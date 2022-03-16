В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лилль» на своем поле встречается с английским «Челси». В первом матче «синие» одержали победу со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
16 марта 23:00
Лилль
Лилль, Франция
0:0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Пьер-Моруа», Вильнёв-д'Аск
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Лилль» принимает «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23.00 мск.
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