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Спорт

Киев не помог «Барселоне»: «Бенфика» вышла в плей-офф ЛЧ

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла киевское «Динамо» 2:0

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Эпизод матча «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в Лиге чемпионов

Эпизод матча «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в Лиге чемпионов

Официальный сайт «Динамо» (Киев)
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов португальская «Бенфика» обыграла на своем поле киевское «Динамо» и продолжит борьбу в плей-офф турнира. Лишней в этом квартете оказалась «Барселона». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
Окончен
08 декабря 23:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
16' Яремчук
22' Жилберто
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
1-й тайм

16' Яремчук

22' Жилберто 24' Жилберто

30' Забарный

36' Вербич

44' Цыганков

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Наша трансляция на этом завершена! Спокойной ночи!

'90+4

Все! «Бенфика» выбивает «Барселону» из Лиги чемпионов, каталонский клуб отправляется в Лигу Европу! Португальцы же продолжают борьбу в самом престижном клубном соревновании Европы!

'90+3

Рамирес выходит один на один, бьет низом в дальний угол, но Влахадимос ногой отражает удар! И был офсайд!

'90

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

'88

Игроки «Бенфики» ждут финального свистка. Они в очень приятном предвкушении.

'85

Как-то поутих пыл киевлян ближе к концу матча. И еще одна замена. Вместо Сидорчука вышел Александр Андриевский.

'82

Яремчука меняет Дарвин Нуньес, а вместо Рафы Силвы выходит Паулу Бернарду.

'79

И снова на месте Влаходимос! После рикошета мяч летел в створ ворот «Бенфики», но вратарь среагировал!

'79

Двойная замена от Луческу. Вместо Гармаша и Цыганкова вышли Эрик Рамирес и Александр Караваев.

'78

Буяльский был один в штрафной, мог бить в касание с близкого расстояния, но зачем-то пропустил на партнера и в итоге потеря.

'77

Поприжали киевляне соперников в конце матча к их воротам, не хватает последнего паса в завершающей фазе атаки.

'75

Шапаренко увидел забегание в штрафную Тымчика, великолепно исполнил на него передачу, защитник в итоге пробил головой пробил в ближний угол — вратарь выручает!

'73

Жилберто покидает поле, его меняет Валентино Лазаро. Также ушел Жоау Мариу, его заменил Адель Таарабт.

'70

Долгая атака «Динамо», хорошо игроки комбинировали у штрафной, в итоге бил Сидорчук — мимо ворот.

'66

А минутой ранее Карлос де Пена поменял Вербича.

'65

Силва попадает в руку Миколенко в штрафной «Динамо», арбитр показывает, что игрок убирал руку и поэтому пенальти не будет. Но вот непонятно на повторе, убирал или не убирал. Очень спорный момент. Но VAR проверил, так что поверим.

'64

Момент у «Динамо» мог бы быть, но Алмейда опередил двух киевлян на линии вратарской и выбил мяч на угловой. И был офсайд.

'61

Жилберто очень красиво упал в штрафной после контакта с Забарным, арбитр ему не поверил. Толчок небольшой был, но чересчур красивое падение у игрока «Бенфики».

'59

Первая замена в матче. Вместо Пицци выходит на поле Эвертон.

'58

После розыгрыша стандарта в штрафной сначала киевляне не смогли зацепиться за мяч, затем отскок поймал Миколенко и плотно приложился — мимо створа! Ну вот это было уже довольно опасно.

'54

Гармаш два раза подряд играет очень грубо, откровенно грубо, и, кажется, избежал желтой.

'53

Вообще один гол киевлян внесет немалую долю остроты в турнирное положение в этой группе. Какая будет интрига!

'52

Силва отдал на Яремчука, тот вернул пяткой, но Рафа не понял украинского форварда.

'51

Никуда не спешит «Бенфика» в начале тайма, рисковать португальцам нет смысла. Все хорошо для них складывается.

