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Спорт

Совсем не тренеришка: «Вильярреал» Эмери обыгрывает «Баварию». LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. «Вильярреал» — «Бавария». ОНЛАЙН

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Pablo Morano/Reuters
В первом матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов «Вильярреал» Унаи Эмери принимает мюнхенскую «Баварию» Юлиана Нагельсманна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
2-й тайм
06 апреля 22:00
Вильярреал
Вильярреал, Испания
8' Груневелд
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм

8' Груневелд

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'67

Данжума очень хотел сейчас оформить дубль, но Упаменкано выступил против и заблокировал удар.

'64

Навес Комана выбит защитниками «Вильярреала» далеко-далеко.

'62

Двойная замена в составе «Баварии»: Горетцка и Сане вышли вместо Мюллера и Гнабри.

'60

Роберт Левандовски оказывается в положении «вне игры».

'59

Замену делает Унаи Эмери: вместо Коклена на поле выйдет Педраса.

'57

Морено принял прострельную передачу и пробил в Эрнандеса.

'56

Альфонсо Дэвис действует нерасторопно и отбирает мяч с нарушением правил.

'53

Морено пробил с дальней дистанции в каркас ворот! Ох, как же были сейчас испанцы близки ко второму голу!

'52

Упаменкано упускает футболиста в желтой футболке, штрафной исполнят хозяева.

'49

Начало тайма остается за мюнхенцами, Дэвис и Гнабри уже два раза успели пристрелиться.

'46

Тайм второй стартовал!

'45+2

Перерыв. Как будто бы не доехала до Испании «Бавария», очень сонные и неактивные игроки у немецкого клуба сегодня, в то время как у хозяев все складывается хорошо и удачно в первом тайме. Ждем продолжения!

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'43

Взятие ворот отменено после видеопросмотра из-за офсайда у игрока «Вильярреала».

'41

ГООООООООООЛ! Коклен шикарно принимает передачу из глубины и переигрывает Мануэля Нойера! 2:0, сенсация!

'40

У Альфонсо Дэвиса сейчас лихо отбирают мяч игроки «Вильярреала».

'38

Снова Кингсли Коман проявляет активность, на этот раз забравшись в офсайд.

'35

Коман переусердствовал в отборе и нарушил правила.

'34

Коман и Упаменкано в одной атаке поочередно забрасывали мяч в штрафную, но раз за разом футболисты «Вильярреала» не позволяют своим оппонентам бить по воротам.

'33

Томас Мюллер чуть-чуть поторопился и забрался в офсайд.

'32

Эрнандес схватил соперника за футболку, не оставив Энтони Тейлору выбора — это штрафной.

'30

Угловой Дани Парехо пролетел мимо всех голов, находящихся в штрафной «Баварии».

'28

Эрнандес здорово обработал пас на границе штрафной и пробил, но чуть выше необходимого.

'26

Капу неосторожно сыграл вблизи собственной штрафной, стандарт исполнят футболисты «Баварии».

'23

Любопытно, но без учета счета на табло, статистика в матче примерно равная: по ударам — 3:3, по владению мячом — 48% на 52%, 3:4 по штрафным и 2:2 по заблокированным ударам.

'21

Гнабри еще один прорыв к чужим воротам совершил, но снова никто не может помочь ему развить атаку.

'18

Левандовски не добежал до подачи Упамекано, вновь гостям не удается создать остроту у чужих ворот.

'16

Киммих пробил в створ ворот Рульи, атаку начнет испанская команда.

'14

Парехо не очень качественно исполнил подачу в штрафную, баварцы выбили мяч куда подальше.

'12

Прорыв Дэвиса по флангу прерван защитником «Вильярреала».

'10

Морено сильно бьет и попадает в кого-то из центральных защитников «Баварии»!

'8

ГОООООООООООООЛ! Арно Данжума точно пробил в нижний угол после быстрой контратаки «Вильярреала»! И совершенно ничего не мог сделать Номер здесь, 1:0!

'7

Павар поигрался с мячом на правом фланге и пробил чуть выше ворот.

'5

Дальний удар нанес Йозуа Киммих, удар прошелся выше ворот.

'4

Cтартовые минуты игры остаются за гостями, что вполне логично.

'2

Эступиньян совершает первый фол в сегодняшней игре.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:50

Состав «Баварии»: Нойер, Дэвис, Эрнандес, Упаменкано, Павар, Мусиала, Киммих, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовскиc.

21:40

Состав «Вильярреала»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Парехо, Капу, Ло Чельсо, Данжума, Морено.

21:30

В первом матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов «Вильярреал» Унаи Эмери принимает мюнхенскую «Баварию» Юлиана Нагельсманна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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