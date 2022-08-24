24 августа 2022, 22:00 Спорт Бой последнего россиянина в Лиге чемпионов: «Будё-Глимт» приехал к «Динамо». LIVE Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. «Динамо» (Хорватия) — «Будё-Глимт» (Норвегия). ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин Global Look Press

Норвежский «Будё-Глимт» приехал к «Динамо» из Загреба в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой команды из Норвегии со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч Матч не начался 24 августа 22:00 Динамо З Загреб, Хорватия 0:0 Будё-Глимт Будё, Норвегия Стадион «Максимир», Загреб Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)