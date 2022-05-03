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Спорт

Сотворить чудо: «Вильярреал» бьется с «Ливерпулем» за выход в финал Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/2 финала. Второй матч. «Вильярреал» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Phil Noble/Reuters
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» играет с английским «Ливерпулем». Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
Матч не начался
03 мая 22:00
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию ответного матча 1/2 финала лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и английским «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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