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Спорт

Вышли с первого места: «Ювентус» обыграл «Мальме»

«Ювентус» победил «Мальме» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки

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Massimo Pinca/Reuters
Туринский «Ювентус» переиграл шведский «Мальме» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
Окончен
08 декабря 20:45
Ювентус
Турин, Италия
18' Кин
1 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
1-й тайм

18' Кин

2-й тайм

90' Рабьо

49' Колак

68' Инносент

80' Пенья

Трансляция
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22:40

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+4

Финальный свисток! «Ювентус» обыгрывает «Мальме» и... выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места! «Челси» в компенсированное время пропустил сумасшедший удар от Магомеда Оздоева и потерял очки в Санкт-Петербурге!

'90+1

Двойная замена у хозяев: Миретти и Да Граса вышли вместо Мойзе Кина и Бентанкура.

'90

Четыре минуты к основному времени второго тайма добавляет главный арбитр матча.

'88

Тактический фол совершает Адриен Рабьо.

'86

А «Челси» забил третий! Не додержал «Зенит» даже ничью у себя дома, что означает спуск туринской команды она вторую строчку в турнирной таблице группы Н.

'83

Кин! Какая возможность была у него оформить дубль! Диавара просто мертвейший мяч сейчас потащил, в упор бил игрок «Юве», но забить второй не смог.

'81

Серхио Пенья получает предупреждение. Не успевают за своими оппонентами игроки шведского клуба, отсюда и такое большое количество фолов.

'78

Замена у «Мальме»: Абубакари занимает место центрального нападающего, уходит с поля Чолак.

'75

15 минут до конца основного времени матча. В параллельном матче в Санкт-Петербурге «Челси» на данную минуту играет вничью с «Зенитом», что позволяет «Ювентусу» лидировать в турнирной таблице группы Н.

'73

Перин выигрывает забег у Бергета и первым оказывается на мяче.

'71

Замена у «Ювентуса»: вместо Де Винтера выходит Де Шильо.

'69

Инносент получает предупреждение за довольно грубый фол.

'66

Кин вновь выиграл верховую борьбу в штрафной скандинавской команды, но Диавара ловко выпрыгнул и выловил мяч.

'65

Последние минут пять игровое преимущество находится на стороне «Мальме». Это любопытно.

'63

А вот сейчас Чолак все-таки пробил. Дистанция была приличной, но и Перину пришлось потрудиться, чтобы сохранить ноль в графе «пропущенные мячи».

'61

Чолак получил пас в штрафной «Ювентуса», но времени, чтобы развернуться и пробить ему не дали.

'58

Ой-ой-ой, как же так игроки «Мальме» оставили одного Рабьо? Мог сейчас Адриен забивать второй и решать исход игры в свою пользу.

'57

Артур исполнил угловой удар, голкипер вынес мяч куда подальше.

'55

Де Винтер нарушает правила и не позволяет шведам организовать позиционную атаку.

'52

Рабьо в одно касание попытался пробить после классной передачи, но футболист «Мальме» пожертвовал здоровьем и заблокировал удар.

'49

Антонио Полак довольно грубо подкатывается под соперника и получает первое предупреждение в матче.

'47

Первую замену сделал Массимилиано Аллегри: вместо Пауло Дибалы на поле вышел Альваро Мората.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Перерыв! Отличный тайм провел «Ювентус» и абсолютно заслуженно повел в счете. Вернемся через 15 минут.

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'43

Рабьо нашел щелочку между линиями и прострелил, но до игроков в черных футболках мяч так и не дошел.

'41

Бергет очень активен на своей бровке, своими интересными решениями он застает раз за разом врасплох своих оппонентов.

'38

Перин выходит из ворот и забирает летящий в его владения игровой снаряд.

'35

Инносент здорово отклеился от опеки и в одиночестве имел шанс сравнять счет! Правда замкнуть прострел у него не вышло, мяч совсем далеко от ворот прошел.

'33

Кристиансен подал угловой, но ни один из игроков гостей до мяча добраться не смог.

'31

Снова креативит Бернардески, снова Диавара надежен в обороне.

'29

Серьезное повреждение получил футболист шведской команды, будет замена. Вместо Ракипа вышел Серхио Пенья.

'27

Ракип лежит на газоне и ждет кого-то из медицинской бригады клуба, чтобы справиться с последствиями травмы.

'25

Алекс Сандро исполнил классную подачу, но никого из его партнеров в штрафной не оказалось.

'23

Бергет сделал рывок по правому краю, правда вовремя расстаться с мячом не смог.

'21

Продолжает «Ювентус» давить, снова Мойзе Кин бил по воротам!

'18

ГОООООООООООООООЛ! Очередное обманное движение позволяет Мойзе Кину замкнуть аккуратнейшую подачу Бернардски! Шикарный удар с очень близкого расстояния позволяет хозяевам открыть счет, 1:0!

'15

Ахмедходжич нарушает правила в центре поля.

'13

Бернардески попытался при помощи индивидуального мастерства прорваться к воротам оппонента, но был остановлен кем-то из защитников.

'10

Стартовый отрезок игры целиком и полностью остался за хозяевами поля, ничего у шведской команды на чужой половине пока не получается.

'7

Мойзе Кин выбрался на оперативный простор и пробил рядом со штангой! Было опасно!

'5

Дибала попробовал закинуть кросс в штрафную «Мальме» — Диавара оказался первым на мяче и выбил его в сторону.

'2

Алекс Сандро исполнил первую подачу в штрафную гостей, но защита шведов, кажется, отбилась.

20:45

Игра началась! Поехали!

20:40

«Мальме» выйдет на игру в таком составе: Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Бергет, Ракип, Кристиансен, Инносент, Бирманчевич, Чолак.

20:35

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ювентуса»: Перин, Бонуччи, Ругани, де Винтер, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Артур, Бернардески, Дибала, Кин.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Мальме».

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