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Спорт

Тедеско официально уволен: «Шахтер» в гостях разгромил команду экс-тренера «Спартака»

«Лейпциг» Тедеско потерпел разгромное поражение от «Шахтера» в Лиге чемпионов

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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско

Reuters
Донецкий «Шахтер» гостил у «РБ Лейпцига» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и одержал разгромную победу со счетом 4:1. Эта неудача привела к немедленному увольнению главного тренера немецкой команды, экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
Окончен
06 сентября 22:00
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
57' Симакан
1 : 4
Шахтёр Д
Донецк, Украина
16' Швед
58' Швед
76' Мудрик
85' Траоре
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
1-й тайм

16' Швед

2-й тайм

57' Симакан 61' Симакан

50' Конопля

58' Швед 60' Трубин 61' Мудрик

76' Мудрик

85' Траоре 90' Джурасек

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Финальный свисток! Катастрофический результат для «Лейпцига» — и при этом совершенно закономерный. У хозяев не получалось решительно ничего, и в какой-то момент они практически остановились. Игроки «Шахтера» блестяще воспользовались предложенными возможностями и одержали сверхубедительную победу.

Доменико Тедеско официально уволен с поста главного тренера «РБ Лейпцига». Новым наставником команды может стать бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе.

«Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

'90+2

Форсберг нанес удар — выше ворот.

'90+1

Четыре минуты добавлено.

'90

Джурасек наказан за фол против Орбана в центре поля.

'86

Кривцов вышел вместо Степаненко.

'86

Теперь отличился Траоре, вышедший на замену. Форвард из Буркина-Фасо замкнул прострел Мудрика и довел счет до неприличного для «Лейпцига»!

'85

ГОЛ!!! Четверый забивает «Шахтер», это разгром!!!

'82

Айдара меняет Лаймера.

'78

Раум во вратарской замыкал навес и умудрился пробить над перекладиной!

'77

Совсем посыпался «Лейпциг»! Двое игроков «Шахтера» вывалились на одного защитника немецкой команды, Мудрик получил мяч, вошел в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол!

'76

ГОЛ!!!

'74

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич был излишне эмоционален и тоже удостоился «горчичника».

'71

Также Форсберг меняет Шлагера.

'70

Тедеско двойную замену провел. Генрих выходит вместо Вернера.

'69

Траоре меняет Зубкова в составе «Шахтера».

'67

Орбан опасно бил головой после подачи углового — мяч в сантиметрах от штанги пролетел!

'66

Вернер после навеса Симакана скинул мяч к центру штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

'65

Симакан в чистом подкате прервал забег соперника в штрафную.

'62

Также Джурасек выходит вместо Бондаренко.

'62

Петряк меняет автора дубля Шведа.

'61

Француз также наказан.

'61

Мудрик предупрежден за стычку с Симаканом.

'60

Трубин получает «горчичник» за затяжку времени.

'59

Ну и дела! Не успевают хозяева порадоваться, как моментально пропускают снова!!! Швед оформляет дубль после паса Мудрика — двойной рикошет помог игроку «Шахтера» и полностью дезориентировал Гулачи!

'58

ГОЛ!!!

'58

Сравнивает «Лейпциг» счет! Симакан справа вбежал в штрафную, получил мяч и, никем не прикрытый, поразил ближний верхний угол!

'57

ГОЛ!!!

'54

Моментище! Над перекладиной Собослаи отправляет мяч!

'52

Теперь Степаненко предупрежден за фол неподалеку от своей штрафной — неплохой стандарт получают хозяева.

'50

Первую желтую карточку в матче получает Конопля за фол против Собослаи.

'48

Право на стандарт у правой бровки заработали хозяева — последовал очередной безыскусный заброс в штрафную. Трубин спокойно вынес мяч кулаками.

'46

Второй тайм!

Перерыв

Перестановка у «Лейпцига»: Хальстенберг уступает место на поле Рауму.

Перерыв

Ничего не добавил португальский рефери к основному времени первого тайма. Игроки «Лейпцига» имели тотальное преимущество на поле, но толком не смогли подобраться к чужим воротам, тогда как гости на 200 процентов использовали единственный шанс. Интересно, как главный тренер хозяев Доменико Тедеско собирается исправлять ситуацию. Тем более, если верить СМИ, над его головой сгущаются тучи, и специалист может быть уволен из-за неудачных результатов команды.

'43

Шлагер пробил издалека — мяч после рикошета улетает в сторону.

'40

Хальстенберг навесил слева — мяч вынесен на угловой.

'38

Очередная попытка заброса — от Орбана. Силва сумел обработать мяч, но не более того: лайнсмен сигнализировал об офсайде.

'34

Вернер прострелил слева — вновь защитники на месте. Ничего пока не получается у хозяев.

'30

Продолжает Собослаи забросы в чужую штрафную — защитники справляются.

'28

Мудрик отделался легким испугом — рефери не стал предупреждать его за то, что он наступил на ногу сопернику.

'26

Игроки «Шахтера» вынесли мяч после подачи Собослаи с углового.

'23

Очень плотно пока защищаются гости.

'20

Продолжают прессинговать хозяева, стремятся исправить допущенную ошибку. Сверхактивный Вернер летел на мяч в чужой штрафной — Бондарь его опередил.

'17

Вот так привоз! Гулачи на выходе из штрафной заигрался с мячом, засуетился и вынес его точно на ногу Шведу, который в обвод вратаря отправил мяч точно под штангу! «Шахтер» впереди, хотя ничто этого не предвещало!

'16

ГОЛ!!!

'12

Трубин спасает свою команду после удара Нкунку! Замыкал француз прострел Собослаи, но вратарь потащил!

'10

Перехватили защитники мяч после прострела Вернера.

'7

Пока хозяева доминируют на поле, контролируют мяч.

'5

Собослаи простреливал — Матвиенко не позволил Вернеру замкнуть!

'4

Диалло не позволил Шведу развернуться в своей штрафной, захлебнулась атака «Шахтера».

'3

Динамичное начало! Вернер ворвался в штрафную и пробил — мимо.

'1

Поехали! Главный судья — португалец Жоау Педру Пиньейру.

21:55

Состав «Лейпцига»: Гулачи, Симакан, Диалло, Орбан, Хальстенберг, Собослаи, Лаймер, Шлагер, Нкунку, Силва, Вернер.

Состав «Шахтера»: Трубин, Майа, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Швед, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Зубков.

21:50

Начало матча — в 22.00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня донецкий «Шахтер» гостит у «РБ Лейпцига».

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