пор броскам в створ было 6:2, но только один из них, про который мы рассказали, можно назвать опасным. Игра больше шла в финской зоне, но обострять у российских игроков получалось крайне редко

Вторая десятиминутка прошла уже с преимуществом гостей. По итогам первого периода счет по броскам в створ был 7:6, то есть за вторую половину периода российская команда только раз попала в створ ворот Сятери против четырех попыток у финнов.

Один из них завершился голом. На 19-й минуте Мерели затолкал шайбу в российские ворота после затяжной атаки финской сборной. Со второй попытки финский игрок проткнул шайбу между ног Федотову.

Впервые на Кубке Первого канала сборная России стала уступать в счете.

Второй период

Второй период российская сборная начала в большинстве, Валттери Кемиляйнен удалился одновременно с сиреной за подножку (первое удаление в игре). Но за две минуты россияне не смогли ничего придумать у чужих ворот. После чего команда осталась в меньшинстве за нарушение численного состава. И сразу финны должны были забивать, но блестящая игра Федотова, который щитком отразил бросок в упор, не позволила финнам удвоить преимущество.

Отметим, что Алексей Жамнов во втором периоде активно начал тасовать звенья, пытаясь как-то добавить российской команде мощи в атаке. Перестановки сработали, сборная России добавила в скорости и стала создавать моменты. Самым очевидным выход один на один с вратарем Гусева, форвард перекладывал шайбу и пытался попасть межу щитков Сятери, но голкипер выручил.

В итоге, россияне дожали соперника. Григоренко бросил из левого круга вбрасывания после паса Гусева, шайба попала в штангу, а на добивании первым оказался защитник Минулин, который отправил шайбу в уже пустые ворота.

В конце периода российская команда могла выходить вперед, но Сятери в паре моментов выручил свою команду.

Третий период

Российская команда могла выходит вперед уже в самом начале третьего периода, Кирилл Марченко набрал скорость, заехал в зону атаки и бросил из-под защитника — штанга!

А затем подвел команду Кадейкин. Блокировка соперника в средней зоне, совершенно необязательный фол и удаление, которым финны быстро воспользовались. Кемппайнен навязал борьбу на пятаке, шайба отскочила на клюшку Маннинена и он бросил точно под ближнюю штангу. Финляндия вышла вперед в этом матче во второй раз.

И гости снова заиграли в свой, вязкий хоккей. С прессингом в чужой зоне и быстрыми контратаками. В этот игровой отрезок только блестящая игра Федотова удержала Россию в игре, несколько раз вратарь спас свою команду в очень сложных ситуациях. Но и финский вратарь Сятери играл отлично. Он выручил свою команду после очень опасных бросков Кадейкина и Войнова.

За 5 минут до конца игры Микаэль Сеппяля заработал удаление в средней зоне, две минуты в большинстве россияне провели очень активно, создали несколько моментов и в конце концов Войнов мощным щелчком от синей линии отправил шайбу в сетку от перекладины.

Но судья сразу показал, что шайбу отменяет из-за помехи вратарю. Возникла пауза, арбитр пошел смотреть повтор, потом еще раз, уже по запросу штаба российской команды. После очень долгой паузы гол бы засчитан!

Но это было еще не все. Теперь уже финский штаб подал протест и потребовал от судей посмотреть повтор повнимательнее. Решение засчитать гол было оставлено в силе.

В оставшиеся минуты третьего периода было много хаотичной борьбы, но избежать овертайма не удалось.

Овертайм

На второй минуте овертайма, который, напомним, проходит в формате 3 на 3, Жамнов поменял вратаря на четвертого полевого, такую штуку в последнее время частенько использует в ЦСКА один из тренеров национальной команды Сергей Федоров. Далее Федотов уезжал на скамейку при любой атаке россиян и в итоге новомодная штука сыграла против ее авторов.

После долгого контроля россиянами в чужой зоне финны совершили перехват, Маннинен убежал к воротам и был готов отправить шайбу в пустые ворота, но его завалил Войнов. По правилам такой фол трактуется как гол.