Манчестер Юнайтед

'68

И еще две замены у «Юнайтед»! Причем меняют голкипера — Хендерсон уходит, вместо него Том Хитон. Тепло обнимаются голкиперы. А также на поле появляется Шоретире, который меняет Диало. Напомним, игроку 17 лет! А голкиперу — 35. И для обоих — дебют в Лиге чемпионов.