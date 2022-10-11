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Спорт

Справляются с «орлами» без Месси: «ПСЖ» обыгрывает «Бенфику». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур. «ПСЖ» — «Бенфика». ОНЛАЙН

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Armando Franca/AP
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ».
Лига чемпионов.
11 октября 22:00
ПСЖ (Франция)
0:0
Бенфика (Португалия)
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+1

Мяч вылетел за лицевую линию после навеса в штрафную «ПСЖ»,

'45

Мбаппе после передачи Неймара пробил с угла штрафной. Влаходимос забрал мяч в руки.

'44

Рамуш жестко сбил Неймара, но арбитр не стал показывать желтую карточку.

'42

Навес в штрафную «ПСЖ» не привел к опасному моменту.

'39

Мбаппе разводит мяч и вратаря по разным углам. «ПСЖ» открыл счет. 1:0.

'37

Пенальти в ворота «Бенфики». Силва срубил в собственной штрафной Берната.

'34

Мбаппе навесил в штрафную на Неймара, тот скинул мяч на Сарабию, который пробил точно в руки Влаходимоса.

'32

Рамуш прессинговал Доннарумму в штрафной, заставив вратаря выбить мяч в аут.

'31

Перевязали голову Гримальдо. Он готов играть!

'29

Сарабия жестко сфолил в чужой штрафной, ударив ногой по голове Гримальдо. Злого умысла не было, арбитр ограничился желтой карточкой. Гримальдо оказывают помощь.

'26

Интересно, что пока не было в исполнении обеих команд ударов в створ. Очень плотный матч.

'21

Быстрая атака «ПСЖ» закончилась тем, что Мбаппе на подступах к штрафной сбил Бах. Опасный стандарт парижане заработали парижане.

'19

Мбаппе навесил в штрафную, но мяч не дошел до адресата.

'17

А вот и первый удар по воротам «ПСЖ». Сильно выше ворот.

'16

За 16 минут команды нанесли на двоих ровно ноль ударов по воротам.

'13

Очень классно «Бенфика» играет в обороне, не давая парижанам свободных зон. Сами португальцы тоже пробуют атаковать, но все их попытки заканчиваются еще далеко до штрафной.

'9

Мбаппе не дотянулся ногой до мча после заброса в штрафную.

'7

Мбаппе прорвался по флангу, сместился в штрафную, но выбили мяч у француза. Угловой.

'5

Пока нет опасных моментов. Игра идет в центре поля.

'2

«Бенфика» больше владеет мячом. А фанаты «ПСЖ» начинают свистеть.

'1

Матч начался!

21:47

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Верратти, Мбаппе, Неймар, Данило, Витинья, Сарабиа. «Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Ба, Орсенс, Фернандес, Ж. Мариу, Р. Силва, Отаменди, Флорентино, А. Силва, Г. Рамос

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ».

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