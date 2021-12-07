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Спорт

При пустых трибунах: «Лейпциг» в большинстве одолел «Ман Сити»

«РБ Лейпциг» в домашнем матче обыграл «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов

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Global Look Press
В матче шестого тура Лиги чемпионов в группе А немецкий «РБ Лейпциг» принял на своем поле уже оформивший первое место в квартете английский «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Германии, что позволило команде выйти в плей-офф Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
Окончен
07 декабря 20:45
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
24' Собослаи
71' А. Силва
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
76' Марез
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
1-й тайм

14' Кампль

24' Собослаи

30' Де Брёйне

2-й тайм

71' А. Силва

76' Марез 81' Стоунз

82' Уолкер

90' Адамс

Трансляция
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22:40

«Газета.Ru» на этом завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

22:35

Отличный матч провели игроки «Лейпцига», должна воодушевить команду эта победа над лидером Английской премьер-лиги.

'90+4

Все! Звучит финальный свисток, и при своих пустых трибунах «Лейпциг» обыгрывает «Манчестер Сити» и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

'90+3

В офсайды на последних минутах забираются игроки «Манчестер Сити».

'90+1

Три минуты добавлено к матчу. А Тайлер Адамс получает желтую карточку за грубую игру против Грилиша.

'90

Был фол, фолил Стоунс, но это не важно, потому что у «Лейпцига» был офсайд.

'88

А у нас ряд замен. «Лейпциг» меняет одного игрока: Мориба выходит вместо Силвы. У «Сити» уходят Аке и Де Брейне, выходит Палмер и Рубен Диаш.

'86

Какой ударище от Кевине Де Брейне! Но мимо.

'85

Включают в игру своего голкипера «горожане». Пока «Лейпциг» выглядит куда спокойнее своих соперников.

'83

Кайл Уокер сильно заехал по ноге Андре Силве, это привело к стычке футболистов. А судья достает красную карточку игроку «Сити».

'81

Зарабатывает Грилиш угловой. Подача Мареза, но спасают свои ворота защитники. А Шерер еще и желтую карточку показывает Стоунсу за разговоры.

'79

Идет в атаку «Лейпциг». А тем временем двойная замена у команды: Хендрикс и Бробери выходят на поле, меняют они Мукиеле и Форсберга.

'77

ГОООООООЛ! Забивает-таки «Манчестер Сити»! Рияд Марез головой переправляет мяч в ворота после неудачного отскока.

'76

А вот и нет никакого пенальти, есть только угловой. А Гвардиол сидит на газоне.

'75

Так! У нас тут проверка на пенальти, Гвардиол сбивает Стерлинга.

'73

Бросается в атаку «Сити», но пока все еще ничего не выходит.

'71

ГОООООООООООООЛ! Вот это да! «Лейпциг» забивает второй! Потрясающую комбинацию разыгрывает немецкий клуб, Форсберг обыгрывает соперников, отдает голевую на Силву, и тот совершенно спокойно поражает ворота.

'70

Не форсирует события «Лейпциг», спокойно ведет игру, обороняется уверенно. И сейчас голкипер очень хорошо выходит вперед из ворот, выбивая мяч.

'68

Больше бил «Манчестер Сити», но счет на табло не меняется, а вот реальных моментов у «горожан» во втором тайме не было.

'66

Грилиш попытался обыграть соперника один в один, но защитник немецкой команды оказался сильнее.

'64

Тренерский штаб «Лейпцига» идет на замену: Тайлер Адамс меняет Лаймера. Отличный первый тайм в его исполнении.

'62

Провел «Лейпциг» несколько активных минут, но следом Стерлинг снова бросается в прессинг.

'60

Угловой зарабатывает «Лейпциг», происходит навес, и перехватывает мяч Аке.

'58

Спокойно перекатывает «Сити» мяч, но этого сейчас мало.

'56

Небольшая заминка после того, как сбили Де Брейне. Требовали игроки «Сити» карточку для «Лейпцига», но в итоге обошлось без предупреждений.

'54

Рвется Стерлинг по флангу, но попадает в офсайд.

'52

Опять свободные зоны дает «Манчестер Сити», но успевают вернуться футболисты.

'51

После удара Де Брейне Собослай выбивает мяч головой.

'50

Продолжает активно давить «Сити». Еще один достаточно опасный штрафной зарабатывает Стерлинг.

'48

Активно начинает «Сити». Штрафной получает команда после того, как Гвардиол сбивает Гюндогана. Де Брейне со штрафного попадает в стенку.

'46

В перерыве «Манчестер Сити» делает замену. Рахим Стерлинг появляется на поле вместо Фодена. У «Лейпцига» тоже замена — Семакан выходит вместо Клостермана.

