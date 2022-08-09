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Спорт

Удержать преимущество: киевское «Динамо» играет в Австрии со «Штурмом». LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. Ответный матч. «Штурм» — «Динамо» К. ОНЛАЙН

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Футболист киевского «Динамо» Виктор Цыганков

Футболист киевского «Динамо» Виктор Цыганков

Dynamomania.com
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийский «Штурм» на своем поле принимает киевское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый поединок киевляне выиграли с минимальным перевесом — 1:0.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
09 августа 21:30
Штурм
Грац, Австрия
0:0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Меркур-Арена», Грац
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:50

Матч начнется в 21.00 мск.

20:45

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийский «Штурм» в Граце принимает киевское «Динамо». Украинская команда выиграла первую встречу на «домашнем» поле в польской Лодзи — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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