Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин
Global Look Press
Норвежский «Будё-Глимт» приехал к «Динамо» из Загреба в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой команды из Норвегии со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
Матч не начался
24 августа 22:00
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Стадион «Максимир», Загреб
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись
С конца
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, где сражаются «Динамо» из Загреба и норвежский «Будё-Глимт».
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