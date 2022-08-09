09 августа 2022, 21:00 Спорт Путь Черчесова в ЛЧ: «Ференцварош» принимает «Карабах». LIVE Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. Ответный матч. «Ференцварош» — «Карабах». ОНЛАЙН Александр Седов

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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова после выездной ничьей (1:1) принимает на своем поле азербайджанский «Карабах». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Матч не начался 09 августа 21:00 Ференцварош Будапешт, Венгрия 0:0 Карабах Агдам, Азербайджан Стадион «Гроупама Арена», Будапешт Главный судья: