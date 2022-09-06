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Спорт

«Реал» превратил катастрофу в праздник: Бензема получил травму, но Азар уничтожил «Селтик»

«Реал» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над «Селтиком»

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Эден Азар и Даниэль Карвахаль празднуют гол в составе «Реала»

Эден Азар и Даниэль Карвахаль празднуют гол в составе «Реала»

Reuters
Мадридский «Реал» разгромил шотландский «Селтик» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Голами отличились Винисиус, Лука Модрич и Эден Азар, который вышел на замену вместо Карима Бензема, получившего травму в первом тайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
Окончен
06 сентября 22:00
Селтик
Глазго, Шотландия
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
56' Винисиус Жуниор
60' Модрич
77' Э. Азар
Стадион «Селтик Парк», Глазго
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
1-й тайм

10' Менди

2-й тайм

64' Маэда

56' Винисиус Жуниор 60' Модрич

77' Э. Азар

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+2

Финальный свисток! «Реал» разгромил «Селтик» на выезде со счетом 3:0 и триумфально начал свою кампанию в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Винисиус открыл счет на 56-й минуте. Вальверде пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную, где грамотно открылся бразилец и без какого-либо сопротивления пробил в дальний угол — 1:0.

Спустя всего четыре минуты Модрич удвоил преимущество «Реала». Азар на смене движения ушел от Йенца, протащил мяч до штрафной «Селтика» и отдал на хорвата, а тот проскочил мимо двоих защитников и внешней стороной стопы закрутил мяч в створ — 2:0.

На 77-й минуте Азар довел счет до разгромного. Кроос забросил мяч в штрафную на Карвахаля, тот в красивом прыжке с лета прострелил в центр на бельгийца, который отклеился от двоих защитников и замкнул в одно касание — 3:0.

«Реал» потерял Бензема в первом тайме: француз почувствовал дискомфорт в правом бедре и попросил замену — как раз вместо него и вышел Азар. Желаем здоровья нападающему «Реала»!

'90

Родриго пробил по воротам с линии штрафной — мяч просвистел над перекладиной!

'88

Маеда никак не может подстроиться под мяч в штрафной «Реала». Партнеры снабжают его передачами, но он бьет то слишком далеко от створа, то слишком слабо.

'86

Опасно! Хакшабанович рывком ушел от Карвахаля и плотно пробил по воротам из пределов штрафной, но мяч попал в сетку с внешней стороны!

'85

«Реал» мастерски контролирует мяч. «Селтик» для приличия высоко прессингует, но уже без прежнего азарта.

'83

Замена в составе «Селтика»: хавбек Хакшабанович вышел вместо Жоты.

'82

Жота попытался красиво закрутить мяч под перекладину ворот Куртуа, но получилось чуть выше.

'80

Двойная замена в составе «Реала»: Родриго и Асенсио вышли вместо Винисиуса и Модрича. Шотландские трибуны лениво посвистели в адрес уходящего Винисиуса, но массово поаплодировали Модричу — уважают легенду. Хорват похлопал в ответ.

'77

ГООООООЛ!!! «Реал» довел счет до разгромного! Кроос забросил мяч в штрафную на Карвахаля, тот в красивом прыжке с лета прострелил в центр на Азара, который отклеился от двоих защитников и замкнул в одно касание! 3:0 — «Реал» уверенно обыгрывает «Селтик».

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Эден Азар и Даниэль Карвахаль празднуют гол в составе «Реала»

Эден Азар и Даниэль Карвахаль празднуют гол в составе «Реала»

Reuters
'75

«Реал» заработал «стандарт» возле чужой штрафной — на левом фланге. Кроос покатил в центр — на Модрича, но того сразу запрессинговали трое соперников, так что пришлось пасовать назад. Возможность для опасного навеса была упущена.

'73

Тройная замена в составе «Селтика»: хавбек Мой вышел вместо О'Райли, нападающий Киого Фурухаси — вместо Якумакиса, а полузащитник Тернбулл — вместо Хататэ.

'71

Замена в составе «Реала»: Камавинга вышел вместо Тчуамени.

'70

«Реал» заработал угловой. Мадридцы разыграли мяч, но зря — упустили его за лицевую.

'69

Статистика по ударам: у «Реала» — десять (пять в створ), у «Селтика» — четыре (три — в створ).

'68

Жота накрутил Карвахаля и подал на дальнюю штангу, но Якумакис толкнул Менди на газон, и судья свистнул фол, остановив атаку «Селтика».

'67

Юранович упал возле штрафной «Реала» — случайно столкнулся коленом с Менди, тот не нарушал правила. Игрока «Селтика» увели за пределы поля, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

'65

Маеда локтем ударил по голове Модрича в верховой борьбе за мяч и получил желтую карточку.

