Киевское «Динамо» гостит у португальской «Бенфики» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. В первой встрече украинский клуб проиграл со счетом 0:2 и теперь нуждается в чуде, чтобы пробиться в групповой этап. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
Матч не начался
23 августа 22:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
21:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо».
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