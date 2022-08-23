23 августа 2022, 22:00 Спорт Совершить чудо: киевское «Динамо» сражается с «Бенфикой» за Лигу чемпионов. LIVE Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. Бенфика — Динамо (Киев). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок «Динамо» (Киев) Сергей Сидорчук Global Look Press

Киевское «Динамо» гостит у португальской «Бенфики» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. В первой встрече украинский клуб проиграл со счетом 0:2 и теперь нуждается в чуде, чтобы пробиться в групповой этап. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч Матч не начался 23 августа 22:00 Бенфика Лиссабон, Португалия 0:0 Динамо К Киев, Украина Стадион «Да Луш», Лиссабон Главный судья: