03 мая 2022, 22:00 Спорт Сотворить чудо: «Вильярреал» бьется с «Ливерпулем» за выход в финал Лиги чемпионов. LIVE Лига чемпионов. 1/2 финала. Второй матч. «Вильярреал» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Phil Noble/Reuters

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» играет с английским «Ливерпулем». Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч Матч не начался 03 мая 22:00 Вильярреал Вильярреал, Испания 0:0 Ливерпуль Ливерпуль, Англия Стадион «», Главный судья: