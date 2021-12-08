Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Зендая снимет фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих 12:10
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного... 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и... 12:03
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Спорт

Не справились без Роналду: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью в 6-м туре Лиги чемпионов

close
100%
Craig Brough/Reuters
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» под руководством нового тренера Ральфа Рангника сыграл вничью со счетом 1:1 со швейцарским «Янг Бойзом». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
Окончен
08 декабря 23:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
9' Гринвуд
1 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
42' Ридер
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
1-й тайм

9' Гринвуд

42' Ридер

2-й тайм

79' Шоретире

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

00:55

Для борьбы за еврокубки швейцарской команде нужна была только победа, однако добыть ее клуб не смог, хоть и доминировал практически весь второй тайм. «Манчестер Юнайтед» выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

'90+6

Все! Звучит финальный свисток, «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов — 1:1.

'90+5

Не выпускает «Янг Бойз» практически «Юнайтед» с их половины поля.

'90+4

Только верхом удается пройти Менги. В итоге Хитон забирает мяч, отправляя его подальше.

'90+2

Гораздо лучше «Янг Бойз» во втором тайме. Гораздо лучше. 17 ударов против 7. А на поле оказались фанаты. Видимо, чтобы помочь «Юнайтед».

'90+1

Пять минут добавлено к матчу.

'90

Прекрасно Менги отрабатывает в обороне, спасает свою команду в опаснейших положениях.

'89

А вот и замены у «Юнайтед»: Эгбал меняет Лингарда, а Чарли Сэвэдж выходит вместо Маты.

'88

Как же сейчас опасно! Майер только вышел на замену и уже воспользовался ошибкой Матича! Но мяч летит мимо ворот.

'87

Ряд замен. У «Янг Бойза» Элиа уходит, вместо него Майер.

'86

Пытается придумать что-то «Юнайтед» у чужой штрафной, но все приводит к тому, что игра откатывается к центру поля.

'84

Немного отодвинул «Юнайтед» игру от своих ворот.

'82

Чуть подуспокоилась игра. Продолжает наносить удары швейцарский клуб, но они все неопасны.

'80

Шоретире получает желтую карточку. Первую в матче.

'79

Пока во втором тайме «Юнайтед» вынужден обороняться большую часть тайма, практически ничего не получается в атаке у команды.

'77

У нас замена еще у «Янг Бойз»: Камара уходит, Лаупер доиграет вместо него.

'76

Кстати, пока что скажем одну вещь — для Хитона в его 35 лет это не просто дебют в Лиге чемпионов, это вообще дебют за «Манчестер Юнайтед»!

'74

Все еще оказывают помощь Ван-Биссаке, но вроде как может продолжить игру футболист.

'72

Отодвинул игру «Юнайтед«игру от своих ворот, но в итоге атака завершилась тем, что Ван-Биссака оказался на газоне, его фланг никто не страховал, что привело к атаке соперников. Менги отлично отрабатывает в обороне.

'70

А атаковать продолжает «Янг Бойз». Очень уверенно прессингуют гости.

'68

И еще две замены у «Юнайтед»! Причем меняют голкипера — Хендерсон уходит, вместо него Том Хитон. Тепло обнимаются голкиперы. А также на поле появляется Шоретире, который меняет Диало. Напомним, игроку 17 лет! А голкиперу — 35. И для обоих — дебют в Лиге чемпионов.

'66

Душит сейчас швейцарский клуб, и вынужден отбиваться «Юнайтед». Масейрас наносит опаснейший удар, но летит мяч мимо.

'64

Куда опаснее сейчас смотрится «Янг Бойз», активно прессингует, зарабатывает угловой.

'62

И сразу тройная замена в составе швейцарского клуба. Ридер, Эбишер и Сибачо поле покидают, а доиграют Хефти, Сьерро и Канга.

'61

Замена у «Манчестер Юнайтед»: Теден Менги выходит вместо Люка Шоу.

