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Спорт

Оправиться после ухода Тухеля: «Челси» сражается с «Зальцбургом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). ОНЛАЙН

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Кай Хаверц в составе «Челси»

Кай Хаверц в составе «Челси»

Global Look Press
Лондонский «Челси», который несколько дней назад лишился главного тренера Томаса Тухеля, принимает австрийский «Ред Булл Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов.
Матч не начался
14 сентября 22:00
Челси (Англия)
0:0
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Лондонский «Челси» принимает «РБ Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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