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Спорт

Голы на любой вкус и пас Хвичи: «Наполи» не заметил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

«Наполи» разнес «Ливерпуль» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов

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Ciro De Luca/Reuters
«Наполи» принял «Ливерпуль» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась с крупным счетом 4:1 в пользу неаполитанцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
Окончен
07 сентября 22:00
Наполи
Неаполь, Италия
5' Зелиньски
31' Замбо Ангисса
44' Симеоне
47' Зелиньски
4 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
49' Диас
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
1-й тайм

5' Зелиньски

19' Осимхен

31' Замбо Ангисса

44' Симеоне

10' Милнер

18' ван Дейк

2-й тайм

47' Зелиньски

66' Ррахмани

49' Диас

Трансляция
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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

23:55

Все вопросы по победителю этого матча «Наполи» решил в первом тайме, когда забил три безответных мяча (и один раз не реализовал пенальти). «Ливерпуль выглядел блекло, квело и ничего итальянскому задору противопоставить не смог. Второй тайм начался с двух голов, казалось, что англичане смогут вернуться в игру, но запала хватило ненадолго. Как итог: 4:1, «Наполи» бьет «Ливерпуль» в Неаполе.

'90+4

Все, звучит финальный свисток! «Наполи» дома громит «Ливерпуль».

'90+4

Два угловых подряд зарабатывает «Наполи».

'90+3

Почти никакого продвижения вперед, ждут команды финальный свисток.

'90+1

Четыре минуты добавлено к матчу. Лучанно Спалетти спокойно сидит на своем месте.

'89

Очередной угловой «Ливерпуля» и снова до удара по воротам не доходит.

'86

Практически доигрывают матч команды.

'84

Очередной угловой «Ливерпуля». Опять не опасно, подбор остается за «Наполи».

82

Не очень получился удар у Лосано, никаких проблем для Алиссона.

'80

В целом, кажется, итог этот матча ясен. «Ливерпуль» явно не в том состоянии, конечно, чтобы спасти такой матч.

'78

А тем временем врачи оказывают помощь голкиперу Мерету. Лежит он на газоне. Но все в порядке, может он продолжить игру.

'76

Еще замена от «Ливерпуля»: Артур вышел вместо Эллиота.

'74

Двойная замена у «Наполи»: Оливейра уходит, вместо него Руй, также на поле выходит Элмас вместо автора дубля Зелински.

'72

«Наполи» атакует, но Ди Лоренцо не сумел переиграть Диаса.

'70

Снова разрывы между линиями у «Ливерпуля», но Матип останавливает атаку вовремя.

'68

Голкипер «Наполи» совершенно не торопится с вводом мяча в игру.

'66

Ррахмани получает желтую карточку за срыв атаки, а «Ливерпуль» — перспективный штрафной. Но мяч летит мимо дальней штанги.

'64

Кажется, что «Наполи» спокойно отдал инициативу сопернику — в целом, весьма логично по счету.

'62

Тройная замена у «Ливерпуля: Нуньес меняет Фирмино, Салах уходит, вместо него Жота, и Алькантра меняет Милнера.

'60

Очередной провал в обороне «Ливерпуля» приводит к удару Лосано. Неточно и выше ворот.

'58

Уходит очень знакомый нам герой, «Наполи» меняет Хвичу, Дзербин вместо него. И Лосано меняет Политано.

'56

Политано попал под прессинг, но справился с этим и сумел сохранить мяч для своей команды. Активнее сейчас действует «Ливерпуль» нежели в первом тайме.

'54

«Наполи» в защите справляется, правда, вновь мяч идет на угловой. Неопасно, мяч выбит.

'52

Пяткой отдавал передачу Хвича, но пас до адресата не дошла.

'50

А теперь интересно посмотреть, как этот гол отразится на игре, вернется ли «Ливерпуль» в этот матч?

'49

ГОООООООООООООООЛ!! Да что за матч такой-то! Отыгрывает один мяч «Ливерпуль! Маневр Диаса абсолютно шикарный, мощно он пробил. Не вернулся «Наполи» после празднования гола.

'48

Казалось, что «Ливерпулю» надо возвращаться в игру, но «Наполи» не отпускает соперника.

'47

ГООООООООООООООООЛ!!! Очередной провал в обороне «Ливерпуля», и Симеоне отдает голевую передачу, выводя Зелински на ударную позицию — первый удар отражает Алиссон, а на добивании не справляется. дубль!

'46

Замена у «Ливерпуля»: Матип выходит вместо Гомеса.

'46

Второй тайм стартовал! Поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Лига чемпионов — шикарна, а «Наполи» после первого тайма громит «Ливерпуль»: гол с пенальти, мяч с игры и шикарная передача Кварацхелии. И это ведь неаполитанцы не реализовали еще один 11-метровый удар. Пытается что-то сделать «Ливерпуль», но всего один действительно опасный момент можно насчитать у ворот хозяев. 3:0 в Неаполе!

