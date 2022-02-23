23 февраля 2022, 23:00 Спорт Остановить атаку голландцев: «Бенфика» принимает «Аякс». LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Бенфика» — «Аякс». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер Global Look Press

В первом матче 1/8 финал плей-офф Лиги чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне принимает амстердамский «Аякс» из Нидерландов, проводящий сезон с феноменальной результативностью в атаке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч Матч не начался 23 февраля 23:00 Бенфика Лиссабон, Португалия 0:0 Аякс Амстердам, Нидерланды Стадион «Да Луш», Лиссабон Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)