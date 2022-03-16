В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» на своем поле встречается с испанским «Вильярреалом». В первом матче команды сыграли вничью 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
16 марта 23:00
Ювентус
Турин, Италия
0:0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ювентус» принимает «Вильярреал» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23.00 мск.
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