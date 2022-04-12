12 апреля 2022, 22:00 Спорт Совершить невозможное: «Челси» бьется на выезде с «Реалом». LIVE Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Реал» — «Челси». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» после выездной победы со счетом 3:1 принимает у себя на «Сантьяго Бернабеу» лондонский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч Матч не начался 12 апреля 22:00 Реал Мадрид Мадрид, Испания 0:0 Челси Лондон, Англия Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)