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Спорт

Левандовски забил в падении через себя: «Динамо» проиграло «Баварии»

В 5-м туре Лиги чемпионов киевское «Динамо проиграла «Баварии» 1:2

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Efrem Lukatsky/AP
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
Окончен
23 ноября 20:45
Динамо К
Киев, Украина
70' Гармаш
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
14' Левандовски
42' Коман
Стадион «НСК Олимпийский», Киев
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
1-й тайм

32' Шапаренко

14' Левандовски

42' Коман

2-й тайм

70' Гармаш

52' Сарр

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Наша трансляция на этом закончена, а футбольный вечер продолжается! Счастливо!

'90+5

Киевляне играли сегодня хорошо, имели достаточно моментов, но забили только один год. «Баварии» украинский клуб проиграл только в одном — в реализации голевых моментов. «Динамо» остается на последнем месте в группе, но хоть первый гол в турнире забило.

'90+4

Не дала «Бавария» организовать «Динамо» последний штурм. Все, финальный свисток.

'90+1

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

'90+1

Цыганков после розыгрыша штрафного приложился издалека, Нойер присел на колени и сопроводил мяч в аут, хотя тот по дороге стукнулся об штангу Но ближний угол вратарь закрывал буквально грудью.

'89

Стандарт у «Динамо», достаточно опасно, но мяч в руках у Нойера.

'87

Омар Ричардс меняет Зане. Все, полевых игроков в запасе у «Баварии» больше нет.

'85

Малик Тильманн выходит на замену вместо получившего травму Танги Куасси.

'84

Караваев чуть не успел на хороший пас в штрафную от Шапаренко.

'82

Все больше фолов и напряжения в этой игре.

'79

Тут же следует ответная атака «Динамо», Караваев прострели справа, Буяльский в штрафной аккуратно скинул под Цыганкову, но тот пробил мимо штанги!

'79

Левандовски получил пас в штрафной от Мюллера, развернулся и в падении пробил в нижний угол — мимо!

'77

Это, кстати, первый гол «Динамо» в нынешней Лиге чемпионов.

'76

Александр Караваев меняет Кендзёру.

'75

Подает угловой «Баварии» — Бущан четко играет на выходе.

'74

Момент у «Динамо»! Нойер неудачно отбивает мяч перед собой после удара от Сидорчука, дальше Буяльский прострелил, но партнеры не дотянулись!

'73

Шапаренко отдал на Витиньо в штрафную, но того накрыли в последний момент!

'72

Только начало казаться, что «Бавария» окончательно перехватила преимущество во втором тайме и все контролирует, как «Динамо» забило. Ждем огненной концовки!

'70

ГООЛ! Забивает «Динамо»! Быстрая атака получилась у хозяев, Миколенко покатил по линии через всю штрафную, Цыганков в касание отдал в штрафную на Гармаша, а тот четко пробил мимо Нойера! 1:2!

'67

Замена у «Баварии». Марк Рока выходит вместо Комана. Интересно, что у гостей на скамейке запасных осталось только два полевых игрока, так что они не смогут провести все пять положенных замен.

'64

Цыганков теперь падает в штрафной «Баварии», но здесь все чисто было сыграно. Да игрок киевлян уж очень красиво падал.

'63

Сидорчук начал финтить на чужой половине поля и чуть не привез быструю контратаку, к счастью, Левандовски не слишком удачно принял мяч.

'60

Дэвис промчался по левому флангу и навесил, но отбились киевляне в этот раз. «Бавария» все больше владеет мячом и преимущества у хозяев больше нет.

'58

И вот «Бавария» пошла в прессинг на чужой половине, не нравится Нагельсманну происходящее на поле. Сразу же последовал отбор, мяч доставили в штрафную на Левандовски, но защитники втроем не дали ему развернуться.

'56

Продолжает «Динамо» атаковать большими силами, а «Бавария» вообще никуда не спешит и всячески старается сбить темп.

'54

Мирча Луческу очень агрессивно требует от судей желтую для Павара, а «Олимпийский» его поддерживает мощным ревом. Но желтой нет.

'53

Шапаренко попробовал пробить со штрафного в ближний угол, но не попал в створ.

'52

Сарр только вышел, но уже повис на карточке.

'52

Очень мощно начинает «Динамо» второй тайм. «Бавария» прижалась к своим воротам..

'50

Сидорчук прошел по правому флангу и прострели на Витиньо — Нойер в падении перехватил.

'47

Какой момент упускает Шапаренко! Сыграл накоротке с Бульяским в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника, от него полетел в створ — Нойер вытащил! А мяч вернулся к Шапаренко, после чего он мог спокойно бить в ближний угол, но зачем-то стал отдавать вдоль линии вратарской на партнеров, а там удачно ногами сыграл Нойер!

'46

А у «Баварии» Буна Сарр вышел, он поменял Эрнандеса.

'46

Две замены в перерыве делает Мирча Луческу. Денис Гармаш и Витиньо (не тот, что был в свое время в ЦСКА) меняют Шкурина и Де Пену.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм!

