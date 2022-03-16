16 марта 2022, 23:00 Спорт Порадовать Абрамовича: «Челси» сражается с «Лиллем» на выезде. LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Лилль» — «Челси». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Кай Хаверц в составе «Челси» Global Look Press

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лилль» на своем поле встречается с английским «Челси». В первом матче «синие» одержали победу со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 16 марта 23:00 Лилль Лилль, Франция 0:0 Челси Лондон, Англия Стадион «Пьер-Моруа», Вильнёв-д'Аск Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)