'49

Неприятный был перевод справа на противоположный фланг на ход Гримальдо, тот летел к мячу на всех парах, но Бущан успел к мячу раньше.

'47

Силва заработал угловой в самом начале тайма, но киевляне оборонялись при подаче четко.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+2

Перерыв! «Динамо» в начале играло неплохо и имело стопроцентный момент, но затем португальцы гостей задавили и забили два безответных мяча. Отдыхаем.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму, а «Динамо» зарабатывает угловой.

'45

Гримальдо снов бьет со штрафного слева — мимо створа. 26 метров было до ворот.

'44

Желтая Цыганкову за фол на Мариу и будет опасный стандарт у ворот «Динамо» под занавес тайма.

'42

Хорошая, быстрая атака киевлян с участием Вербича, Цыганкова и Тымчика, но Отаменди выбил мяч на угловой после прострела.

'40

Гармаш оказался с мячом в штрафной. Пока подстраивался, пока подбирал ногу, мяч уже ушел за лицевую линию. И еще и офсайд зафиксировали судьи.

'37

Гримальдо пробил со штрафного, Бущан все видел и мяч поймал. Далековато было до ворот.

'36

Вербич получает желтую за снос Яремчука.

'35

Совсем уж спойлерить не хочется. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Барселона», так что, все любопытствующие — вам по ссылке.

'33

Яремчуку нужна была помощь врачей, все в порядке с форвардом «Бенфики».

'31

Киевляне высоко прессингуют, но в целом хозяева спокойно выходят на чужую половину поля.

'29

Забарный сыграл грубо на чужой половине поля и получил желтую.

'26

Время для маленького спойлера. На данный момент «Бенфика» выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

'24

Жилберто теперь карточкой наказан за грубую игру.

'22

Грубейшие ошибки киевлян в обороне приводят ко второму голу. От Вербича мяч отскочил в штрафную к задержавшемуся там Жилберто, но офсайда, ясное дело, не было. Он остался один на один с Бущаном и спокойно поразил ворота! 2:0!

'19

Киевляне сами охотно идут вперед и открывают для португальцев зоны, которыми они активно пользуются. Быстрые атаки у «Бенфики» лучше, чем позиционные.

'16

Яремчук забивает в ворота своих соотечественников! Рафа Силва увидел забегание в штрафную Жоау Мариу, отдал ему мяч, а тот от лицевой линии покатил на угол вратарской, где украинский форвард освободился от опекунов и отправил мяч в ближний угол! 1:0!

'14

У «Бенфики» шесть фолов в начале матча против одного у киевлян.

'11

Проваливается центр у «Динамо», Рафа Сильва покатил Пицци, тот бил с линии штрафной, но получилось слишком прямолинейно, сильно, но точно по центру, где находился Бущан. Вратарь отбил мяч.

'11

От преимущества «Бенфики» на поле ничего не осталось, киевляне явно не намерены отбывать номер на поле в этом матче.

'8

МОМЕНТИЩЕ! Буяльский получил в штрафной длинную передачу, красиво разобрался с двумя соперниками покатил на Цыганкова, который был совершенно один перед пустыми воротами. И не попал! Правда, мяч перед ударом немного подскочил на кочке, но все равно такое надо забивать.

'6

Киевляне выравнивают потихоньку игру, уже дважды гости дошли до чужой штрафной.

'3

«Бенфика» очень мощно начала, все козыри в ее руках. И свое поле, и отсутствие мотивации у соперника.

'1

Сразу же момент у «Бенфики»! На 27-й секунде матча. Яремчук оказался в штрафной, получил мяч и пробил в дальний угол, но Бущан спас свою команду! Рафа Силва добивал — выше ворот!

'1

Поехали!

22:52

Киевское «Динамо» останется в группе последним, а вот «Бенфика», в случае своей победы и потери очков «Барселоной» в параллельном матче, может попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

22:51

Составы:

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу, Пицци, Гримальдо, Жилберто, Рафа Силва, Яремчук.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Гармаш

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо».

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