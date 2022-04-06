'45+1

Первый тайм завершен! Эти 45 минут пролетели на одном дыхании. Команды показывают просто невероятный по качеству футбол — высокие скорости, множество моментов, эффектное завершение атак и закрученная интрига.

Бензема оформил дубль за три минуты и чуть не дошел до хет-трика, но «Челси» не сдался и под конец тайма Хаверц сократил отставание до минимума — 1:2. Во втором тайме нас ждет еще более горячее рубилово.

С нетерпением ждем возобновления игры!