'59

Опасно! Эланга не забивает после фантастического сэйва Фэвра! Такой моментище создает «Юнайтед»!

'55

Очень активно играют футболисты «Янг Бойз», гораздо опаснее смотрятся они сейчас. Приходится достаточно активно играть сейчас голкиперу англичан.

'53

Между линиями открывается Ридер, но неточный пас на него прошел. Хендерсон забирает мяч себе.

'51

Хотя кажется сейчас, что поактивнее и поострее смотрятся швейцарцы сейчас. Больше на контратаках идет игра «Манчестер Юнайтед».

'49

Первые минуты второго тайма напоминают пинг-понг, обмениваются попеременно опасными ударами.

'47

Обмениваются атаками команды, достаточно опасно было. В игру вступают голкиперы.

'46

Не сделано замен в перерыве.

'46

Вернулись команды на поле, прозвучал свисток. Стартовал второй тайм!

Перерыв

Не стал ничего арбитр добавлять к первому тайму, звучит свисток на перерыв! Сохраняет «Янг Бойз» пусть призрачные, но шансы на продолжение борьбы в еврокубках — 1:1 на «Олд Траффорд».

'45

Ох, опасно! Удар в створ наносит «Янг Бойз», очень опасно сейчас было после ошибки «Юнайтед» на своей половине поля.

'44

Впрочем, весьма справедливым выглядит этот гол — швейцарская команда сейчас чуть больше владеет преимуществом.

'42

ГОООООООООООЛ! Вот это да! Ридер забивает и сравнивает счет! Ошибается Ван де Бек, отдавая передачу сопернику, и игрок «Янг Бойз» без труда поражает ворота Хендерсона.

'41

Совсем немного, но перехватил инициативу «Янг Бойз».

'39

Продолжает пытаться что-то придумать «Юнайтед», Шоу отдает на Элангу, но справляется защита.

'37

Прямо в руки Хендерсону летит мяч. Пока ничего особо сложного для голкипера в этом матче не было.

'35

А вот теперь в игру приходится вступить Фэвру, проверяют его футболисты «Юнайтед».

'33

Пара достаточно активных минут была у «Янг Бойз», провал в обороне случился у «Юнайтед», но выручает Хендерсон.

'31

Нгамале очень жестко столкнулся с Ван де Беком, пару минут он корчился на газоне. Однако карточки нет, а вот штрафной «Янг Бойз» исполняет, но не особо точно.

'29

Игра Хендерсона очень своеобразна — часто выходит он далеко из ворот и даже штрафной, перекрывая атаки соперников. Но всегда успевает вернуться в створ.

'27

Ван-Биссака грубо играет на Ридере, тяжело тот поднимается, но игрок английской команды предупреждение не получает.

'25

Продолжает «Юнайтед» перекатывать мяч. Но пас проходит на Лингарда, который не так далеко от ворот ждет Шоу, но в итоге мешают атаке.

'23

Мата нашел фол. Футболиста «срезали», и в итоге оказался он на газоне. Но все в порядке с ним может играть.

'21

Неплохой пас из глубины прошел на Элиа, но Хендерсон вышел из штрафной и выбил мяч.

'19

Контроль мяча у «Юнайтед», но пока что все проходит без острых моментов.

'17

Эрик Байи сейчас весьма нагло и рискованно обыгрывает соперника рядом со своей штрафной.

'15

Достаточно спокойно включает защита «Юнайтед» в игру своего вратаря.

'13

Лингарда «обкрадывают» после перспективного прохода, возвращает швейцарский клуб мяч на английскую половину поля.

'11

Падает игрок «Янг Бойза» рядом со штрафной, но не обращает внимания на это судья. А потом недалеко от бровки происходит жесткий стык.

'9

ГООООООООООООЛ! Гринвуд! Отличную атаку развили футболисты «Юнайтед», Эланга отдал на Шоу, а тот уже перепасовал на Мэйсона, забившего в падении. 1:0!

