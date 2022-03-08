08 марта 2022, 23:00 Спорт Борьба за четвертьфинал Лиги чемпионов: «Бавария» бьется с «Зальцбургом». LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч. «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Роберт Левандовски в составе «Баварии» Global Look Press

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает австрийский «Ред Булл Зальцбург». В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 08 марта 23:00 Бавария Мюнхен, Германия 0:0 Ред Булл Зальцбург Зальцбург, Австрия Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)