'64

Кроос подал с углового в центр штрафной, но Рюдигер немного не добрался до мяча.

'63

Модрич навесил на дальнюю штангу, но защитник «Селтика» выбил на угловой.

'60

ГООООЛ!!! Лука Модрич отметил свой сотый матч в Лиге чемпионов забитым мячом! Азар на смене движения ушел от Йенца, протащил мяч до штрафной «Селтика» и отдал на Модрича. Хорват проскочил там мимо двоих защитников и внешней стороной стопы закрутил мяч в створ! Голкипер дотянулся, но мяч от его руки все равно зашел в ворота. 2:0 — «Реал» увеличил свое преимущество!

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Лука Модрич и Федерико Вальверде празднуют гол в составе «Реала»

Лука Модрич и Федерико Вальверде празднуют гол в составе «Реала»

Reuters
'59

«Селтик» продолжает очень высоко прессинговать, но мадридцы прекрасно обращаются с мячом и каждый раз выходят из-под прессинга.

'56

ГООООЛ!!! «Реал» провел блестящую быструю атаку! Мадридцы за счет изящных пасов в касание выбрались из-под агрессивного прессинга шотландцев, которые слишком поверили в себя и чуть ли не всей командой располагались на чужой половине поля. Вальверде пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную, где грамотно открылся Винисиус и без какого-либо сопротивления пробил в дальний угол! 0:1 — «Реал» впереди!

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Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Reuters
'55

Тчуамени отдал пас за спину Азару, не прочувствовав партнера, и сорвал атаку «Реала» на чужой половине поля.

'53

«Реал» владеет мячом в эти минуты, но без опасных моментов. Только что Тчуамени хорошо открывался в штрафной «Селтика», но Карвахаль предпочел отдать пас далеко на правый фланг на Вальверде. В итоге получилось слишком сильно, и мяч ушел за лицевую.

'52

Модрич попытался отдать пас на Азара, который расположился между двумя линиями шотландской обороны, но игрок «Селтика» перехватил мяч.

'50

Тчуамени перехватил мяч на чужой половине поля и начал контратаку, однако Винисиус вскоре упал на газон в ходе борьбы с Йенцом, и на этом атака «Реала» прервалась.

'49

Азар вошел в штрафную «Реала» с правого фланга и покатил на Карвахаля, но пас вышел слишком слабым: защитник «Селтика» вынес мяч за боковую.

'48

Опасно! «Селтик» провел быструю красивую атаку, Юранович прострелил в центр штрафной «Реала» на Маеду, и тот пробил в касание, но слишком неловко и слабо: мяч прикатился в руки Куртуа. А ведь мог расстреливать ворота «Реала» в упор!

'46

Второй тайм начался!

Замена у «Селтика»: нападающий Маеда вышел вместо Абады, который загубил несколько моментов.

Замена у «Реала»: Рюдигер вышел вместо Милитао. Немецкий защитник умеет бить издали и хорошо играет головой, что должно усилить атаку «Реала».

'45+1

Первый тайм завершен! «Реал» пока играет вничью с «Селтиком» 0:0. Причем шотландцы действуют гораздо активнее и один раз даже попали в штангу. Более того, «Реал» потерял Бензема из-за травмы: на 31-й минуте его вынужденно заменил Азар.

Впрочем, есть и светлые пятна в игре мадридцев. Так, на 43-й минуте тот же Азар отличным забросом вывел Винисиуса один на один с Джо Хартом, но бразилец попал в голкипера.

Однако впереди еще второй тайм, которого мы с нетерпением ждем!

'43

Моментище! Азар выдал классный заброс на Винисиуса, и тот вышел один на один с Джо Хартом, но пробил прямо во вратаря!

'41

Опасно! Карвахаль прострелил в штрафную «Селтика», и Азар с нескольких метров пробил в касание, но не попал в створ!

'39

Вальверде попытался отдать пас в штрафную на Азара, но тот не смог принять мяч. Это было сложно сделать в окружении нескольких соперников.

'37

Вальверде героически догнал мяч у лицевой в штрафной «Селтика», а вот навес в штрафную вышел просто ужасным — снаряд перелетел через всех и ушел за лицевую.

'35

Винисиус не стал отдавать пас свободному Азару, хотя тот просил, и потащил мяч сам по левому флангу, но попал под прессинг, упал и потерял снаряд.

'33

«Реал» перекатывает мяч на чужой половине поля, но подойти к штрафной никак не получается. Шотландцы самоотверженно обороняются и закрывают все зоны.

'31

Вынужденная замена в составе «Реала»: Азар выходит вместо Бензема, который почувствовал дискомфорт в ноге.

