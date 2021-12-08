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Спорт

Уничтожение в Мюнхене: «Бавария» вынесла «Барселону» из Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Барселону» и выбила ее из Лиги чемпионов

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Andreas Gebert/Reuters
«Бавария» на своем поле разгромила «Барселону» и выбила испанскую команду из Лиги чемпионов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
Окончен
08 декабря 23:00
Бавария
Мюнхен, Германия
34' Мюллер
43' Зане
62' Мусиала
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
1-й тайм

34' Мюллер

43' Зане

3' Бускетс

16' Араухо

2-й тайм

62' Мусиала

82' Ричардс

Трансляция
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Матч окончен

Катастрофа для «Барселоны» стала реальностью: принятая по ходу сезона Хави команда не прошла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за больше чем в 15 лет. И в первый же сезон без Лео Месси. Но сегодня, если честно, особых шансов и не было — «Бавария» сильнее на голову. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Мяч улетает за лицевую линию, никого не касаясь, и матч заканчивается.

'90+3

Коутиньо заработал штрафной на левом фланге недалеко от лицевой и боковой линий. Сам же будет подавать.

'90+2

Еще и Мемфис Депай держится за заднюю поверхность бедра. Замен уже нет, но это больше проблема на перспективу. Хотя игру закончит форвард на поле, видимо.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'88

Сане прощает «Барселону» после передачи Мусиала. Оказался перед тер Стегеном и перебросил его, но вместе с ним и ворота.

'87

Вместо Гави у «Барселоны» вступил в игру Юсуф Демир.

'86

Пауза была в игре, потому что долго оказывали помощь пострадавшему во время дриблинга Сарра Мингесе, но уже все в порядке.

'84

Сарр обыграл двоих справа на входе в штрафную и оставил под удар Мусиала, который пробил в защитника.

'82

За фол против Роналда Араухо, упавшего на газон с криком, наступивший ему на ногу Омар Ричардс получил желтую карточку.

'81

Упамекано максимально спокойно разбивает попытку высокого прессинга «Барселоны».

'78

Еще двойная замена у «Баварии»: вместо Роберта Левандовски вышел Малик Тиллман, а Никласа Зюле поменял Танги Нианзу.

'76

Доигрывают матч команды, при этом «Бавария» постоянно прессингует «Барсу» на ее половине поля.

'74

У «Барселоны» Рики Пуч заменил Френки де Йонга, а Филиппе Коутиньо вышел вместо Усмана Дембеле.

'72

У «Баварии» двойная замена: Буна Сарр заменил Кингсли Комана, а Омар Ричардс вступил в игру вместо Альфонсо Дэвиса.

'71

Сильная подача в штрафную тер Стегена после розыгрыша, но голкипер выносит кулаками.

'70

Опасная была контратака у «Баварии», но Сане чуть-чуть не смог мимо защитника отдать пас на ход рвавшемуся к воротам Левандовски. Только угловой будет.

'67

Сане подает куда-то в район дальней штанги, но мяч пролетает мимо всех и уходит на от ворот.

'66

Коман зарабатывает на себе фол почти на границе штрафной «Барсы» справа. Сане и Рока у мяча, готовят подачу.

'65

И снова отрезок тотального контроля мяча «Баварией».

'63

ГООООООООООООООООООООООЛ! Джамал Мусиала — 3:0! Альфонсо Дэвис по своему левому краю после шикарной диагонали из глубины дошел до лицевой линии и сделал пас назад на линию вратарской, откуда Мусиала, опередив Пике, в касание перевел в сетку!

'62

Много сейчас с мячом футболисты «Барселоны», но тут откровенно просматривается в том числе и желание «Баварии» сыграть по счету и ловить на контратаках.

'60

Редко выходящий на поле Марк Рока заменил у «Баварии» Корентена Толиссо, воспитанник «Эспаньола», между прочим.

