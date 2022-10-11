ПСЖ (Франция)

11 октября 2022, 22:00
Спорт
Справляются с «орлами» без Месси: «ПСЖ» обыгрывает «Бенфику». LIVE
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ».
Лига чемпионов.
11 октября 22:00
Стадион «»,
Главный судья:
'45+1
Мяч вылетел за лицевую линию после навеса в штрафную «ПСЖ»,
'45
Мбаппе после передачи Неймара пробил с угла штрафной. Влаходимос забрал мяч в руки.
'44
Рамуш жестко сбил Неймара, но арбитр не стал показывать желтую карточку.
'42
Навес в штрафную «ПСЖ» не привел к опасному моменту.
'39
Мбаппе разводит мяч и вратаря по разным углам. «ПСЖ» открыл счет. 1:0.
'37
Пенальти в ворота «Бенфики». Силва срубил в собственной штрафной Берната.
'34
Мбаппе навесил в штрафную на Неймара, тот скинул мяч на Сарабию, который пробил точно в руки Влаходимоса.
'32
Рамуш прессинговал Доннарумму в штрафной, заставив вратаря выбить мяч в аут.
'31
Перевязали голову Гримальдо. Он готов играть!
'29
Сарабия жестко сфолил в чужой штрафной, ударив ногой по голове Гримальдо. Злого умысла не было, арбитр ограничился желтой карточкой. Гримальдо оказывают помощь.
'26
Интересно, что пока не было в исполнении обеих команд ударов в створ. Очень плотный матч.
'21
Быстрая атака «ПСЖ» закончилась тем, что Мбаппе на подступах к штрафной сбил Бах. Опасный стандарт парижане заработали парижане.
'19
Мбаппе навесил в штрафную, но мяч не дошел до адресата.
'17
А вот и первый удар по воротам «ПСЖ». Сильно выше ворот.
'16
За 16 минут команды нанесли на двоих ровно ноль ударов по воротам.
'13
Очень классно «Бенфика» играет в обороне, не давая парижанам свободных зон. Сами португальцы тоже пробуют атаковать, но все их попытки заканчиваются еще далеко до штрафной.
'9
Мбаппе не дотянулся ногой до мча после заброса в штрафную.
'7
Мбаппе прорвался по флангу, сместился в штрафную, но выбили мяч у француза. Угловой.
'5
Пока нет опасных моментов. Игра идет в центре поля.
'2
«Бенфика» больше владеет мячом. А фанаты «ПСЖ» начинают свистеть.
21:47
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Верратти, Мбаппе, Неймар, Данило, Витинья, Сарабиа.
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Ба, Орсенс, Фернандес, Ж. Мариу, Р. Силва, Отаменди, Флорентино, А. Силва, Г. Рамос
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ».
Появились новые записи
показать