Все, матч окончен! «Челси» провел потрясающую игру и одержал крупную победу, которая позволила им выйти на первую строчку в турнирной таблице!
Prime time Chels! #CheJuv pic.twitter.com/0whahphXCa— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
ГООООООООООООООООООЛ! Тимо Вернер точным ударом устанавливает окончательный счет в матче! 4:0!
THERE'S THE CHERRY!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
4-0 [90+5'] #CheJuv pic.twitter.com/jWR9iin4Fc
На самом деле не очень много работы сегодня было у французского голкипера, туринцы нанесли всего один удар в створ ворот хозяев.
Маккенни очень классно пробил в угол, заставив Менди приложить большие усилия для того, чтобы отразить этот выстрел! Потрясающий сейв!
Последние перестановки в матче совершает Массимилиано Аллегри: Куардадо уступил место на поле Кони де Винтеру.
Двойная замена у «Челси»: Ньигес и Маунт выходят вместо Жоржиньо и Хадсона-Одои.
Our final two changes with Mase being the first!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
3-0 [77'] #CheJuv pic.twitter.com/zrUcoiUO2l
The fifth and final change!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
3-0 [77'] #CheJuv pic.twitter.com/IKJVaMFYzc
Мойзе Кен осторожно прерывает потенциально опасную атаку «Челси». Совсем ничего не получается у «Ювентуса» сегодня, будем откровенны.
Двойная замена у «Ювентуса»: Артур и Мойзе Кен выходят вместо Локателли и Мораты соответственно.
Так, тут пенальти просят футболисты «Челси» за, как им кажется, нарушение правил на Зиеше. Судья подумал-подумал и решил, что наказывать гостей не стоит, им и так не сладко сейчас.
Массимилиано Аллегри совершает первую перестановку. Вместо Бентанкура выходит на поле Пауло Дибала.
ГОООООООООООООЛ! Хадсон-Одои забивает еще один, 3:0! Это разгром «Ювентуса»!
YAAAA!!!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
3-0 [58'] #CheJuv pic.twitter.com/fuZ1uQv18B
ГОООООООООООООООООООЛ! Рис Джеймс забивает второй мяч в ворота «Ювентуса»! Снова подбор остался за хозяевами и снова точный удар в самый угол ворот получился!
COME ON!!!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
2-0 [56'] #CheJuv pic.twitter.com/phySVO0wBO
Потрясающий момент у Силвы! Тиаго бил головой с близкого расстояния, но Шченсный все же дотянулся до уходящего мяча! Шикарный сейв!
Начинается второй тайм!
Another big half of football!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
1-0 [46'] #CheJuv pic.twitter.com/TeEnJ5roZS
Перерыв! Пока преимущество «Челси» не вызывает абсолютно никаких вопросов. Итальянскому коллективу действовать поактивнее, если им хочется увезти очки из Англии сегодня.
at the interval!#CheJuv pic.twitter.com/mLPUdyfVTK— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
Хадсон-Одои бил из вратарской, но каким-то чудом оборона сохраняет свои ворота в неприкосновенности!
Джеймс закинул мяч вперед, но уж слишком авантюрной выглядела эта передача из глубины даже по задумке. «Ювентус» перехватывает мяч.
Хорошая атака выдалась у гостей, Куардадо навешивал в штрафную, но никому из его партнеров до мяча дотянуться так и не удалось.
Еще один перспективный удар после розыгрыша углового наносил Рюдигер — мяч прошелся рядом с правой штангой.
Ох, травмируется Н'Голо Канте. Готовится замена у «синих». Вместо француза на поле выйдет Рубен Лофтус-Чик.
Top save from Szczsny to deny Reece's half-volley!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
N'Golo is forced off and replaced by Rubes.
1-0 [39'] #CheJuv pic.twitter.com/BWuOUltf1H
Пулишич отыгрался с Канте, получилось красиво и с перспективой для опасного удара, который, правда, нанести не удалось.
Момент у «Юве»! Мората хорошо приложился из-за пределов штрафной, но защитник вынес мяч с линии ворот! Могли туринцы сравнять счет сейчас!
ГООООООООООООООООООООЛ! Чалоба открывает счет в матче фантастическим ударом в девятину после отскока мяча от газона! Космический гол!
TREVVV!!!— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
1-0 [25'] #CheJuv pic.twitter.com/RUWREZO3qC
Позади половина первого тайма. «Челси» контролирует игру, ведет по числу ударов, по числу ударов в створ, чаще подает угловые и чаще фолит.
Очередная попытка «Челси» организовать давление на ворота «Ювентуса» завершается ударом Рюдигера.
Чилуэлл лезет вперед и ищет возможность добраться до владений Щенсного, однако и на этот раз ему не удалось пройти соперника.
Зиеш нарушает правила в центре поля. Фол нельзя назвать грубым, но арбитр Срдян Йованович решил лично пообщаться с футболистом, чтобы он больше так не делал.
Заброс Куардадо на Кьезу не получился от слова «совсем», защита «Челси» ловко перехватывает мяч.
Да, визуально «синие» смотрятся поинтереснее своих оппонентов. Рюдигер сделал попытку обостряющей передачи, но кто-то из защитников «Юве» выбил мяч.
Сразу же хозяева прибирают инициативу к своим рукам, Канте полез в обводку, но пройти хоть какое-то значительное расстояние с мячом ему не удалось.
«Ювентус» выйдет на игру в Лондоне в таком составе: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Мората, Кьеза.
E' il momento dello STARTING XI.— JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2021
Forza ragazzi! #ChelseaJuve#JuveUCL pic.twitter.com/uxIyHeg80G
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Пулишич, Хадсон-Одои.
Your Chels! @ParimatchGlobal | #CheJuv pic.twitter.com/L1gn8aorAU— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021