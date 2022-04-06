Вильярреал

Двойная замена в составе «Баварии»: Горетцка и Сане вышли вместо Мюллера и Гнабри.
'60
Роберт Левандовски оказывается в положении «вне игры».
'59
Замену делает Унаи Эмери: вместо Коклена на поле выйдет Педраса.
'57
Морено принял прострельную передачу и пробил в Эрнандеса.
'56
Альфонсо Дэвис действует нерасторопно и отбирает мяч с нарушением правил.
'53
Морено пробил с дальней дистанции в каркас ворот! Ох, как же были сейчас испанцы близки ко второму голу!
'52
Упаменкано упускает футболиста в желтой футболке, штрафной исполнят хозяева.
'49
Начало тайма остается за мюнхенцами, Дэвис и Гнабри уже два раза успели пристрелиться.
'46
Тайм второй стартовал!
'45+2
Перерыв. Как будто бы не доехала до Испании «Бавария», очень сонные и неактивные игроки у немецкого клуба сегодня, в то время как у хозяев все складывается хорошо и удачно в первом тайме. Ждем продолжения!
'45
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
'43
Взятие ворот отменено после видеопросмотра из-за офсайда у игрока «Вильярреала».
'41
ГООООООООООЛ! Коклен шикарно принимает передачу из глубины и переигрывает Мануэля Нойера! 2:0, сенсация!
'40
У Альфонсо Дэвиса сейчас лихо отбирают мяч игроки «Вильярреала».
'38
Снова Кингсли Коман проявляет активность, на этот раз забравшись в офсайд.
'35
Коман переусердствовал в отборе и нарушил правила.
'34
Коман и Упаменкано в одной атаке поочередно забрасывали мяч в штрафную, но раз за разом футболисты «Вильярреала» не позволяют своим оппонентам бить по воротам.
'33
Томас Мюллер чуть-чуть поторопился и забрался в офсайд.
'32
Эрнандес схватил соперника за футболку, не оставив Энтони Тейлору выбора — это штрафной.
'30
Угловой Дани Парехо пролетел мимо всех голов, находящихся в штрафной «Баварии».
'28
Эрнандес здорово обработал пас на границе штрафной и пробил, но чуть выше необходимого.
'26
Капу неосторожно сыграл вблизи собственной штрафной, стандарт исполнят футболисты «Баварии».
'23
Любопытно, но без учета счета на табло, статистика в матче примерно равная: по ударам — 3:3, по владению мячом — 48% на 52%, 3:4 по штрафным и 2:2 по заблокированным ударам.
'21
Гнабри еще один прорыв к чужим воротам совершил, но снова никто не может помочь ему развить атаку.
'18
Левандовски не добежал до подачи Упамекано, вновь гостям не удается создать остроту у чужих ворот.
'16
Киммих пробил в створ ворот Рульи, атаку начнет испанская команда.
'14
Парехо не очень качественно исполнил подачу в штрафную, баварцы выбили мяч куда подальше.
'12
Прорыв Дэвиса по флангу прерван защитником «Вильярреала».
'10
Морено сильно бьет и попадает в кого-то из центральных защитников «Баварии»!
'8
ГОООООООООООООЛ! Арно Данжума точно пробил в нижний угол после быстрой контратаки «Вильярреала»! И совершенно ничего не мог сделать Номер здесь, 1:0!
'7
Павар поигрался с мячом на правом фланге и пробил чуть выше ворот.
'5
Дальний удар нанес Йозуа Киммих, удар прошелся выше ворот.
'4
Cтартовые минуты игры остаются за гостями, что вполне логично.
'2
Эступиньян совершает первый фол в сегодняшней игре.
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