'58

Неплохая атака «Барселоны». Хорошо перепасовывались, дошли до штрафной, но на ее границе сфальшивили.

'56

Де Йонг пробил по воротам «Баварии». Скорость полета мяча погасил рикошет, и Нойер, нагнувшись, подобрал снаряд.

'54

Пауза в игре, потому что у арбитра Хацегана возникла какая-то проблема с устройством связи. Меняют его сейчас.

'52

Угловой заработала «Барселона», но после не самой удачной подачи мяч покинул штрафную.

'51

Пытается во втором тайме атаками на атаки отвечать «Барселона», и сейчас чуть не дошло до удара Гави из глубины штрафной. Но не смог обработать мяч, находясь в выгодной позиции.

'48

Шикарная атака «Баварии», начатая Томасом Мюллером. Просто раскатали защиту «Барселоны» и чудом не зашел с мячом в ворота Сане!

'46

У «Барселоны» после перерыва Нико Гонсалес появился вместо Сержиньо Деста.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«Барселона» довольно бодро и с энтузиазмом начала встречу, но в итоге «Бавария» ее просто смяла еще к перерыву. Поспособствовала этому в том числе и травма Жорди Альбы, из-за которой активный защитник был заменен. Ждем, что будет во втором тайме. «Барселоне» нужно что-то радикальное, чтобы не вылететь из Лиги чемпионов. Надо трижды забивать. И это минимум.

'45+3

На перерыв отправляет команды свисток Овидиу Хацегана.

'45+1

Дембеле в одиночку рвался с мячом к штрафной «Баварии» на двух защитников, но назад третьим доработал Сане и чисто обезмячил француза.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

61% на 39% по владению, 5(4) — 2(1) по ударам. Все в пользу «Баварии».

'43

ГООООООООООООООООООЛ! Лерой Сане — 2:0! Колотит Сане с дальней дистанции под перекладину так, что даже тер Стеген бессилен спасти. Коман дармовую голевую передачу на свой счет записывает в этом эпизоде.

'41

Явно что-то менять нужно «Барселоне». Совсем что-то перестало получаться у каталонцев.

'39

Уже 61% на 39% по владению мячом в пользу «Баварии». Как иллюстрация игровой ситуации.

'37

А вот Дембеле очень неплохо прикладывается, врываясь в штрафную левым полуфлангом — в сетку с внешней стороны.

'36

«Бавария» в эти минуты вообще ничего не позволяет сделать «Барселоне». Тотальное преимущество хозяев поля.

'34

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Томас Мюллер — 1:0! Левандовски получил мяч в штрафной и дважды у лицевой линии убрал на замахах Пике, а потом подал на дальнюю штангу, куда набегал Мюллер. Томас красиво пробил головой по дуге в противоход тер Стегену. Араухо вынес мяч, но часы Хацегана просигналили, что уже из-за лицевой линии!

'33

Мусиала бьет головой после навеса Комана — мяч попадает в Пике и отскакивает по центру в руки тер Стегену.

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Andreas Gebert/Reuters
'31

Оскар Мингеса экстренно меняет Жорди Альбу. Потеря для «Барселоны».

'30

Ну а «Бенфика» ведет уже со счетом 2:0. «Барселоне» нужно ковать свое счастье самой.

'29

Жорди Альба сидит на газоне. Похоже, потребуется замена! Дернул мышцу задней поверхности бедра...

'28

Момент! Мюллер обыгрался с Сане на фланге в центре поля, протащил мяч в чужую штрафную по левому краю. Мог сам бить с левой, но сделал сильный пас набегавшему на дальнюю штангу Левандовски. Чудом не забил поляк в уже фактически пустые ворота. Чуть за спину пошел пас, и он не ударил даже, лишь пяткой зацепив снаряд.

'27

«Бавария» гасит темп и атакующие порывы соперника.

