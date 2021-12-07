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Спорт

Разгром на финише: «ПСЖ» разобрался с «Брюгге»

«ПСЖ» обыграл «Брюгге» в шестом туре Лиги чемпионов

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Sarah Meyssonnier/Reuters
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов находящийся под огнем критики, но уже вышедший в плей-офф французский «ПСЖ» принимал сражавшийся за место в Лиге Европы бельгийский «Брюгге». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
Окончен
07 декабря 20:45
ПСЖ
Париж, Франция
2' Мбаппе
7' Мбаппе
38' Месси
76' Месси
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
68' Ритс
Стадион «Парк де Пренс», Париж
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
1-й тайм

2' Мбаппе 7' Мбаппе

38' Месси

2-й тайм

55' Керер

70' Мбаппе

76' Месси

61' Ланг

68' Ритс

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+4

Все — финальный свисток.

'90+3

«Брюгге» напоследок заработал угловой. И дело даже закончилось ударом головой от Ванакена — чуть неточным.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Икарди просто не попал по мячу, пусть и при сопротивлении защитника, с линии вратарской после паса справа!

'89

Ванакен падает в штрафной, но вместо пенальти бригада арбитров фиксирует офсайд.

'88

Первый удар парижан был заблокирован, а затем Месси на добивании из-за штрафной не попал в створ.

'87

Эрик Эбимбе вышел вместо Марко Верратти.

'86

Вормер крутит над стенкой, но и над воротами. Да и Доннарумма контролировал.

'85

Андер Эррера зацепил соперника. Хороший штрафной для «Брюгге», хотя для прямого удара, кажется, далековато. Но можно и пробить.

'84

Вместо Килиана Мбаппе в игру вступил Мауро Икарди.

'82

Ван дер Бремпт в контратаке «Брюгге» убрал в штрафной мяч ложным движением и сделал прострел, но добился лишь углового.

'79

Бельгийцы атакуют позиционно в погоне за вторым голом. Все завершается очень неточным ударом Маты из-за штрафной.

'76

ГОООООООООООООООООООЛ! Лионель Месси — 4:1! Сам заработал, сам и забил. Миньоле решил остаться в центре, а Месси пробил низом в правый от себя угол. Точно.

'75

Месси притащил мяч к штрафной, обыгрался с Верратти и дождался удара по ногам — пенальти!

'74

Здорово сыграл Мбаппе! Обыграл соперника, сместившись в центр. Пробил обводящим в дальний угол — Миньоле потащил!

'73

И двойная замена у «ПСЖ»: Леандро Паредес и Андер Эррера вышли вместо Идриссы Гуйе и Анхеля Ди Марии.

'71

А вместе с Вормером на поле появился Ноа Мбамба-Муанда. Юный полузащитник заменил Эдера Альвареса.

'70

Килиан Мбаппе грубо ударил сзади по ногам соперника и получил желтую карточку.

'69

И тут же замена у «Брюгге»: Руд Вормер заменил как раз Матса Ритса.

'68

ГОООООООООООООООООООООЛ! Матс Ритс — 3:1! Гуйе ошибся в центральном круге, Ланг протащил мяч к штрафной, отпасовал Ритсу в ее центр, а тот аккуратно уложил в угол. Доннарумма дотянулся, но спасти не смог.

'67

Миньоле легко справляется с ударом в створ после розыгрыша углового.

'66

Мбаппе пошел на правом фланге в дриблинг и заработал угловой, хотя изначально рассчитывал на большее.

'65

Ди Мария после классного паса Месси вошел в штрафную и очень хитро из-под защитника пробил с носка — Миньоле был готов.

'63

После повторного розыгрыша последовал прострел в штрафную, который легко поймал Доннарумма.

'62

Бельгийцы разыграли штрафной на фланге без свистка, хотя арбитр показал, что надо по сигналу. Ноа Ланг за инициативу наказан желтой карточкой.

'60

Не горит огонь в глазах футболистов «ПСЖ» во втором тайме. Хотя хозяева все равно много времени с мячом на чужой половине поля проводят.

'57

Вместо Сиссе Сандра у «Брюгге» вышел Игнас ван дер Бремпт.

'56

Срывает Тило Керер атаку гостей, сбивая с ног выигравшего у него позиционную борьбу Де Кетеларе — первая в матче желтая карточка.

'56

Два подряд корнера заработали бельгийцы, но ничего из них не выжали.

'55

Удар Ланга из-за штрафной — Доннарумма вытащил в прыжке, а Диалло выбил на угловой.

'54

Скучновато пока развиваются события во второй половине. В «Кошки-мышки» играют хозяева с гостями.

'52

А теперь Ритс после подачи в штрафную скинул под удар Де Кетеларе. Тот в касание с лета пробил в руки Доннарумме.

'51

Парижане слегка увлеклись перепасовкой, потеряли мяч и нарвались на быстрый выпад. Подача с левого фланга в штрафную, и Ритс пробил головой — чуть выше створа.

'50

Да, вместо Нуну Мендеша в игру вступил Тило Керер.

'49

Остановлена игра, потому что на газон уселся Нуну Мендеш. Какое-то повреждение получил. Сам ушел за пределы поля, не дожидаясь врачей. И будет замена.

'48

Мягким пасом Мбаппе заправил по левому краю Ди Марию. Тот сделал передачу в центр штрафной, но она не прошла.

