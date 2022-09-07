23:55

Все вопросы по победителю этого матча «Наполи» решил в первом тайме, когда забил три безответных мяча (и один раз не реализовал пенальти). «Ливерпуль выглядел блекло, квело и ничего итальянскому задору противопоставить не смог. Второй тайм начался с двух голов, казалось, что англичане смогут вернуться в игру, но запала хватило ненадолго. Как итог: 4:1, «Наполи» бьет «Ливерпуль» в Неаполе.