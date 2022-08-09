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Спорт

Путь Черчесова в ЛЧ: «Ференцварош» принимает «Карабах». LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. Ответный матч. «Ференцварош» — «Карабах». ОНЛАЙН

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Global Look Press
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова после выездной ничьей (1:1) принимает на своем поле азербайджанский «Карабах». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
09 августа 21:00
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:0
Карабах
Агдам, Азербайджан
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:50

Матч начнется в 21.00 мск.

20:45

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» принимает азербайджанский «Карабах». Первый поединок завершился вничью — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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