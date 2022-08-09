09 августа 2022, 21:30 Спорт Удержать преимущество: киевское «Динамо» играет в Австрии со «Штурмом». LIVE Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. Ответный матч. «Штурм» — «Динамо» К. ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Футболист киевского «Динамо» Виктор Цыганков Dynamomania.com

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийский «Штурм» на своем поле принимает киевское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый поединок киевляне выиграли с минимальным перевесом — 1:0.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Матч не начался 09 августа 21:30 Штурм Грац, Австрия 0:0 Динамо К Киев, Украина Стадион «Меркур-Арена», Грац Главный судья: