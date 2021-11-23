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Есть плей-офф еврокубков: «Зенит» вырвал ничью с «Мальме» на последних секундах

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и сыграет в плей-офф Лиги Европы

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Petter Arvidson/Global Look Press
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА петербургский «Зенит» в Швеции на последних минутах матча с «Мальме» вырвал ничью и теперь сыграет в весной в плей-офф Лиги Европы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
Окончен
23 ноября 23:00
Мальмё
Мальмё, Швеция
28' Рикс
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
90' Ракицкий
Стадион «Эледа (Сведбанк)», Мальмё
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
1-й тайм

28' Рикс

36' Клаудиньо

2-й тайм

50' Далин

56' Ахмедходжич

74' Мойсандер

90' Рикс 90' Ларссон

53' Дзюба 55' Вендел

62' Чистяков

86' Чистяков

90' Ракицкий

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+9

«Зенит» провел не лучший свой матч, но все-таки как минимум на ничью наиграл. Даже призрачной надежды на плей-офф Лиги чемпионов не осталось, зато гарантирована весна в Лиге Европы. Хоть так. А наша трансляция на этом завершена. Спокойной ночи!

'90+8

Все! «Зенит» добыл эту ничью и сыграет весной в плей-офф Лиги Европы!

'90+7

Кержаков четко играет на выходе и, пожалуй, это все.

90+6

«Зенит» в меньшинстве владеет мячом в ситуации, когда «Мальме» устраивает только победа. Забавно.

'90+5

Странно, но «Мальме» не идет всей командой вперед.

'90+3

Очень долго стояли у бровки Круговой и Сутормин, еще до удаления Чистякова они должны были выйти на поле. Выходит только сейчас. И только Круговой. Вместо Малкома.

'90+2

Ракицкий с трехшагового разбега четко с левой кладет мяч в нижний угол! Вратарь угадал, но не достал! 1:1!

'90

Семь минут добавлено ко второму тайму!

'90

И Риекс получает желтую за разговоры.

'90

ПЕНАЛЬТИ!

'89

Судья сам идет смотреть эпизод с фолом против Дзюбы.

'88

Дзюба в чужой штрафной получил в ухо, а VAR работает.

'85

Небольшая стычка на поле, Чистяков сначала сфолил, потом не услышал свистка и пошел в борьбу. И начал спорить с судьей. И получил вторую желтую.

'83

Вендел забросил в штрафную, Мостовой поборолся и скинул, но партнеры к этом мячу не успели. И арбитр зафиксировал фол.

'82

После подачи Ракицкого с корнера никто из зенитовцев не добрался до мяча.

'81

Мостовой в штрафной поддавил соперника и заработал угловой.

'80

Вратарь Далин, кстати говоря, продолжает игру, хотя второй вратарь готов и продолжает разминаться.

'78

Вместо Пеньи выходит Эрдаль Ракип — игрок сборной Северной Македонии.

'76

Вендел бил из пределов штрафной, но попал в Малкома, от которого мяч ушел за линию поля.

'75

Ракицкий мягко забросил а штрафную на Малкома, но удар того заблокировали, плюс был офсайд.

'74

Мойсандер в верховой борьбе с Дзюбой размахивал локтями, за что и получил карточку.

'73

Посмотрели, пенальти не назначили.

'73

Пауза в игре. Смотрят повтор и разбирают какой-то заигранный эпизод.

'71

Подавал Ракицкий стандарт, но защитники «Мальме» отвели угрозу от своих ворот. Атака продолжилась, Ракицкий навесил еще раз, но снова безрезультатно.

'69

Мартин Ольссон выходит на поле вместо Бирманчевича.

'67

Маленький спойлер. В Лондоне матч складывается так, что думать о втором месте «Зениту» уже не приходится даже теоретически. Сохранить бы третье.

'65

«Мальме» немного повладел мячом, во втором тайме это редкое событие для шведского клуба.

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Petter Arvidson/Global Look Press
'63

Показали в итоге четкий повтор — судьи правы. Дзюба был в офсайде.

'62

Чистяков локтем попал в соперника и получил предупреждение.

'62

Не засчитано. Хотя по повтору ощущение, что офсайда не было.

'61

ГОООЛ! Ерохин отдал на Вендела, тот прострелил с правого фланга, а Дзюба в падении отправил мяч в сетку! Сначала судья поднял флаг и зафиксировал офсайд, но смотрят повтор.

'60

Редкая атака «Мальме», но Бирманчевич бьет мимо.

'58

Раздевается второй вратарь у «Мальме», похоже, что стык с Венделом не прошел зря для Далина.

'57

Продолжается пауза, Далин прибежал в центр поля, упал на газон, чтобы и ему оказали помощь.

'56

А Ахмедходжич получает желтую за споры с судьей.

'55

Вендел грубо играет и получает желтую, после чего лезет в драку с соперниками.

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Ludvig Thunman/Global Look Press
'54

Стандарт от «Мальме», но Кержаков отлично играет на выходе и забирает мяч!

'53

Не забивает Дзюба. Короткий разбег, удар по центру — Далин падая влево успел выставить ногу!

'52

Пенальти!

'51

Венделу оказывают помощь, у него кровь. А арбитры смотрят повтор.