'25

Но, кстати, лежал Депай, потому что ногу подвернул при приземлении. Уже в игре Мемфис, без врачей обошлось.

'24

Мемфис Депай вернулся за мячом на свою половину поля и получил в верховой борьбе лбом по затылку от опоздавшего в прыжке Упамекано. Лежит форвард «Барселоны» на газоне.

'22

«Бенфика», кстати, забила киевлянам. Прямо сейчас «Барселона» вылетает в Лигу Европы!

'21

Депай и Дембеле хорошо разыграли, но удар француза прошел выше створа.

'20

Дембеле очень неплохо простреливает в баварскую вратарскую, но Дэвис аккуратно выносит мяч.

'19

По владению мячом пока 49% на 51% в пользу гостей.

'18

Шикарную атаку провела «Бавария», и Мусиала отдал в штрафную в классную позицию Мюллеру, но ранее Джамал после скидки Левандовски оказался в офсайде, который и был в итоге зафиксирован.

'17

Сане выполняет подачу со штрафного, но очень неудачно.

'16

Альфонсо Дэвис тремительно долетел до чужой штрафной по левому краю и был сбит прямо у границы прямоугольника Роналдом Араухо — желтая карточка и очень опасный штрафной.

'15

Дембеле в борьбе с Упамекано заработал угловой для «Барселоны».

'14

Пока скучновато на «Альянц-Арене», которая под мюнхенским снегом к тому же сегодня не радует пустыми из-за ситуации с коронавирусом трибунами.

'12

Пике снял воздух после навеса Комана с углового.

'11

Всем видом показывали, что навешивать с левой ноги будет Сане, а в итоге подачу выполнил с правой Толиссо. Угловой будет — от Альбы мяч ушел за лицевую, хоть защитник и не согласен.

'10

Столкновение молодых: Гави сфолил на Мусиале на своей половине поля. Но до штрафной далековато, хотя для навеса отличная точка.

'10

Опасный выпад «Барселоны» с прострелом Дембеле на Деста, которому немного не хватило, чтобы пробить.

'9

Пока не получается атакующая игра у «Баварии». Хотя мяч больше у мюнхенцев держится.

'7

Жорди Альба разминает Нойера дальним ударом. Легко ловит голкипер.

'6

Все в порядке с Бускетсом, игра продолжается.

'5

Очень долго готовился штрафной. Сане попытался перекинуть стенку сильным ударом, но каталонцы выпрыгнули, и Бускетс принял на себя удар головой. Упал на газон капитан «Барсы», и Хацеган тут же вызвал на поле врачей, остановив игру.

'3

Серхио Бускетс получает желтую карточку — схватил двумя руками убегавшего с мячом Левандовски и завалил того перед своей штрафной на газон. Очень опасная точка для удара.

'2

«Барселона» сразу идет в высокий прессинг, отбирает мяч и загружает в штрафную верхом — выносят защитники «Баварии».

'1

Поееееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

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Andreas Gebert/Reuters
22:55

Очень интригующий матч. «Бавария» уже точно первая в группе, и «Барсу» она снесла в первом круге в гостях. С тех пор у каталонцев сменился тренер, и уже под руководством Хави они не сумели обыграть дома «Бенфику» (0:0). Теперь сине-гранатовые рискуют не выйти в плей-офф. Если «Бенфика» дома выиграет у киевского «Динамо», что, согласитесь, очень вероятно, «Барсу» сегодня в Мюнхене устроит только победа! При этом Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции пообещал, что его команда сыграет с полной выкладкой. И состав у нее очень мощный выйдет.

22:50

А вот стартовый состав «Барселоны» от ее наставника Хави: тер Стеген — Араухо, Пике, Лангле, Альба — Бускетс, Гави, де Йонг — Дест, Дембеле, Депай.

22:45

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн: Нойер — Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис — Толиссо, Мусиала — Коман, Мюллер, Сане — Левандовски.

22:40

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной».

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