'45+3

Перерыв! «Бавария» на классе реализовала два момента из двух и обыгрывает киевское «Динамо», которое играет очень даже неплохо. Ждем продолжения.

'45+1

Толиссо головой тонко отправлял мяч в угол ворот, но Бущан дотянулся и кончиками пальцев перевел на угловой!

'45

Аж три минуты добавлено к первому тайму, но это логично. Была долгая пауза в начале.

'43

Довольно обидно для «Динамо», играет-то команда неплохо. Может, стопроцентных моментов и не было, но подходов было хороших достаточно. А «Бавария» по сути реализовала оба своих момента.

'42

ГОООЛ! Коман увеличивает преимущество «Баварии»! Атака в три паса, Мюллер красиво пропустил на Комана, которого потерял Миколенко, и француз эффектно попал в дальний угол от штанги! 0:2!

'41

Теперь Дэвис падает в штрафной «Динамо», но он сам шел на фол, а арбитр последователен — нет пенальти.

'40

Не назначили. Продолжается игра, хотя, по ощущениям, пенальти был.

'38

Эрнандес фолит в штрафной на Буяльском, свистка сразу нет, но смотрят повтор.

'37

Буяльский из штрафной простреливал на совершенно одиноко стоявшего напротив ворот Шкурина, но Эрнандес наакрыл.

'35

Цыганков пробежал по левому флангу, сместился в центр, долго двигался вдоль линии штрафной и все-таки сумел пробить с легким рикошетом. Правда, получилось не очень сильно и Нойер успел переместиться и в падении забрал мяч.

'34

Теперь Забарный мог забить в свои ворота, мяч после его среза летел в створ, но обошлось.

'33

Хорошая могла быть атака у «Баварии», впятером выбегали мюнхенцы, сделали несколько пасов в касание у чужой штрафной, а затем Дэвис то ли решил прострелить, то ли пробить, но в любом случае это было ужасно.

'31

Шапаренко очень грубо сыграл против Горецки. Первая желтая в матче.

'29

Нойер чуть не привез себе! Быстрая атака «Динамо», Цыганков ее начал, пробежал поля, получил ответный пас недалеко от штрафной, но Гореца выбил у него мяч. Дальше мяч покатился к Нойеру, а тот, пытаясь выбить, махнул мимо и в итоге было попадание в штангу!

'27

И снова мяч в руках у Бущана. Пока вратарь киевлян хорошо на выходах.

'26

Горецка пробил головой после подачи углового, но попал в защитника и будет еще один корнер.

'25

Подача в штрафную от Комана на Левандовски, снова Бущан хорош на выходе. А поляк показывает партнеру большой палец.

'23

А когда появляется возможность для атаки, динамовцы забрасывают мяч на Шкурина, но форвард пока зацепиться за мяч не смог ни разу.

'21

«Бавария» спокойно играет во владение мячом, а киевляне пока отобрать не могут.

'19

Бущан сыграл кулаками на выходе и помешал «Баварии» сделать этот корнер опасным.

'18

Цыганков помешал быстрой атаке «Баварии», но угловой будет.

'16

Киевляне пробуют перейти на чужую половину поля.

'14

ГООЛ! Девятый гол Левандовски в этой Лиге чемпионов и он получился шикарным! Последовал мощный пас в штрафную Горецки (для удара слабовато), до которого поляк не дотянулся, мяч попал в Забарного и поднялся в воздух, Роберт в падении через себя положил его в угол! 0:1!

'14

Поле, кстати, пока хорошее, не размокло еще. Мяч катается нормально.

'13

Миколенко в последний момент в подкате выбил мяч из под ног Зане в своей штрафной.

'11

Снова прострел с фланга в штрафную, но Де Пена даже не побежал за этим мячом.

'10

Снегопад продолжается и он очень сильный.

'8

Киевляне активно прессингуют на чужой половине поля и заставляют гостей ошибаться.

'6

Миколенко прострелил с левого фланга, экс-нападающий ЦСКА Илья Шкурин в падении пытался замкнуть, но не дотянулся, а затем защитник разрядил ситуацию!

'4

Пауза в игре, судя по всему, на поле выбежал болельщик. Даже трое болельщиков.

'2

Момент у «Баварии» в начале матча! После навеса Левандовски удобно скинул на линию штрафной, Горецка мощно пробил и попал в своего партнера Толиссо.

'1

Поехали!

20:42

Выходят команды, гимн Лиги чемпионов, овация и все такое. Скоро начинаем.

20:36

В Киеве очень мощный снегопад и поле сейчас активно очищают от снега.

20:35

Команды выступают в группе Е. «Бавария» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Юлиана Нагельсмана в четырех матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры. На втором месте в группе расположилась «Барселона». Подопечные Хави в четырех играх ЛЧ набрали шесть очков, потерпев два поражения и одержав две победы. Киевское «Динамо» занимает последнее место в группе. Украинская команда набрала одно очко в рамках Лиги чемпионов.

20:32

Составы команд:

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзёра.

«Бавария»: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Зане, Коман, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Куасси, Толиссо.

20:31

Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер! Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и мюнхенской «Баварией».

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