12 апреля 2022, 22:00 Спорт Сделать сказку былью: «Вильярреал» против «Баварии» в Мюнхене. LIVE Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Бавария» — «Вильярреал». ОНЛАЙН Андрей Черников

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В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария», уступившая на выезде со счетом 0:1, в Мюнхене принимает испанский «Вильярреал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч Матч не начался 12 апреля 22:00 Бавария Мюнхен, Германия 0:0 Вильярреал Вильярреал, Испания Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)