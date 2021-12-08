'8

МОМЕНТИЩЕ! Буяльский получил в штрафной длинную передачу, красиво разобрался с двумя соперниками покатил на Цыганкова, который был совершенно один перед пустыми воротами. И не попал! Правда, мяч перед ударом немного подскочил на кочке, но все равно такое надо забивать.