'49

Пенальти! И желтая вратарю Далину. Дзюба шикарным пасом нашел в штрафной Вендела, тот начал убирать мяч влево от вратаря, но в итоге Далин в него врезался.

'47

Ерохин пробил издалека, попал в защитника, от которого мяч прилетел в руки Далину.

'46

Двойная замена у «Зенита». Вместо Ловрена и Клаудиньо выходят Александр Ерохин и Андрей Мостовой. Очевидно, что питерцы переходят на схему в четыре защитника.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+2

Перерыв. «Зенит» проигрывает в матче, в котором обе команды очень плотно обороняются и моментов почти нет. Питерцы пропустили с единственной атаки в свои ворота. Надо отыгрываться. Вернемся через 15 минут.

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Ludvig Thunman/Global Look Press
'45+1

Отбился «Зенит», а к первому тайму добавлена одна минута.

'45

Чистяков фолит на Колаке и перед перерывом у «Мальме» будет перспективный стандарт.

'44

Вендел жестко принял мяч в штрафной и упустил его за лицевую линию.

'43

Очень трудно «Зениту» пробиваться через защиту «Мальме», шведы стеной стоят у своей штрафной.

'40

Быстрых атак у «Зенита» почти не получается, а если появляется редкий шанс, то питерцы им распоряжаются не очень удачно. Не хватает команде травмированного Азмуна.

'37

«Зенит» поддавил, забрал мяч и провел быструю атаку. Сначала никто не успел на прострел с левого фланга, а затем Караваев пульнул метров с 25-ти — очень неточно.

'36

Сантос покатил по линии штрафной на Клаудиньо, но тот вместо мяча сыграл в ногу сопернику. Первая желтая в матче. А по фолам 9:4 в пользу «Мальме».

'34

«Мальме» продолжает активно фолить, срывая все потенциально опасные атаки «Зенита».

'32

Клаудиньо и Ракицкий нехитро разыграли, бразилец отправил мяч в штрафную, но все игроки «Зенита» пробежали мимо него.

'32

Мальком заработал штрафной справа недалеко от бровки.

'31

Два удара шведы нанесли по воротам, один в створ и он же стал голевым.

'29

Первый гол «Мальме» в Лиге чемпионов, кстати говоря.

'28

А первый удар в створ ворот «Зенита» становится голевым. Четыре в четыре возле штрафной гостей оказались соперники, Риекс получил пас от партнера и спокойно расстрелял Кержакова. 1:0.

'27

Вендел сам отобрал, сам дошел до штрафной и пробил низом, но очень слабо — разминка для Далина. Но первый удар в створ в матче.

'25

Тяжелая игра для обеих команд, очень энергозатратная. Много борьбы и фолов, но, по сути, без моментов.

'22

Дзюбе снова было неудобно бить из штрафной, попытался скинуть на партнера, но не получилось.

'19

Колак в третий раз падает в штрафной «Зенита» — свисток молчит. В одном из этих трех моментов, после повтора, есть ощущение, что пенальти бил — Ловрен своего партнера по сборной Хорватии откровенно толкал руками.

'18

Бразильская атака у «Зенита» прошла. Сантос забросил свечу в штрафную, Малком проиграл борьбу, но мяч отскочил к Клаудиньо, но удар у него получился неточным.

'16

«Мальме» катает мяч на чужой половине, но развития для атаки нет.

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Petter Arvidson/Global Look Press
'14

«Зенит» пока очень осторожно играет в в обороне и ничего не дает «Мальме» придумать у своих ворот.

'12

Первый опасный момент в матче! Малком от лицевой отдал на угол вратарской на Дзюбу, бить Артему было неудобно, он развернулся и скинул на Караваева, но его удар заблокировали защитники!

'11

«Мальме» в начале матча активно идет в прессинг, пока, правда, безрезультатно.

'9

Очень много фолов начале игры, но латвийский судья пока без карточек обходится.

'7

После розыгрыша корнера Ракицкий решил пробить, но удар у него совсем не получился. Да и позиция, наверное, была сложной очень.

'6

Малком отработал мяч просто отлично на левом фланге, а вот подача была не очень. Но шведский защитник от греха выбил мяч на угловой.

'5

Болельщиков «Зенита» на матче немного, но они есть.

'3

Теперь Дзюба зацепился за мяч в районе центрального круга, но отдал неудачный пас.

'1

Дзюба оказался в чужой штрафной на 17-й секунде матча, но проиграл борьбу защитнику.

'1

Поехали!

22:55

Почти полный стадион в Швеции, атмосфера — потрясающая!

22:51

В случае победы «Ювентуса» над «Челси» у питерцев появятся шансы и на плей-офф Лиги чемпионов, для этого в последнем туре надо будет обыграть лондонцев. Но это уже нюансы, сейчас «Зениту» надо решить задачу-минимум.

22:50

После четыре четырех туров у «Зенита» три очка, у «Мальме» — ноль. Победа или ничья гарантируют питерцам третье место в группе и место в Лиге Европы весной.

22:48

Игру обслужит судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистировать ему будут арбитры Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и Вилли Делажо из Франции.

22:47

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

22:46

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер! Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и петербургским «Зенитом».

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