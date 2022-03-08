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Спорт

Борьба за четвертьфинал Лиги чемпионов: «Бавария» бьется с «Зальцбургом». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч. «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург». ОНЛАЙН

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Роберт Левандовски в составе «Баварии»

Роберт Левандовски в составе «Баварии»

Global Look Press
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает австрийский «Ред Булл Зальцбург». В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
08 марта 23:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:50

Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

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