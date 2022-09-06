РБ Лейпциг

Перерыв

Ничего не добавил португальский рефери к основному времени первого тайма. Игроки «Лейпцига» имели тотальное преимущество на поле, но толком не смогли подобраться к чужим воротам, тогда как гости на 200 процентов использовали единственный шанс. Интересно, как главный тренер хозяев Доменико Тедеско собирается исправлять ситуацию. Тем более, если верить СМИ, над его головой сгущаются тучи, и специалист может быть уволен из-за неудачных результатов команды.