'45+2

Доигрывают команды этот тайм. Ну что же, Клоппу действительно есть о чем поговорить со своими футболистами в перерыве.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

ГООООООООООООООООЛ! Вот это Кварацхеля, который ушел от Трента, обыграл соперника в штрафной и вложил зрячий пас в ногу Симеоне, который замыкал уже в пустые ворота. Вот это замена сработала так сработала!

'43

Очередной угловой у «Ливерпуля». Летел мяч на Ван Дейка, но пролетел мимо.

'41

Джованни Симеоне появляется на поле вместо Осимхена. Обидная потеря для неаполитанцев.

'41

е особо приятный момент. Осимхен оказывается на газоне, проблемы у него с бедром. Врачи оказываются на поле, и сразу активность начинается на скамейке «Наполи». Замена готовится.

'39

Александр-Арнольд пытается пробить по воротам из-за пределов штрафной, но защитник подставляет ногу.

'37

Немного несыгранная оборона у «Наполи» еще, но пока они справляются с редкими атаками гостей.

'35

Эллиот пробивает коленом, замыкая удар, но мяч прошел мимо створа.

'33

Нужно что-то придумывать «Ливерпулю». Пока очень трудно банде Клоппа. Зарабатывают англичане штрафной, но голкипер «Наполи» выручает.

'31

ГООООООООООООООЛ! Невероятнейший пас вырезает Зелински, и Замбо-Ангисса остается только перекинуть Алиссона, что он и делает совершенно спокойно. 2:0 в Неаполе!

'29

Отбивается сейчас «Ливерпуль». Очень, очень хорош «Наполи» сейчас.

'28

Какой моментище у «Наполи»! Осимхен вырезает шикарный пас на Кварацхелию, тот пробивает в ворота, но мяч попадает в защитника и летит выше.

'27

Очередная подача с углового у «Ливерпуля». Подбор остается за гостями, но снова ничего опасного создать не удается.

'25

Офсайд фиксирует боковой арбитр в атаке Осимхена.

'23

Робертсон с левой ноги мяч закручивает с углового. И вот тут Хвича не очень хорош, немного заигрался перед своей штрафной, но все обходится.

'21

Как же хорош Кварацхелия! Невероятно раскрылся он в «Наполи», и сейчас развивает очень хорошую атаку, накручивая соперников.

'19

Тут бросается «Ливерпуль» в атаку. Салах пропускает мяч под стопой и действует не самым лучшим образом.

'18

Уххх! Алиссон берет пенальти Осимхена, а на добивании Ди Лоренцо не использует стопроцентный момент!

'17

Второй пенальти! Вот это у нас драма разворачивается в Неаполе. И Ван Дейк получает желтую.

'17

Так, а у нас еще одна проверка на пенальти. На этот раз решение быстро не примут, арбитр сам идет смотреть эпизод, героем которого стал Осимхен — Ван Дейк подставил подножку.

'15

Угловой разыграл «Ливерпуль»!. Мяч прилетел в штрафную, но Мерет сыграл кулаками, выбивая его.

'13

Взрывное начало у нас было, а сейчас игра будто бы немного подуспокоилась. Гомес плотно сыграл против Осимхена.

'11

Со своими защитниками вынужден обыгрываться Алиссон.

'10

А у нас первая желтая карточка. Милнер полетел в очень жесткий подкат. Надо бы успокоится капитану «Ливерпуля».

'9

Есть проходы к воротам у «Ливерпуля», но опасных моментов нет.

'7

Вот это у нас начало, конечно. «Ливерпулю» пора вспомнить, что матч Лиги чемпионов уже идет, а то кажется, что банда Клоппа на поле пока не вышла.

'6

ГОООООООООООЛ! Зелински очень уверенно переигрывает Алиссона!

'5

Вот это у нас поворот! Пенальти в самом начале матча ставит арбитр в ворота «Ливерпуля» за игру рукой! Милнер нарушил правила.

'3

Пока что мяч очень неплохо держится у «Наполи». Передача проходит в сторону Осимхена, и Алиссон вновь вынужден далеко выбегать из ворот.

'1

Опаснейший момент на первой же секунде! Осимхен развил атаку, Алиссон вышел из ворот неудачно, и игрок «Наполи» бил с острого угла и попал в штангу.

'1

Поехали, стартовал матч! Главный арбитр сегодня — Карлос Дель Серро Гранде.

21:55

Стартовые составы команд на поединок выглядят следующим образом:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Зелински, Кварацхелия, Осимхен.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Эллиотт, Фабиньо, Милнер, Диас, Салах, Фирмино.

21:50

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» принимает английский «Ливерпуль».

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