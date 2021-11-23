«Зенит» провел не лучший свой матч, но все-таки как минимум на ничью наиграл. Даже призрачной надежды на плей-офф Лиги чемпионов не осталось, зато гарантирована весна в Лиге Европы. Хоть так. А наша трансляция на этом завершена. Спокойной ночи!
«Зенит» в меньшинстве владеет мячом в ситуации, когда «Мальме» устраивает только победа. Забавно.
Очень долго стояли у бровки Круговой и Сутормин, еще до удаления Чистякова они должны были выйти на поле. Выходит только сейчас. И только Круговой. Вместо Малкома.
Ракицкий с трехшагового разбега четко с левой кладет мяч в нижний угол! Вратарь угадал, но не достал! 1:1!
Небольшая стычка на поле, Чистяков сначала сфолил, потом не услышал свистка и пошел в борьбу. И начал спорить с судьей. И получил вторую желтую.
Вендел забросил в штрафную, Мостовой поборолся и скинул, но партнеры к этом мячу не успели. И арбитр зафиксировал фол.
Вратарь Далин, кстати говоря, продолжает игру, хотя второй вратарь готов и продолжает разминаться.
Подавал Ракицкий стандарт, но защитники «Мальме» отвели угрозу от своих ворот. Атака продолжилась, Ракицкий навесил еще раз, но снова безрезультатно.
Маленький спойлер. В Лондоне матч складывается так, что думать о втором месте «Зениту» уже не приходится даже теоретически. Сохранить бы третье.
«Мальме» немного повладел мячом, во втором тайме это редкое событие для шведского клуба.
ГОООЛ! Ерохин отдал на Вендела, тот прострелил с правого фланга, а Дзюба в падении отправил мяч в сетку! Сначала судья поднял флаг и зафиксировал офсайд, но смотрят повтор.
Вендел грубо играет и получает желтую, после чего лезет в драку с соперниками.
Пенальти! И желтая вратарю Далину. Дзюба шикарным пасом нашел в штрафной Вендела, тот начал убирать мяч влево от вратаря, но в итоге Далин в него врезался.
Двойная замена у «Зенита». Вместо Ловрена и Клаудиньо выходят Александр Ерохин и Андрей Мостовой. Очевидно, что питерцы переходят на схему в четыре защитника.
Перерыв. «Зенит» проигрывает в матче, в котором обе команды очень плотно обороняются и моментов почти нет. Питерцы пропустили с единственной атаки в свои ворота. Надо отыгрываться. Вернемся через 15 минут.
Быстрых атак у «Зенита» почти не получается, а если появляется редкий шанс, то питерцы им распоряжаются не очень удачно. Не хватает команде травмированного Азмуна.
«Зенит» поддавил, забрал мяч и провел быструю атаку. Сначала никто не успел на прострел с левого фланга, а затем Караваев пульнул метров с 25-ти — очень неточно.
Сантос покатил по линии штрафной на Клаудиньо, но тот вместо мяча сыграл в ногу сопернику. Первая желтая в матче. А по фолам 9:4 в пользу «Мальме».
Клаудиньо и Ракицкий нехитро разыграли, бразилец отправил мяч в штрафную, но все игроки «Зенита» пробежали мимо него.
А первый удар в створ ворот «Зенита» становится голевым. Четыре в четыре возле штрафной гостей оказались соперники, Риекс получил пас от партнера и спокойно расстрелял Кержакова. 1:0.
Вендел сам отобрал, сам дошел до штрафной и пробил низом, но очень слабо — разминка для Далина. Но первый удар в створ в матче.
Тяжелая игра для обеих команд, очень энергозатратная. Много борьбы и фолов, но, по сути, без моментов.
Колак в третий раз падает в штрафной «Зенита» — свисток молчит. В одном из этих трех моментов, после повтора, есть ощущение, что пенальти бил — Ловрен своего партнера по сборной Хорватии откровенно толкал руками.
Бразильская атака у «Зенита» прошла. Сантос забросил свечу в штрафную, Малком проиграл борьбу, но мяч отскочил к Клаудиньо, но удар у него получился неточным.
«Мальме» катает мяч на чужой половине, но развития для атаки нет.
«Зенит» пока очень осторожно играет в в обороне и ничего не дает «Мальме» придумать у своих ворот.
Первый опасный момент в матче! Малком от лицевой отдал на угол вратарской на Дзюбу, бить Артему было неудобно, он развернулся и скинул на Караваева, но его удар заблокировали защитники!
После розыгрыша корнера Ракицкий решил пробить, но удар у него совсем не получился. Да и позиция, наверное, была сложной очень.
Малком отработал мяч просто отлично на левом фланге, а вот подача была не очень. Но шведский защитник от греха выбил мяч на угловой.
Болельщиков «Зенита» на матче немного, но они есть.
Наш сектор. Спасибо за поддержку #МальмёЗенит pic.twitter.com/d6ajEOcXEb— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 23, 2021
Поехали!
На поле! #МальмеЗенит pic.twitter.com/O2bahYXb5z— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 23, 2021
В случае победы «Ювентуса» над «Челси» у питерцев появятся шансы и на плей-офф Лиги чемпионов, для этого в последнем туре надо будет обыграть лондонцев. Но это уже нюансы, сейчас «Зениту» надо решить задачу-минимум.
После четыре четырех туров у «Зенита» три очка, у «Мальме» — ноль. Победа или ничья гарантируют питерцам третье место в группе и место в Лиге Европы весной.
Игру обслужит судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистировать ему будут арбитры Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и Вилли Делажо из Франции.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.