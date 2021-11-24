Манчестер Сити

Классный матч, особенно шикарен был второй тайм. «ПСЖ» красиво вышел вперед, но затем «Ман Сити» в красивом стиле все перевернул, завоевал заслуженную победу и обеспечил себе первое место в группе А. Впрочем, парижане тоже идут в плей-офф. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Эдерсон классно играет на выходе после подачи со штрафного из глубины, и звучит финальный свисток.
Неймар смог утащить мяч на чужую половину поля, где на нем на желтую карточку сфолил Габи Жезус.
Чтобы выиграть группу, «ПСЖ» нужно сегодня победить, даже ничья французов не устраивает. На два гола точно нет сил у подопечных Почеттино.
Не получается у «ПСЖ» сейчас игра. А вот Габи Жезус принял передачу Канселу в штрафной и едва не довел дело до удара в упор, но все же не продрался через двух защитников.
Мбаппе пытается на скорости с мячом обыграть всех, но всех пройти не получается. Стоунз отобирает.
ГОООООООООООООООООЛ! Габриэл Жезус — 2:1! Шикарнейший гол от «Сити», просто красивейший розыгрыш! Марез бросил по флангу вперед Гюндогана, который дотащил почти до лицевой, убрал на замахе Данилу Перейру и отдал к углу штрафной обратно Марезу. Последовала классная подача на дальний угол вратарский, откуда Бернарду Силва скинул Жезусу, а тому хватило грамотного касания!
Опасными атаками обменялись команды, но если Кейлор Навас поймал мяч в непростой ситуации, то Эдерсону не пришлось вступать в игру — Ди Мария зарядил в небеса.
КАКОЙ МОМЕНТ! Неймар просто феноменально сыграл, взорвав позиционную атаку «ПСЖ», когда стадион уже недовольно гудел. Шикарный дриблинг, сложнейшая стенка с Ди Марией и выход на убойную позицию уже в штрафной. Наверное, сил не хватило — чуть не довернул до ближнего угла, пробив с левой мимо.
Опасно бил Габи Жезус после паса в штрафную от Бернарду — Кейлор Навас кончиками пальцев перевел через перекладину! Правда, арбитры этого не увидели — от ворот.
И тут же двойная замена от Почеттино: Анхель Ди Мария вышел вместо Идриссы Гуйе, а Эрик-Жуниор Дина Эбимбе поменял как раз Нуну Мендеша.
Нуну Мендеш вернулся на поле, но явно испытывает болевые ощущения, а «Сити» как раз в его зоне зарабатывает угловой.
Пауза в игре связана с тем, что повреждение получил оставшийся лежать на чужой половине поля Нуну Мендеш.
ГООООООООООООООООООЛ! Рахим Стерлинг — 1:1! Сравнивают англичане счет и возвращаются в онлайн-режиме на первое место в группе. Канселу отдал на Родри, тот закинул к лицевой в штрафную на рывок Уокеру. Избежавший офсайда защитник в касание отдал в центр вратарской. Там Жезус не смог ударить, но, получилось, продлил мяч на Стерлинга, который дотянулся и отправил мяч в угол.
После розыгрыша углового Марез оказался на ударной позиции в углу вратарской и хлестко выстрелил под руку Навасу, но тот среагировал и отбил!
Стычка на поле, потому что «Ман Сити» не остановил атаку, когда Андер Эррера перед штрафной «ПСЖ» схватился за заднюю поверхность бедра и сел на газон. В итоге будет угловой. А испанец игру продолжить не сможет.
Потеря «Сити» на чужой половине поля и стремительная контратака «ПСЖ», в которой мяч по центру тащил Месси. Отдал налево Неймару, а не направо Мбаппе, получил обратно и решил ударить сам. Убрал под левую, но защитник этого ждал и заблокировал.
Месси навешивает со штрафного из глубины, но Эдерсон уверенно играет на выходе, легко забирая мяч.
Быстрая атака парижан. Неймар протащил мяч в штрафную, отдал направо Мбаппе, тот в касание делал пас в центр на Месси, но не дошла передача.
Первую в матче желтую карточку получает Родри, не успевший и наступивший на ногу уже отдавшему пас Леандро Паредесу.