'47

В концовке первого тайма неприятный удар в плечо получил Килиан Мбаппе, но на вторую половину герой первой все равно вышел.

'46

Поеееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Бенефисом Мбаппе обернулся первый тайм. Килиан забил два быстрых гола, а потом еще ассистировал на Лео Месси. «ПСЖ» уверенно громит «Брюгге» дома». Ждем вторую половину.

'45+1

Ничего не добавил арбитр к первому тайму — свисток на перерыв.

'43

Чуть ли не первый раз чисто отобрали мяч у Мбаппе. На фланге в центре поля. А в итоге все все равно закончилось аутом в пользу хозяев.

'41

И снова затишье на поле, причем мяч все равно под контролем подопечных Почеттино.

'38

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Лионель Месси — 3:0! Очень легко Мбаппе на левом фланге разобрался с соперником, прокинув тому мяч между ног. Не стал далеко тащить, а перевел в центр Месси, который как раз примчал с мячом к штрафной и уложил с левой в самый уголок без вариантов.

'38

62% времени первого тайма «ПСЖ» владеет мячом, и это гости еще подтянулись в последние 20 минут.

'37

Классная комбинация гостей, и Доннарумма тащит удар в касание от Сандра из ближнего угла! И на угловом потом кулаками играет итальянский голкипер.

'36

Угловой заработали хозяева, Ди Мария его разыграл с партнером, Верратти подошел к штрафной, там несколько раз накрутил одного соперника, отдал назад Гуйе, который вернул в касание Ди Марии. Прострел аргентинца был выбит Ванакеном.

'34

Мбаппе сыграл в центр на Месси, аргентинец вошел в штрафную, там сделал серию ложных движений, но так и не ударил, в итоге отпасовав назад.

'31

Еще одна подача в штрафную «ПСЖ» с левого фланга, но к ней никто не успевал.

'29

Вейналдума вдруг вывели пасом из глубины один на один, но нидерландец позволил себя догнать сразу двум соперникам, попытался убрать под себя в штрафной, но потерял мяч.

'28

Бросили играть в последнее время хозяева. При этом по ударам счет в их пользу уверенно: 5(4) — 1(1).

'26

Нуну Мендеш неудачно сыграл, не сумев остановить заброс бельгийцев из глубины по флангу, но сам же исправился, не дав убежать сопернику и отобрав у него мяч.

'24

Момент у «Брюгге»! Ошиблись защитники при розыгрыше мяча, накрыли их перед штрафной, и Сандра оказался в итоге прямо перед вратарем, но пробил в Доннарумму.

'22

Очень неприятный, бреющий навес от Ди Марии, но защите бельгийцев справляется. Даже контратака пошла включением Ланга на правом фланге. Правда, без удара.

'22

Мбаппе зарабатывает на себе фол не очень далеко от штрафной на левом фланге. Точка для подачи.

'21

Немножко в центре поля застряла игра. Но есть ощущение, что парижане просто взяли паузу.

'19

Атака гостей левым флангом с невысокой подачей в штрафную — в руки Доннарумме.

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Benoit Tessier/Reuters
'18

Ритс столкнулся с Верратти в центре поля. Досталось бельгийцу шипами по ноге. Но уже пришел в себя.

'16

Заброс в штрафную «Брюгге» со штрафного из глубины. Маркиньос скинул головой, а Гуйе пробил в падении «боковыми ножницами» — выше створа.

'14

Полностью под диктовку «ПСЖ» идет игра.

'12

Очередная ошибка бельгийцев привела к выпаду Месси, который отпасовал на Ди Марию, но Миньоле справился с ударом.

'10

Де Кетеларе снова прорывался к чужой штрафной, и могло быть очень опасно, но все же остановили главную ударную силу гостей.

'7

ГОООООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе — 2:0! Анхель Ди Мария снова разогнал атаку и прострелил в штрафную, где Мбаппе замкнул в касание с правой.

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Sarah Meyssonnier/Reuters
'6

Первое обострение от «Порту». Это Шарль Де Кетеларе выпилил отличную проникающую передачу. Партнеры не поняли.

'4

Заброс Ди Марии в штрафную приводит к первому в игре угловому парижан. А вот сам корнер не приводит ни к чему.

'3

Нервозно играет Миньоле, ошибаясь в передачах. Но при этом экс-голкипер «Ливерпуля» тащит удар Вейналдума.

'2

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе — 1:0! Ошибка Миньоле на выносе привела к выпаду и разящему удару Мбаппе.

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Sarah Meyssonnier/Reuters
'1

Поеееееехали! Матч стартовал.

20:45

Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «ПСЖ» уже точно займет второе место в группе, а вот для «Брюгге» матч важный. Гостям нужно сыграть лучше, чем «РБ Лейпциг» в параллельном матче против досрочно выигравшего группу «Манчестер Сити». Тогда именно «Брюгге» попадет в плей-офф Лиги Европы.

20:40

А вот стартовый состав «Брюгге» от Филиппа Клемана:

Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Рикка — Ритс, Альварес — Сандра, Ванакен, Ланг — Де Кетеларе.

20:35

Составы команд уже известны, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино:

Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Диалло, Нуну Мендеш — Гуйе, Верратти, Вейналдум — Ди Мария, Мбаппе, Месси.

20:30

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в подгруппе А французский «ПСЖ» принимает бельгийский «Брюгге». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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