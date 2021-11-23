'47

Какой момент упускает Шапаренко! Сыграл накоротке с Бульяским в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника, от него полетел в створ — Нойер вытащил! А мяч вернулся к Шапаренко, после чего он мог спокойно бить в ближний угол, но зачем-то стал отдавать вдоль линии вратарской на партнеров, а там удачно ногами сыграл Нойер!