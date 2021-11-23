22:51

В случае победы «Ювентуса» над «Челси» у питерцев появятся шансы и на плей-офф Лиги чемпионов, для этого в последнем туре надо будет обыграть лондонцев. Но это уже нюансы, сейчас «Зениту» надо решить задачу-минимум.