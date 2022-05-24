24 мая 2022, 12:20 Спорт Жаркая битва за плей-офф: Швеция сражается с Латвией. LIVE Хоккей. Чемпионат мира. Группа В. Швеция — Латвия. ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игрок сборной Швеции Вильям Нюландер Global Look Press

В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в финском Тампере сборная Швеции играет с командой Латвии, которая занимает пятое место в группе В. Чтобы попасть в плей-офф турнира, латвийцам необходимо подняться как минимум на четвертую строчку, а значит, в этом матче им жизненно необходимо побеждать и набирать очки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2022. Группа B Матч не начался 24 мая 12:20 Швеция 0:0 Латвия Стадион «Нокиа-Арена», Тампере Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период