И вот первая замена. Вместо Александра Зинченко на поле вышел Габриэл Жезус. Вероятно, Бернарду Силва опустится в тройку центральных полузащитников, а бразилец пойдет на острие атаки, где ему и место.
«ПСЖ» продолжает на волне успеха атаковать позиционно. Надолго ли хватит?
ГОООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе — 0:1! Вот так вот! Свой 50-й матч в Лиге чемпионов Килиан отмечает таким важным голом. Все начал на своей половине поля Нуну Мендеш, который отдал Неймару и побежал вперед. Получив обратный пас от бразильца, португалец вроде бы возвращал ему, но Неймар умышленно пропустил между ног на Месси, который обыгрался с ним в стенку, протащил в штрафную и прострелил. Мяч миновал всех и пришел к Мбаппе на правой стороне владений Эдерсона. Форвард принял, а потом выстрелил между ног бразильскому голкиперу «Сити»!
Классный пас Родри на Гюндогана, который рванул в штрафную. Перебросил Наваса на линии вратарской, но надо было еще добавить мяч в ворота, однако выбили защитники снова. И потом лайнсмен просигнализировал офсайд.
Маркиньос чисто отбирает в углу поля мяч у Стерлинга, а тот потом фолит в ответ, пытаясь вернуть владение.
Бодрый, но далеко не самый яркий первый тайм. «Ман Сити» имеет большое преимущество, но «ПСЖ» старается быстро жалить в контрвыпадах, а иногда и атакует позиционно. При этом парижские защитники пару раз уже вынесли мяч с линии своих ворот. В общем, все самое интересное впереди.
Стоунз сыграл в перехвате в центре поля, стал сохранять скачущий мяч, и его накрыл Неймар. Последовал пас в левый полуфланг к штрафной рванувшему Мбаппе. Килиан в движении подстравился под обводящий удар в дальний угол, но выстрелом в касание обвел и ворота — выше.
Проатаковал «ПСЖ» позиционно, и в итоге Мбаппе на входе в штрафную с края пытался обыграть Канселу, но в борьбе упустил мяч за лицевую.
А вот и фол Канселу на Месси. Аргентинец остался лежать на газоне, держась за лицо. Фол-то там скорее был, но в лицо ему португалец из «Сити» точно ничем не попадал.
Родри после передачи Зинченко делал проникающий пас в штрафную на Канселу, но тот не пошел. Расстроился испанец.
Угловой благодаря подключению Канселу заработал «Сити». Правда, Стоунз сфолил в борьбе после подачи углового.
Спрятанный за защитниками удар Мареза низом в дальний угол с линии штрафной, но Навас тащит и его!
Канселу обыграл Хакими на фланге, переложил на левую ногу и подал в штрафную. Там Нуну Мендеш сыграл, но выбил прямо на Гюндогана, который могучим выстрелом едва не сломал штангу!
Очень активно прессингует «Ман Сити». Но гости довольно уверенно чувствуют себя под давлением. Чувствуется, что команды экстра-класса играют.
Зинченко! Отскочил к Александру мяч в глубине гостевой штрафной, и украинец мощно приложился, но на пути удара встал все тот же Маркиньос!
Нуну Мендеш сместился перед штрафной в центр, обыграв защитника, и пробил низом — Эдерсон довольно легко забрал в падении. Но сама попытка заслуживает внимания.
Канселу сначала не очень удачно подал сам в атаке «Сити», а потом уже на своей половине поля заблокировал навес парижан.
Хакими разогнал контратаку, протащив мяч и отпасовав на другой угол штрафной Неймару. Тот хотел ударить, но так бесхитростно, что это легко заблокировали. Дальше Гуйе был на подборе, но все, что удалось «ПСЖ», это сохранить мяч.
Ошибся Марез, после чего Родри коленом в колено вошел в прокинувшего мяч мимо него Мбаппе. Еще и рукой по шее попал. Ого, даже желтой карточки нет! Это как?
Зинченко сначала опасно навешивал на Бернарду (снял Маркиньос), а затем во второй фазе атаки открылся в штрафной и бил после паса Стерлинга — снова Маркиньос встал на пути мяча.
Гюндоган добирается до мяча головой после навеса Мареза в позиционной атаке, но акцентированного удара не получается.
