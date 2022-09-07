Финальный свисток! «Барселона» разгромила на своем поле «Викторию Пльзень», которая была по уровню ниже на три головы и будто совсем не в курсе, что такое оборона.
Тем не менее чехи забили один гол после контратаки, когда «Барселона» совсем уж расслабилась, так что можно их чуть-чуть похвалить за смелость.
На 14-й минуте счет открыл Кессье, для которого этот гол стал дебютным за «Барселону». Дембеле подал с углового на дальнюю штангу, откуда Кунде сделал отличную скидку на Кессье, а тот спокойно забил головой. Защитники оставили ивуарийца совсем одного. Впрочем, чехи действовали так во всех голевых ситуациях «Барселоны».
На 34-й минуте Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов. Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0.
На 44-й минуте «Виктория» неожиданно отыграла один мяч: чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелке, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора расстрелял ворота головой — 2:1.
Однако уже на 45+3 Левандовски оформил дубль: Дембеле в подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной и идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол — 3:1.
На 68-й минуте Левандовски оформил свой первый хет-трик за «Барселону»: Ферран Торрес отдал ему пас, и поляк спокойно подготовил удар из-за пределов штрафной и зарядил в правый нижний угол.
Спустя три минуты Торрес отличился сам: Дембеле закинул мяч в центр штрафной, а испанец с лета отправил его в сетку — 5:1.
Кстати, это первая победа Хави в еврокубках в качестве главного тренера «Барселоны»! В прошлом году добиться этого не получилось. Поздравляем легенду!
Голик забросил мяч во вратарскую «Барселоны», но никто из партнеров не ожидал от него такой прыти и не пошел на этот пас.
Пабло Торре сфолил на Йирке и прервал атаку «Виктории». Чехи заработали штрафной на чужой половине поля.
Пиларж принял мяч после длинного заброса на левом фланге атаки «Виктории», но оказался в офсайде.
Только что вышедший Торре передал записку Торресу. Интересно, какие указания Хави дал ему на последние десять минут игры.
Замена в составе «Барселоны»: 19-летний полузащитник Пабло Торре вышел вместо автора первого гола каталонцев Кессье.
Тройная замена в составе «Виктории»: вышли три полузащитника Чермак, Йирка и Пиларж, а покинули поле Влканова, Сикора и Москера.
Левандовски неожиданно пробил с левого края штрафной в дальний угол! Голкипер в прыжке отразил мяч в сторону.
Депай разыграл мяч с углового с Альбой, и испанец навесил в штрафную, но чехи выбили мяч в поле.
Двойная замена в составе «Барселоны»: Гави и Депай ушли, а Педри и Дембеле отправились отдыхать.
Полузащитник «Виктории» Калвах внезапно решил перебросить тер Штегена с центра поля. Однако немец вышел не так далеко из ворот и спокойно поймал мяч.
Статистика по ударам: у «Барселоны» — 19 (девять — в створ), у «Виктории» — четыре (один в створ).
ГОООООЛ!!! Недавно вышедший на замену Ферран Торрес довел счет до совершенно неприличного — 5:1! Дембеле закинул мяч в центр штрафной, Торрес с лета отправил его в сетку! Защитники «Виктории» лишь проводили испанца глазами.
ГОООООЛ!!! Какую же красоту забивает Левандовски! Ферран Торрес отдал ему пас, и поляк спокойно подготовил удар из-за пределов штрафной и зарядил в правый нижний угол! 4:1!
Опасно! «Виктория» неожиданно огрызнулась контратакой. Хоры выскочил один на один с тер Штегеном и попытался в падении замкнуть прострел от партнера, но удар совсем не получился — мяч пошел вертикально вверх и улетел за пределы поля.
Педри решил пробить из-за пределов штрафной, но мяч попал в хавбека Буху и рикошетом ушел за лицевую. Судья этого не заметил и дал удар от ворот. Педри немного поспорил, но не стал настаивать — у «Барсы» и так все хорошо.
Де Йонг черпачком закинул мяч в центр штрафной, но там собралась такая куча-мала из игроков «Виктории», что пробить ни у кого из каталонцев не получилось.
Дембеле получил мяч в штрафной от Кессье и должен был бить, однако решил сделать тонкий пас на партнера и ошибся — мяч прикатился к вратарю.
Редкая попытка «Виктории» выйти в контратаку заглохла уже в центре поля — после неточного паса пяткой одного из футболистов в окружении нескольких игроков «Барселоны».
«Барселона» заработала девятый угловой. Дембеле разыграл мяч с партнерами, и все закончилось забросом Педри в штрафную, но голкипер «Виктории» успел выйти из ворот и забрать снаряд.
Фати решил пробить по воротам, хотя перед ним располагались сразу двое соперников. В итоге удар был заблокирован.
Дембеле навесил на дальнюю штангу, мяч проскочил мимо всех и ушел на противоположный фланг. Левандовски до конца боролся за мяч, но в итоге сфолил на сопернике.
Фати очень легко получил мяч в штрафной «Виктории» после изумительного проникающего паса Альбы! Однако удар у нападающего не получился — мяч свалился с ноги и пролетел далеко от ворот.
