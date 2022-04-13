21:55

Первая встреча — на «Стэмфорд Бридж» — завершилась победой «Реала» со счетом 3:1, однако гостевые голы с этого сезона не ценятся больше домашних, а «Челси» вполне в силах отыграть два гола. Так что сегодня нас ждет очень напряженная встреча.