'7

«Юнайтед» выходит в быструю атаку, Матич играет головой недалеко от штрафной, но мяч забирает швейцарская защита.

'5

Пока будто бы изучают друг друга соперники. Тут стоит вспомнить, что в первом матче «Янг Бойз» оказался сильнее английской команды.

'3

Совершил активный проход «Юнайтед» к воротам, но справилась защита швейцарцев.

'1

Пока больше мяч перекатывают команды около центра поля, не дают стороны сделать проходы к своим воротам.

'1

Дает стартовый свисток судья, поехали, первый тайм!

22:57

Судит матч сегодня Бенуа Бастьен из Франции.

22:55

Готовятся команды к выходу на поле. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает первую строчку в своей группе с десятью баллами, а швейцарский клуб (4) идет четвертым.

22:50

Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Стартовые составы команд выглядят так:

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Неманья Матич, Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Хуан Мата, Мейсон Гринвуд, Энтони Эланга, Амад Диало.

«Янг Бойз»: Гийом Фэвр, Мохамед Али Камара, Жордан Лефорт, Квентин Масейрас, Фабиан Лустенбергер, Элиа Мешак, Муми Нгамале, Мишель Абишер, Фабиан Ридер, Теозон Сьебатшо, Кристофер Мартинс Перейра.

22:45

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимает швейцарский «Янг Бойз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
«Целое меню вариантов»: какие санкции США введут в последнюю очередь
CNN: Байден не решится на санкции против российской энергетики из-за цен на бензин
«На несколько дней»: Россию могут отключить от SWIFT в качестве предупредительной меры
Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT
«Там все гигантское: звезды, планета, расстояния»: астрономы нашли то, чего не может быть
Телескоп VLT увидел сверхгигантскую экзопланету в системе гигантских звезд
Устроивший стрельбу в московском МФЦ назвал причину своего поступка
Часть пассажиров без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты
В России за год выявлено более 570 тысяч случаев COVID-19 у детей
Появился свидетель, заявивший, что посадить рейс RyanAir в Минске приказал сотрудник КГБ
Новости
Зендая снимет фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник из Украины
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией
Абхазия предложила Грузии определить границы
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после стрельбы
Все новости
Добрый Дедушка Мороз, ты нам QR-код принес?
Каждый третий родитель будет проверять QR-код у Деда Мороза
«Безответственное заявление»: Россия осудила слова сенатора США о ядерном ударе
Посольство России считает, что Уикеру не стоит «шутить с ядерным оружием»
Как выбрать умные весы, и есть ли в этом смысл
Стоит ли тратить деньги на смарт-весы
Сразу два электрокара провалили краш-тесты Euro NCAP
Компакт-кары Renault оказались опасными для пассажиров при ДТП
«Зима может быть тяжелой». Польша просит «Газпром» увеличить поставки газа
Глава PGNiG предрек «тяжелую зиму» в Европе из-за высоких цен на газ
«Чем институт угрожает США?» Путин — о санкциях против МФТИ и российской науке
Путин назвал санкции США против МФТИ чушью
Кормил медвежатиной, дарил цветы: как Путин дружил с Меркель
Украинцам — $37, американцам — $100. Сколько платят за вакцинацию в мире
На Украине вакцинированные от коронавируса получат по 1000 гривен
Встреча после встречи. Как Россия и НАТО будут делить Украину
Байден назвал темы для встречи России и НАТО
«Должны закидывать им какие-то «морковки»: есть ли у Косово шансы на Евросоюз
Приштина заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС
Сотрудница банка из Ачинска пропала с 23 млн руб. Ее могли шантажировать
В полицию подали заявление о пропаже кассира банка, укравшей 23 млн руб.
Лучшее — детям: Huawei представила детские смарт-часы
Huawei анонсировала детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro
«Спенсер» и «Вестсайдская история»: две сказки, исправляющие прошлое
Рецензии на «Спенсер» с Кристен Стюарт и «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+