Рубен Диаш вроде бы отклеился от Кимпембе и готов был бить рыбкой после навеса с углового, однако защитник «ПСЖ» в последний момент успел выбить мяч ногой. Повторный корнер к остроте не привел.
Марез! Никто не может остановить марокканца. Уже в штрафной убрал в центр под свою левую и выстрелил под перекладину уже мимо Наваса, но теперь из ворот выбил Маркиньос!
Нуну Мендеш получил пас на левом фланге, протащил к штрафной и отдал Неймару, который сместился в центр и пробил. Мяч «зажевало», но он попал в забежавшего вперед Мендеша, хотя подправить тот как следует не сумел. Эдерсон отбил в прыжке ногами, а потом стало понятно, что Мендеш в последней фазе был в офсайде. Да и Неймар тоже во вне игры принимал.
Неймару досталось по ногам (куда же без этого?) от Рубена Диаша в центре поля. А так, фолов почти что нет.
В центре «горожане» много играют через левый полуфланг, где Зинченко, а уже у штрафной переводят направо Марезу, чтобы тот «возил» юного Нуну Мендеша. Это выглядит заготовкой.
Марез с не рабочей правой ноги классно подает в штрафную, мяч долетает до Стерлинга, однако тот неудачно обрабатывает и не может ударить.
Ошибаются гости, пошла контратака «Сити» с численным преимуществом. Бернарду отдал на Зинченко в центр. Александр не стал катить направо Марезу, а убрал под левую и хотел бить с 18-ти метров, но его накрыл прибежавший назад Гуйе. Запорол атаку украинец, было очень перспективно. Но сыграл смело.
Марез отменно подает, а Родри бьет головой мимо вратаря. Но Кимпембе головой практически с линии выносит из пустых ворот! А потом еще Марез бил с острого угла по отскочившему к нему мячу — то ли Навас, то ли штанга с внешней стороны сыграла за Париж.
Неймар прибежал на помощь партнеру, против которого финтил Марез, и затоптал марокканца. Штрафной с правого фланга, точка для подачи.
«Сити» сразу же полностью завладел мячом и территорией. Зинченко, кстати, активно задействуют в розыгрышах. А вот с передачами в штрафную пока беда. Снова неудачно. На этот раз у Канселу даже не было адресата...
Марез с правого края делает передачу в штрафную на средней высоте на рывок Гюндогану, но не докручивает до нужной точки.
Сразу же фолят парижане в центре поля, но мяч остается у «Сити». Следует передача из глубины в штрафную, но Маркиньос прерывает.
Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
Очень интересные составы. Гвардиола снова играет без центрфорварда — Бернарду Силва будет исполнять роль «ложной девятки». Попал на эту встречу в состав Александр Зинченко, но мы привыкли видеть украинца на левом фланге обороны «Сити». В этом сезоне его оккупировал прекрасно играющий Жоау Канселу. Ну а экс-хавбек «Уфы» сыграет в тройке центральных полузащитников, как в сборной Украины.
У «ПСЖ» супертрио в атаке, а под ним три мощных и жестких хавбека, ориентированных на оборону. Да, Паредес и Эррера умеют творить, да и Гуйе способен удачно подключиться, но все они будут ориентированы сегодня на нейтрализацию козырей «горожан». Ну и в воротах сегодня Кейлор Навас, а Джанлуиджи Доннаррумма в запасе. А еще в заявку «ПСЖ» на игру наконец попал Серхио Рамос, так пока и не дебютировавший за парижский клуб после перехода из-за травмы.
Это встреча лидеров группы А. «Ман Сити» за четыре тура набрал 9 очков, уступив парижанам и обыграв всех остальных. В активе «ПСЖ» только восемь баллов, поскольку французская команда позволила себе по разу разойтись миром с бельгийским «Брюгге» (4 очка) и немецким «РБ Лейпцигом» (1 очко). Победитель сегодняшнего матча точно выйдет в плей-офф. Но тут главное — битва за первую строчку.
А вот стартовое сочетание «Пари Сен-Жермен» от Маурисио Почеттино:
Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Паредес, Андер Эррера, Гуйе — Месси, Неймар, Мбаппе.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:
Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу — Родри, Гюндоган, Зинченко — Марез, Бернарду Силва, Стерлинг.