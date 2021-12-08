Для борьбы за еврокубки швейцарской команде нужна была только победа, однако добыть ее клуб не смог, хоть и доминировал практически весь второй тайм. «Манчестер Юнайтед» выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.
Все! Звучит финальный свисток, «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов — 1:1.
Гораздо лучше «Янг Бойз» во втором тайме. Гораздо лучше. 17 ударов против 7. А на поле оказались фанаты. Видимо, чтобы помочь «Юнайтед».
Как же сейчас опасно! Майер только вышел на замену и уже воспользовался ошибкой Матича! Но мяч летит мимо ворот.
Пытается придумать что-то «Юнайтед» у чужой штрафной, но все приводит к тому, что игра откатывается к центру поля.
Пока во втором тайме «Юнайтед» вынужден обороняться большую часть тайма, практически ничего не получается в атаке у команды.
Кстати, пока что скажем одну вещь — для Хитона в его 35 лет это не просто дебют в Лиге чемпионов, это вообще дебют за «Манчестер Юнайтед»!
Отодвинул игру «Юнайтед«игру от своих ворот, но в итоге атака завершилась тем, что Ван-Биссака оказался на газоне, его фланг никто не страховал, что привело к атаке соперников. Менги отлично отрабатывает в обороне.
И еще две замены у «Юнайтед»! Причем меняют голкипера — Хендерсон уходит, вместо него Том Хитон. Тепло обнимаются голкиперы. А также на поле появляется Шоретире, который меняет Диало. Напомним, игроку 17 лет! А голкиперу — 35. И для обоих — дебют в Лиге чемпионов.
Душит сейчас швейцарский клуб, и вынужден отбиваться «Юнайтед». Масейрас наносит опаснейший удар, но летит мяч мимо.
И сразу тройная замена в составе швейцарского клуба. Ридер, Эбишер и Сибачо поле покидают, а доиграют Хефти, Сьерро и Канга.
Опасно! Эланга не забивает после фантастического сэйва Фэвра! Такой моментище создает «Юнайтед»!
Очень активно играют футболисты «Янг Бойз», гораздо опаснее смотрятся они сейчас. Приходится достаточно активно играть сейчас голкиперу англичан.
Хотя кажется сейчас, что поактивнее и поострее смотрятся швейцарцы сейчас. Больше на контратаках идет игра «Манчестер Юнайтед».
Не стал ничего арбитр добавлять к первому тайму, звучит свисток на перерыв! Сохраняет «Янг Бойз» пусть призрачные, но шансы на продолжение борьбы в еврокубках — 1:1 на «Олд Траффорд».
Ох, опасно! Удар в створ наносит «Янг Бойз», очень опасно сейчас было после ошибки «Юнайтед» на своей половине поля.
Впрочем, весьма справедливым выглядит этот гол — швейцарская команда сейчас чуть больше владеет преимуществом.
ГОООООООООООЛ! Вот это да! Ридер забивает и сравнивает счет! Ошибается Ван де Бек, отдавая передачу сопернику, и игрок «Янг Бойз» без труда поражает ворота Хендерсона.
Прямо в руки Хендерсону летит мяч. Пока ничего особо сложного для голкипера в этом матче не было.
Пара достаточно активных минут была у «Янг Бойз», провал в обороне случился у «Юнайтед», но выручает Хендерсон.
Нгамале очень жестко столкнулся с Ван де Беком, пару минут он корчился на газоне. Однако карточки нет, а вот штрафной «Янг Бойз» исполняет, но не особо точно.
Игра Хендерсона очень своеобразна — часто выходит он далеко из ворот и даже штрафной, перекрывая атаки соперников. Но всегда успевает вернуться в створ.
Ван-Биссака грубо играет на Ридере, тяжело тот поднимается, но игрок английской команды предупреждение не получает.
Продолжает «Юнайтед» перекатывать мяч. Но пас проходит на Лингарда, который не так далеко от ворот ждет Шоу, но в итоге мешают атаке.
Мата нашел фол. Футболиста «срезали», и в итоге оказался он на газоне. Но все в порядке с ним может играть.
Лингарда «обкрадывают» после перспективного прохода, возвращает швейцарский клуб мяч на английскую половину поля.
Падает игрок «Янг Бойза» рядом со штрафной, но не обращает внимания на это судья. А потом недалеко от бровки происходит жесткий стык.
ГООООООООООООЛ! Гринвуд! Отличную атаку развили футболисты «Юнайтед», Эланга отдал на Шоу, а тот уже перепасовал на Мэйсона, забившего в падении. 1:0!
«Юнайтед» выходит в быструю атаку, Матич играет головой недалеко от штрафной, но мяч забирает швейцарская защита.
Пока будто бы изучают друг друга соперники. Тут стоит вспомнить, что в первом матче «Янг Бойз» оказался сильнее английской команды.
Пока больше мяч перекатывают команды около центра поля, не дают стороны сделать проходы к своим воротам.
Готовятся команды к выходу на поле. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает первую строчку в своей группе с десятью баллами, а швейцарский клуб (4) идет четвертым.
Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Стартовые составы команд выглядят так:
«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Неманья Матич, Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Хуан Мата, Мейсон Гринвуд, Энтони Эланга, Амад Диало.
«Янг Бойз»: Гийом Фэвр, Мохамед Али Камара, Жордан Лефорт, Квентин Масейрас, Фабиан Лустенбергер, Элиа Мешак, Муми Нгамале, Мишель Абишер, Фабиан Ридер, Теозон Сьебатшо, Кристофер Мартинс Перейра.