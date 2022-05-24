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Спорт

Жаркая битва за плей-офф: Швеция сражается с Латвией. LIVE

Хоккей. Чемпионат мира. Группа В. Швеция — Латвия. ОНЛАЙН

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Игрок сборной Швеции Вильям Нюландер

Игрок сборной Швеции Вильям Нюландер

Global Look Press
В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в финском Тампере сборная Швеции играет с командой Латвии, которая занимает пятое место в группе В. Чтобы попасть в плей-офф турнира, латвийцам необходимо подняться как минимум на четвертую строчку, а значит, в этом матче им жизненно необходимо побеждать и набирать очки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2022. Группа B
Матч не начался
24 мая 12:20
Швеция
0:0
Латвия
Стадион «Нокиа-Арена», Тампере
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! На чемпионате мира по хоккею в группе В встречаются сборные Швеции и Латвии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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