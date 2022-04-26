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Битва за финал Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» сражается с «Реалом». LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

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Карим Бензема в составе «Реала»

Карим Бензема в составе «Реала»

Reuters
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы принимает мадридский «Реал» Карло Анчелотти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
Матч не начался
26 апреля 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня начинается противостояние «Манчестер Сити» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 мск.

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