'46

Возвращаются команды на поле, и дает свисток главный арбитр на вторую часть встречи.

Перерыв

Звучит свисток на перерыв, отправляет Шерер команды отдыхать. «Манчестер Сити» со счетом 0:1 проигрывает в Лейпциге.

'45

Активизировался английский клуб, нанес пару перспективных ударов, но пока спасается «Лейпциг».

'43

Гвардиол сейчас Мареза прикладывает к полю. Кампл очень активно что-то пытается доказать судье, а Шерер в ответ объясняет ему что-то спокойно. Тут стоит вспомнить, что игрок сидит на желтой, и получать еще одну ему совсем не надо.

'41

Опасно! Просыпается «Сити», Фоден наносит опаснейший удар с передачи Де Брейне, спасает немцев штанга!

'39

Какой моментище сейчас создает «Лейпциг»! Силва после отличной передачи партнеров бьет в упор, в грудь принимает голкипер, а на добивание немецкий клуб не успевает. Вот это реально было опасно. И ведь сейчас к голу сейчас ближе именно клуб из Германии.

'37

Мяч спокойно держится у «Сити».

'35

Игра в четыре защитника сегодня очень помогает «Лейпцигу» не оставлять свободными фланги. А угловой «Сити» ни к чему не приводит. Снова.

'33

По большей части владеет мячом «Манчестер Сити», но вот это владение ни к чему не приводит.

'31

Еще одна атака «Лейпцига» не завершается успехом, забирает голкипер мяч.

'30

Желтая карточка прилетает Кевину Де Брейне. Судя по его лицу, недоволен футболист всем — и судьей, и ходом матча, и своим ударом.

'29

Пытаются придумать что-то «горожане», но пока все сводится к перекатам мяча в центре поля.

'27

Надо что-то придумывать «Сити», потому что возникают провалы в обороне у команды, что выглядит весьма тревожно.

'25

Проверяют судьи гол на VAR на предмет офсайда, но абсолютно чистый гол оформляет «Лейпциг».

'24

ГОООООООООЛ! Какая грубая ошибка «Манчестер Сити»! Лаймер выдает потрясающий пас, который упускает защита «горожан», и Собослай выходит один на один, переигрывает голкипера и забивает!

'23

Будто бы взвинтился немного темп игры, активнее стали атаки команд.

'21

Снова создает весьма опасный момент «Лейпциг». Андре Силва завершает отличную атаку, но играет на опережение голкипер, забирая мяч себе.

'19

Пока все еще спокойно идет игра, впрочем, стоит сказать, что напрягаться «Манчестер Сити» сегодня смысла особо нет — команда уже гарантировала себе первое место в группе.

'17

Обменялись весьма неплохими подходами команды, но в итоге в обоих случаях срабатывает защита отлично.

'15

А вот и первая желтая карточка. Кемпл получает предупреждение за то, что схватил за плечо Де Брейне.

'13

«Горожане» получают право на штрафной, и Де Брейне пробивает, но мяч застревает в футболистах.

'11

Пока у нас идет перекат мяча на поле, скажем, что «Лейпцигу» для того, чтобы выйти в Лигу Европы, нужно сыграть не хуже «Брюгге», который уже горит 0:2 «ПСЖ» в параллельном матче.

'9

Пока совершенно спокойно идет игра, без каких-то опасных моментов.

'7

Из-за полностью пустых трибун очень хорошо, что слышно на поле. Много подсказок как от тренерских штабов, так и от самих футболистов.

'5

Очень уверенно и грамотно «горожане» обороняются и выходят из-под чужого прессинга.

'3

Первый угловой в этом матче получают «горожане», быстро его разыгрывают, а следом Зинченко получает второй угловой, который футболисты тоже разыгрывают. Все заканчивается неточной передачей.

'2

Попрессинговал немецкий клуб минуту, а потом «Сити» мяч перехватил.

'1

Пока «Лейпциг» забрал мяч в самом начале, скажем — игра проходит при полностью пустых трибунах, которые закрыты из-за коронавируса.

'1

Дает Шерер свисток, и матч начался! Поехали!

20:42

Команды уже появляются на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Главный судья сегодняшнего матча — Сандро Шерер.

20:40

Напомним, что сейчас «Лейпциг» играет без главного тренера. Два дня назад клуб расторг контракт с Джесси Маршем после не самого удачного выступления команды в национальном чемпионате.

20:35

Матч начнется в 20:45 по московскому времени. А вот в таком составе команды выйдут на поле:

«Лейпциг»: Гулачи, Мюкиле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Нкунку, Кампл, Лаймер, Форсберг, Собослаи, Андре Силва.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунс, Аке, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брейне, Марез, Грилиш, Фоден.

20:30

В матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе А немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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