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Карим Бензема в составе «Реала»

Карим Бензема в составе «Реала»

Reuters
'30

Опасно! Кроос выдал супердиагональ на правый фланг, оттуда Карвахаль покатил на Вальверде, и уругваец мощно пробил с линии штрафной — чуть мимо створа!

'29

«Селтик» решил чуть отдохнуть от своего потока атак. «Реал» контролирует мяч на чужой половине поля.

'28

Бензема постоянно держится за правое бедро и время от времени садится на газон. Как бы не понадобилась вынужденная замена.

'27

Карвахаль вошел в штрафную с правого фланга и навесил в центр, но Модрич не смог в прыжке дотянуться до мяча.

'26

Опасно! Хататэ простреливал в штрафную, и от Милитао мяч чуть не залетел в ворота Куртуа, но ушел за лицевую!

'25

Статистика по ударам: у «Селтика» — пять (два — в створ), у «Реала» — два (ноль — в створ).

'23

Бензема и Модрич устроили перепасовку возле чужой штрафной, но в окружении нескольких соперников это была плохая идея. Лидеры «Реала» быстро потеряли мяч.

'21

ШТАНГА! «Реал» чуть не пропустил! Якумакис получил мяч в штрафной «Реала» и покатил под удар набегающему Макрегору, который зарядил в штангу. «Селтик» не вылезает из атак и наносит удар за ударом.

'20

«Селтик» заработал угловой. Шотландцы опять перехватили инициативу в матче! После навеса с углового Куртуа кулаками выбил мяч, но получилось прямо на соперника, который тут же нанес мощный удар — бельгиец снова спас!

'19

Макгрегор отдал проникающий мяч в штрафную «Реала», но никто из его партнеров не успел к нему, и Куртуа спокойно забрал снаряд.

'18

Жоау подал в штрафную «Реала», но Тчуамени вынес мяч головой в поле.

'17

Менди грамотно подставился под фол и прервал опасную атаку «Селтика» возле своей штрафной.

'16

Винисиус подарил мяч сопернику на своей половине поля, однако шотландцы не смогли придумать ничего толкового, и хавбек «Селтика» О'Райли быстро потерял снаряд.

'15

Абада нанес еще один удар — на этот раз с правого края штрафной, однако мяч облизнул сетку с внешней стороны!

'14

Момент! Кроос подал с углового на дальнюю штангу, но кто-то из его партнеров сфолил в атаке. Шотландцы очень быстро разыграли мяч, провели контратаку, Абада выскочил практически один на один и пробил по воротам, но получилось прямо по центру!

Куртуа уверенно поймал мяч в руки.

'13

Винисиус отдал пас пяткой в штрафную «Селтика» на Бензема, но защитник выбил мяч на угловой.

'12

Горячо! Шотландцы красиво прошли через центр и доставили мяч в штрафную, но защитники «Реала» успели вынести снаряд в поле.

'10

Менди отмахнулся от Якумакиса и случайно попал тому локтем в лицо. За это защитник «Реала» получает желтую карточку в самом начале матча!

'9

Вальверде отобрал мяч в центре поля, и «Реал» пошел в атаку, однако Винисиус не устоял на ногах в жесткой борьбе с соперником и потерял снаряд.

'7

«Селтик» перестал так бешено прессинговать, как на самых первых минутах, и теперь «Реал» в целом без особых проблем проводит позиционные атаки. Владение мячом перешло к мадридцам.

'6

Кроос со «стандарта» сделал передачу на Вальверде, а тот уже навесил в центр штрафной, но никто из партнеров не сумел пробить.

'5

Защитник «Селтика» Юранович сбил Винисиуса вблизи своей штрафной. Будет опасный «стандарт».

'4

Вальверде набрал скорость по правому флангу и прострелил в штрафную «Селтика» на Бензема, однако Картер-Викерс прервал этот пас.

'3

«Реал» контролирует мяч на своей половине поля, но шотландцы агрессивно прессингуют и не дают мадридцам перейти на чужую половину поля.

'2

Почти все поле заволокло дымом от множества файеров, которые жгут страстные шотландские болельщики.

'1

Опасно! «Селтик» сразу организовал быструю атаку, и Абада нанес удар из пределов штрафной — мяч просвистел рядом со штангой!

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

21:50

Стартовый состав «Селтика»: Джо Харт, Йосип Юранович, Кэмерон Картер-Викерс, Моритц Йенц, Грег Тейлор, Мэттью О'Райли, Каллум Макгрегор, Рео Хататэ, Лиэль Абада, Георгиос Якумакис, Жоау Филипе.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Реал» гостит у шотландского «Селтика». Начало матча — в 22.00 мск.

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