14 сентября 2022, 22:00 Спорт Оправиться после ухода Тухеля: «Челси» сражается с «Зальцбургом». LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Кай Хаверц в составе «Челси» Global Look Press

Лондонский «Челси», который несколько дней назад лишился главного тренера Томаса Тухеля, принимает австрийский «Ред Булл Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Матч не начался 14 сентября 22:00 Челси (Англия) 0:0 Ред Булл Зальцбург (Австрия) Стадион «», Главный судья: