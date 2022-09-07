Все вопросы по победителю этого матча «Наполи» решил в первом тайме, когда забил три безответных мяча (и один раз не реализовал пенальти). «Ливерпуль выглядел блекло, квело и ничего итальянскому задору противопоставить не смог. Второй тайм начался с двух голов, казалось, что англичане смогут вернуться в игру, но запала хватило ненадолго. Как итог: 4:1, «Наполи» бьет «Ливерпуль» в Неаполе.
В целом, кажется, итог этот матча ясен. «Ливерпуль» явно не в том состоянии, конечно, чтобы спасти такой матч.
А тем временем врачи оказывают помощь голкиперу Мерету. Лежит он на газоне. Но все в порядке, может он продолжить игру.
Двойная замена у «Наполи»: Оливейра уходит, вместо него Руй, также на поле выходит Элмас вместо автора дубля Зелински.
Ррахмани получает желтую карточку за срыв атаки, а «Ливерпуль» — перспективный штрафной. Но мяч летит мимо дальней штанги.
Тройная замена у «Ливерпуля: Нуньес меняет Фирмино, Салах уходит, вместо него Жота, и Алькантра меняет Милнера.
Уходит очень знакомый нам герой, «Наполи» меняет Хвичу, Дзербин вместо него. И Лосано меняет Политано.
Политано попал под прессинг, но справился с этим и сумел сохранить мяч для своей команды. Активнее сейчас действует «Ливерпуль» нежели в первом тайме.
А теперь интересно посмотреть, как этот гол отразится на игре, вернется ли «Ливерпуль» в этот матч?
ГОООООООООООООООЛ!! Да что за матч такой-то! Отыгрывает один мяч «Ливерпуль! Маневр Диаса абсолютно шикарный, мощно он пробил. Не вернулся «Наполи» после празднования гола.
ГООООООООООООООООЛ!!! Очередной провал в обороне «Ливерпуля», и Симеоне отдает голевую передачу, выводя Зелински на ударную позицию — первый удар отражает Алиссон, а на добивании не справляется. дубль!
Звучит свисток на перерыв! Лига чемпионов — шикарна, а «Наполи» после первого тайма громит «Ливерпуль»: гол с пенальти, мяч с игры и шикарная передача Кварацхелии. И это ведь неаполитанцы не реализовали еще один 11-метровый удар. Пытается что-то сделать «Ливерпуль», но всего один действительно опасный момент можно насчитать у ворот хозяев. 3:0 в Неаполе!
Доигрывают команды этот тайм. Ну что же, Клоппу действительно есть о чем поговорить со своими футболистами в перерыве.
ГООООООООООООООООЛ! Вот это Кварацхеля, который ушел от Трента, обыграл соперника в штрафной и вложил зрячий пас в ногу Симеоне, который замыкал уже в пустые ворота. Вот это замена сработала так сработала!
е особо приятный момент. Осимхен оказывается на газоне, проблемы у него с бедром. Врачи оказываются на поле, и сразу активность начинается на скамейке «Наполи». Замена готовится.
Александр-Арнольд пытается пробить по воротам из-за пределов штрафной, но защитник подставляет ногу.
Нужно что-то придумывать «Ливерпулю». Пока очень трудно банде Клоппа. Зарабатывают англичане штрафной, но голкипер «Наполи» выручает.
ГООООООООООООООЛ! Невероятнейший пас вырезает Зелински, и Замбо-Ангисса остается только перекинуть Алиссона, что он и делает совершенно спокойно. 2:0 в Неаполе!
Какой моментище у «Наполи»! Осимхен вырезает шикарный пас на Кварацхелию, тот пробивает в ворота, но мяч попадает в защитника и летит выше.
Очередная подача с углового у «Ливерпуля». Подбор остается за гостями, но снова ничего опасного создать не удается.
Робертсон с левой ноги мяч закручивает с углового. И вот тут Хвича не очень хорош, немного заигрался перед своей штрафной, но все обходится.
Как же хорош Кварацхелия! Невероятно раскрылся он в «Наполи», и сейчас развивает очень хорошую атаку, накручивая соперников.
Тут бросается «Ливерпуль» в атаку. Салах пропускает мяч под стопой и действует не самым лучшим образом.
Уххх! Алиссон берет пенальти Осимхена, а на добивании Ди Лоренцо не использует стопроцентный момент!
Так, а у нас еще одна проверка на пенальти. На этот раз решение быстро не примут, арбитр сам идет смотреть эпизод, героем которого стал Осимхен — Ван Дейк подставил подножку.
Взрывное начало у нас было, а сейчас игра будто бы немного подуспокоилась. Гомес плотно сыграл против Осимхена.
А у нас первая желтая карточка. Милнер полетел в очень жесткий подкат. Надо бы успокоится капитану «Ливерпуля».
Вот это у нас начало, конечно. «Ливерпулю» пора вспомнить, что матч Лиги чемпионов уже идет, а то кажется, что банда Клоппа на поле пока не вышла.
Вот это у нас поворот! Пенальти в самом начале матча ставит арбитр в ворота «Ливерпуля» за игру рукой! Милнер нарушил правила.
Пока что мяч очень неплохо держится у «Наполи». Передача проходит в сторону Осимхена, и Алиссон вновь вынужден далеко выбегать из ворот.
Опаснейший момент на первой же секунде! Осимхен развил атаку, Алиссон вышел из ворот неудачно, и игрок «Наполи» бил с острого угла и попал в штангу.
Стартовые составы команд на поединок выглядят следующим образом:
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Зелински, Кварацхелия, Осимхен.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Эллиотт, Фабиньо, Милнер, Диас, Салах, Фирмино.