«Брюгге» напоследок заработал угловой. И дело даже закончилось ударом головой от Ванакена — чуть неточным.
Икарди просто не попал по мячу, пусть и при сопротивлении защитника, с линии вратарской после паса справа!
Первый удар парижан был заблокирован, а затем Месси на добивании из-за штрафной не попал в створ.
Андер Эррера зацепил соперника. Хороший штрафной для «Брюгге», хотя для прямого удара, кажется, далековато. Но можно и пробить.
Ван дер Бремпт в контратаке «Брюгге» убрал в штрафной мяч ложным движением и сделал прострел, но добился лишь углового.
Бельгийцы атакуют позиционно в погоне за вторым голом. Все завершается очень неточным ударом Маты из-за штрафной.
ГОООООООООООООООООООЛ! Лионель Месси — 4:1! Сам заработал, сам и забил. Миньоле решил остаться в центре, а Месси пробил низом в правый от себя угол. Точно.
Здорово сыграл Мбаппе! Обыграл соперника, сместившись в центр. Пробил обводящим в дальний угол — Миньоле потащил!
И двойная замена у «ПСЖ»: Леандро Паредес и Андер Эррера вышли вместо Идриссы Гуйе и Анхеля Ди Марии.
А вместе с Вормером на поле появился Ноа Мбамба-Муанда. Юный полузащитник заменил Эдера Альвареса.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Матс Ритс — 3:1! Гуйе ошибся в центральном круге, Ланг протащил мяч к штрафной, отпасовал Ритсу в ее центр, а тот аккуратно уложил в угол. Доннарумма дотянулся, но спасти не смог.
Мбаппе пошел на правом фланге в дриблинг и заработал угловой, хотя изначально рассчитывал на большее.
Ди Мария после классного паса Месси вошел в штрафную и очень хитро из-под защитника пробил с носка — Миньоле был готов.
Бельгийцы разыграли штрафной на фланге без свистка, хотя арбитр показал, что надо по сигналу. Ноа Ланг за инициативу наказан желтой карточкой.
Не горит огонь в глазах футболистов «ПСЖ» во втором тайме. Хотя хозяева все равно много времени с мячом на чужой половине поля проводят.
Срывает Тило Керер атаку гостей, сбивая с ног выигравшего у него позиционную борьбу Де Кетеларе — первая в матче желтая карточка.
Скучновато пока развиваются события во второй половине. В «Кошки-мышки» играют хозяева с гостями.
А теперь Ритс после подачи в штрафную скинул под удар Де Кетеларе. Тот в касание с лета пробил в руки Доннарумме.
Парижане слегка увлеклись перепасовкой, потеряли мяч и нарвались на быстрый выпад. Подача с левого фланга в штрафную, и Ритс пробил головой — чуть выше створа.
Остановлена игра, потому что на газон уселся Нуну Мендеш. Какое-то повреждение получил. Сам ушел за пределы поля, не дожидаясь врачей. И будет замена.
Мягким пасом Мбаппе заправил по левому краю Ди Марию. Тот сделал передачу в центр штрафной, но она не прошла.
В концовке первого тайма неприятный удар в плечо получил Килиан Мбаппе, но на вторую половину герой первой все равно вышел.
Бенефисом Мбаппе обернулся первый тайм. Килиан забил два быстрых гола, а потом еще ассистировал на Лео Месси. «ПСЖ» уверенно громит «Брюгге» дома». Ждем вторую половину.
Чуть ли не первый раз чисто отобрали мяч у Мбаппе. На фланге в центре поля. А в итоге все все равно закончилось аутом в пользу хозяев.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Лионель Месси — 3:0! Очень легко Мбаппе на левом фланге разобрался с соперником, прокинув тому мяч между ног. Не стал далеко тащить, а перевел в центр Месси, который как раз примчал с мячом к штрафной и уложил с левой в самый уголок без вариантов.
62% времени первого тайма «ПСЖ» владеет мячом, и это гости еще подтянулись в последние 20 минут.
Классная комбинация гостей, и Доннарумма тащит удар в касание от Сандра из ближнего угла! И на угловом потом кулаками играет итальянский голкипер.
Угловой заработали хозяева, Ди Мария его разыграл с партнером, Верратти подошел к штрафной, там несколько раз накрутил одного соперника, отдал назад Гуйе, который вернул в касание Ди Марии. Прострел аргентинца был выбит Ванакеном.
Мбаппе сыграл в центр на Месси, аргентинец вошел в штрафную, там сделал серию ложных движений, но так и не ударил, в итоге отпасовав назад.
Вейналдума вдруг вывели пасом из глубины один на один, но нидерландец позволил себя догнать сразу двум соперникам, попытался убрать под себя в штрафной, но потерял мяч.
Бросили играть в последнее время хозяева. При этом по ударам счет в их пользу уверенно: 5(4) — 1(1).
Нуну Мендеш неудачно сыграл, не сумев остановить заброс бельгийцев из глубины по флангу, но сам же исправился, не дав убежать сопернику и отобрав у него мяч.
Момент у «Брюгге»! Ошиблись защитники при розыгрыше мяча, накрыли их перед штрафной, и Сандра оказался в итоге прямо перед вратарем, но пробил в Доннарумму.
Очень неприятный, бреющий навес от Ди Марии, но защите бельгийцев справляется. Даже контратака пошла включением Ланга на правом фланге. Правда, без удара.
Атака гостей левым флангом с невысокой подачей в штрафную — в руки Доннарумме.
Ритс столкнулся с Верратти в центре поля. Досталось бельгийцу шипами по ноге. Но уже пришел в себя.
Заброс в штрафную «Брюгге» со штрафного из глубины. Маркиньос скинул головой, а Гуйе пробил в падении «боковыми ножницами» — выше створа.
Очередная ошибка бельгийцев привела к выпаду Месси, который отпасовал на Ди Марию, но Миньоле справился с ударом.
Де Кетеларе снова прорывался к чужой штрафной, и могло быть очень опасно, но все же остановили главную ударную силу гостей.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе — 2:0! Анхель Ди Мария снова разогнал атаку и прострелил в штрафную, где Мбаппе замкнул в касание с правой.
Первое обострение от «Порту». Это Шарль Де Кетеларе выпилил отличную проникающую передачу. Партнеры не поняли.
Заброс Ди Марии в штрафную приводит к первому в игре угловому парижан. А вот сам корнер не приводит ни к чему.
Нервозно играет Миньоле, ошибаясь в передачах. Но при этом экс-голкипер «Ливерпуля» тащит удар Вейналдума.
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе — 1:0! Ошибка Миньоле на выносе привела к выпаду и разящему удару Мбаппе.
Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «ПСЖ» уже точно займет второе место в группе, а вот для «Брюгге» матч важный. Гостям нужно сыграть лучше, чем «РБ Лейпциг» в параллельном матче против досрочно выигравшего группу «Манчестер Сити». Тогда именно «Брюгге» попадет в плей-офф Лиги Европы.
А вот стартовый состав «Брюгге» от Филиппа Клемана:
Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Рикка — Ритс, Альварес — Сандра, Ванакен, Ланг — Де Кетеларе.
Составы команд уже известны, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино:
Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Диалло, Нуну Мендеш — Гуйе, Верратти, Вейналдум — Ди Мария, Мбаппе, Месси.