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Клопп против Эмери: «Ливерпуль» сражается с «Вильярреалом». LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Ливерпуль» — «Вильярреал». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Reuters
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа принимает испанский «Вильярреал», чьим главным тренером является Унаи Эмери. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
Матч не начался
27 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня начинается противостояние «Ливерпуля» и «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 мск.

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