'90+2

Финальный свисток! «Реал» разгромил «Селтик» на выезде со счетом 3:0 и триумфально начал свою кампанию в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Винисиус открыл счет на 56-й минуте. Вальверде пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную, где грамотно открылся бразилец и без какого-либо сопротивления пробил в дальний угол — 1:0.

Спустя всего четыре минуты Модрич удвоил преимущество «Реала». Азар на смене движения ушел от Йенца, протащил мяч до штрафной «Селтика» и отдал на хорвата, а тот проскочил мимо двоих защитников и внешней стороной стопы закрутил мяч в створ — 2:0.

На 77-й минуте Азар довел счет до разгромного. Кроос забросил мяч в штрафную на Карвахаля, тот в красивом прыжке с лета прострелил в центр на бельгийца, который отклеился от двоих защитников и замкнул в одно касание — 3:0.

«Реал» потерял Бензема в первом тайме: француз почувствовал дискомфорт в правом бедре и попросил замену — как раз вместо него и вышел Азар. Желаем здоровья нападающему «Реала»!