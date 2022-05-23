16:15

Казахстан проиграл все шесть игр ЧМ-2022 в основное время — Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6) и Словакии (3:4). Команда забросила 14 шайб и пропустила 29.

Италия тоже проиграла все матчи, но один из них — в овертайме от Франции (1:2), — за что получила одно очко и на данный момент занимает седьмое место в группе А. Команда пропустила 27 шайб, а забросила десять.