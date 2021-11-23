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Спорт

Разгром в Лондоне: «Челси» разбил «Ювентус»

«Челси» одержал крупную победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

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Massimo Pinca/Reuters
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» разгромил «Ювентус» со счетом 4:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
Окончен
23 ноября 23:00
Челси
Лондон, Англия
25' Чалоба
55' Джеймс
58' Хадсон-Одои
90' Вернер
4 : 0
Ювентус
Турин, Италия
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
1-й тайм

25' Чалоба

23' Куадрадо

2-й тайм

55' Джеймс 58' Хадсон-Одои

90' Вернер

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:55

На этом наша онлайн-трансляция завершена. Спасибо, что были с нами!

'90+6

Все, матч окончен! «Челси» провел потрясающую игру и одержал крупную победу, которая позволила им выйти на первую строчку в турнирной таблице!

'90+5

ГООООООООООООООООООЛ! Тимо Вернер точным ударом устанавливает окончательный счет в матче! 4:0!

'90+3

На самом деле не очень много работы сегодня было у французского голкипера, туринцы нанесли всего один удар в створ ворот хозяев.

'90+2

Артур мажет после дальнего удара в сторону ворот Эдуара Менди.

'90

К основному времени второго тайма добавлено пять минут.

'88

Cандро нарушает правила для того, чтобы помешать сопернику провести атаку.

'86

Зиеш бьет низом, заставляя Шченсного вытянуться в струну! Нет четвертого гола в ворота гостей!

'83

Маккенни очень классно пробил в угол, заставив Менди приложить большие усилия для того, чтобы отразить этот выстрел! Потрясающий сейв!

'80

Последние перестановки в матче совершает Массимилиано Аллегри: Куардадо уступил место на поле Кони де Винтеру.

'78

Дибала покружился у угла штрафной и пробил выше ворот.

'76

Двойная замена у «Челси»: Ньигес и Маунт выходят вместо Жоржиньо и Хадсона-Одои.

'75

Мойзе Кен осторожно прерывает потенциально опасную атаку «Челси». Совсем ничего не получается у «Ювентуса» сегодня, будем откровенны.

'72

Двойная замена у «Челси»: Аспиликуэта и Вернер выходят вместо Пулишича и Чилуэлла.

'70

Алекс Сандро дергает убегавшего соперника за майку, получился элегантный тактический фол.

'67

Двойная замена у «Ювентуса»: Артур и Мойзе Кен выходят вместо Локателли и Мораты соответственно.

'66

Чилуэлл получает довольно серьезное повреждение, Томасу Тухелю придется делать замену.

'64

Так, тут пенальти просят футболисты «Челси» за, как им кажется, нарушение правил на Зиеше. Судья подумал-подумал и решил, что наказывать гостей не стоит, им и так не сладко сейчас.

'62

Зиеш легонько подыграл себе рукой, судья зафиксировал фол.

'59

Массимилиано Аллегри совершает первую перестановку. Вместо Бентанкура выходит на поле Пауло Дибала.

'58

ГОООООООООООООЛ! Хадсон-Одои забивает еще один, 3:0! Это разгром «Ювентуса»!

'56

ГОООООООООООООООООООЛ! Рис Джеймс забивает второй мяч в ворота «Ювентуса»! Снова подбор остался за хозяевами и снова точный удар в самый угол ворот получился!

'54

Хадсон-Одои бил из-за пределов штрафной площади, но его попытку заблокировал Бонуччи.

'53

Потрясающий момент у Силвы! Тиаго бил головой с близкого расстояния, но Шченсный все же дотянулся до уходящего мяча! Шикарный сейв!

'51

Рабье получает повреждение и покидает поле, оставляя свою команду вдесятером.

'49

Cнова хозяева по-хозяйски начинают эту игру, забирая мяч под собственный контроль.

'46

Начинается второй тайм!

'45+2

Перерыв! Пока преимущество «Челси» не вызывает абсолютно никаких вопросов. Итальянскому коллективу действовать поактивнее, если им хочется увезти очки из Англии сегодня.

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'43

Хадсон-Одои бил из вратарской, но каким-то чудом оборона сохраняет свои ворота в неприкосновенности!

'42

Джеймс закинул мяч вперед, но уж слишком авантюрной выглядела эта передача из глубины даже по задумке. «Ювентус» перехватывает мяч.

'39

Хорошая атака выдалась у гостей, Куардадо навешивал в штрафную, но никому из его партнеров до мяча дотянуться так и не удалось.

'38

Еще один перспективный удар после розыгрыша углового наносил Рюдигер — мяч прошелся рядом с правой штангой.

'37

Ох, травмируется Н'Голо Канте. Готовится замена у «синих». Вместо француза на поле выйдет Рубен Лофтус-Чик.

'34

Еще одну попытку пробить исполнил Канте — кто-то из футболистов «бьянконери» удар заблокировал.

'32

Пулишич отыгрался с Канте, получилось красиво и с перспективой для опасного удара, который, правда, нанести не удалось.

'29

Момент у «Юве»! Мората хорошо приложился из-за пределов штрафной, но защитник вынес мяч с линии ворот! Могли туринцы сравнять счет сейчас!

'28

Так, а вот теперь автор гола зачем-то нарушает правила, нанося удар по человеку сзади.

'25

ГООООООООООООООООООООЛ! Чалоба открывает счет в матче фантастическим ударом в девятину после отскока мяча от газона! Космический гол!

'23

Первое предупреждение в матче получает Куардадо.

'22

Позади половина первого тайма. «Челси» контролирует игру, ведет по числу ударов, по числу ударов в створ, чаще подает угловые и чаще фолит.

'20

Очень сильный пас исполнил Зиеш, Хадсон-Одои не имел никаких шансов, чтобы зацепиться за мяч.

'18

Очередная попытка «Челси» организовать давление на ворота «Ювентуса» завершается ударом Рюдигера.

'15

Чилуэлл лезет вперед и ищет возможность добраться до владений Щенсного, однако и на этот раз ему не удалось пройти соперника.

'12

Зиеш нарушает правила в центре поля. Фол нельзя назвать грубым, но арбитр Срдян Йованович решил лично пообщаться с футболистом, чтобы он больше так не делал.

'11

Заброс Куардадо на Кьезу не получился от слова «совсем», защита «Челси» ловко перехватывает мяч.

'9

Угловой исполнили хозяева — неприкритый Чалоба бил по воротам и не попал.

'8

Да, визуально «синие» смотрятся поинтереснее своих оппонентов. Рюдигер сделал попытку обостряющей передачи, но кто-то из защитников «Юве» выбил мяч.

'5

Удар по воротам наносит Чилуэлл, получилось сильно выше.

'2

Сразу же хозяева прибирают инициативу к своим рукам, Канте полез в обводку, но пройти хоть какое-то значительное расстояние с мячом ему не удалось.

23:00

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

22:55

«Ювентус» выйдет на игру в Лондоне в таком составе: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Мората, Кьеза.

22:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Пулишич, Хадсон-Одои.

22:45

Добрый вечер! Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Ювентусом».

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