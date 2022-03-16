16 марта 2022, 23:00 Спорт Битва за четвертьфинал: «Ювентус» против «Вильярреала». LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ювентус» — «Вильярреал». ОНЛАЙН Андрей Черников

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» на своем поле встречается с испанским «Вильярреалом». В первом матче команды сыграли вничью 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 16 марта 23:00 Ювентус Турин, Италия 0:0 Вильярреал Вильярреал, Испания Стадион «Альянц - Ювентус», Турин Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)