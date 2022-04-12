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Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Реал» — «Челси». ОНЛАЙН

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Карим Бензема в матче «Реал» — «Челси»

Карим Бензема в матче «Реал» — «Челси»

Global Look Press
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» после выездной победы со счетом 3:1 принимает у себя на «Сантьяго Бернабеу» лондонский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
12 апреля 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

21:45

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле принимает лондонский «Челси». Первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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