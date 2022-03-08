08 марта 2022, 23:00 Спорт Отомстить за домашнее поражение: «Интер» приехал к «Ливерпулю». LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч. «Ливерпуль» — «Интер». ОНЛАЙН Андрей Черников

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Миланский «Интер» приехал к «Ливерпулю» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой английской команды со счетом 2:0, и теперь итальянскому клубу для выхода в следующую стадию необходимо выигрывать с разницей в три мяча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 08 марта 23:00 Ливерпуль Ливерпуль, Англия 0:0 Интер М Милан, Италия Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)