В перерыве в составе «Барселоны» произошла замена: Пике вышел вместо Роберто и забрал себе капитанскую повязку.
Первый тайм завершен! «Барселона» уверенно обыгрывает «Викторию» со счетом 3:1 на своем поле.
На 14-й минуте счет открыл Кессье, для которого этот гол стал дебютным за «Барселону». Дембеле подал с углового на дальнюю штангу, откуда Кунде сделал отличную скидку на Кессье, а тот спокойно забил головой. Защитники оставили ивуарийца совсем одного. Впрочем, чехи действовали так во всех голевых ситуациях «Барселоны».
На 34-й минуте Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов. Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0.
На 44-й минуте «Виктория» неожиданно отыграла один мяч: чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелко, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора расстрелял ворота головой — 2:1.
Однако уже на 45+3 Левандовски оформил дубль: Дембеле в подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной и идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол — 3:1.
Еще был интересный эпизод с отмененным пенальти в ворота «Барселоны»: Гейда сделал длинный заброс на чужую половину поля, Москера влетел в штрафную и выходил один на один с тер Штегеном, но упал после того, как Кристенсен влетел сзади ему в ноги.
Судья сначала показал пенальти в ворота «Барселоны», однако на видеоповторе обнаружилось, что до того, как Москера упал, он сам случайно заехал локтем в лицо Кристенсену.
За это арбитр показал Москере желтую карточку и отменил пенальти.
В общем, игра у нас очень интересная. С нетерпением ждем второго тайма!
ГОООООЛ!!! Левандовски оформляет дубль и снова возвращает «Барселоне» преимущество в два мяча! Дембеле в самоотверженном подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной, а потом идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол! 3:1 — оборона «Виктории» отсутствует как класс, «Барселона» забивает красивые голы и радует нас эстетикой своих атак.
Момент! Дембеле сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в левый нижний угол! Голкипер успел припасть к земле и спасти «Викторию» от третьего гола.
ГОООООЛ!!! «Виктория» неожиданно отыграла один мяч! Чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелко, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора без сопротивления расстрелял ворота головой! «Барселона» слишком расслабилась из-за чудовищного преимущества, которым владеет на протяжении всего первого тайма. За это чехи и наказали фаворита. 2:1 — «Виктория» еще жива. Впрочем, вряд ли надолго.
«Барса» заработала свой седьмой угловой. Дембеле навесил на дальнюю штангу, но получилось очень сильно. Роберто едва успел добежать на край штрафной и сделать скидку, но прямо в руки голкиперу.
Роберто немного ошибся — сделал прострел в ноги вратарю «Виктории». Но срыв этой атаки не очень расстроил игроков «Барселоны» — они и так не вылезают из атак.
Моментище! Педри красиво сыграл в стеночку с Левандовски (который отдал ему пас пяткой), влетел в штрафную «Виктории» и уже заносил мяч в пустые ворота, но защитник Емелка в последний момент выбил мяч за лицевую!
Левандовски пытался прострелить в штрафную с правого фланга, но на него набросились сразу двое игроков «Виктории» и отобрали мяч.
Опасно! Роберто пробил по воротам, и мяч рикошетом пошел в створ, но голкипер растянулся на газоне и спас «Викторию» от разгромного счета!
ГООООЛ!!! Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов! Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0!
Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»Reuters
«Барселона» заработала уже пятый угловой, однако на этот раз чехи выиграли верховую борьбу и вынесли мяч.
Сикора протащил мяч по правому флангу и попытался прострелить в штрафную, но снаряд застрял в ногах Кунде.
«Барселона» тут же понеслась наказывать «Викторию» за дерзость. Чехи не особо сопротивляются — каталонцы спокойно перекатывают мяч на чужой половине поля.
Вот это да! Гейда сделал длинный заброс на чужую половину поля, Москера влетел в штрафную и выходил один на один с тер Штегеном, но упал после того, как Кристенсен влетел сзади ему в ноги! Судья сначала показал пенальти в ворота «Барселоны», однако на видеоповторе видно, что до того, как Москера упал, он сам случайно заехал локтем в лицо Кристенсену!
За это арбитр показывает Москере желтую карточку! Никакого пенальти не будет.
Левандовски прострелил в центр штрафной, и Кессье нанес удар по воротам, но получилось прямо в руки вратарю!
Дембеле ошибся в передаче, и чехи попытались убежать в контратаку, но каталонцы смогли без нарушения правил свалить на газон игрока, владеющего мячом, и снова завладели инициативой.
Опасно! Фати без какого-либо сопротивления пробил с линии штрафной — чуть-чуть промахнулся мимо створа! Оборона «Виктории» проваливается раз за разом. Совсем другой уровень по сравнению с «Барсой».
«Барселона» продолжает спокойно владеть мячом. Дембеле на кураже продирается сквозь нескольких игроков, двигаясь параллельно линии штрафной, — просто потому, что хочет. Стадион аплодирует такой красоте.
ГОООООЛ!!! «Барселона» заработала очередной угловой. Дембеле подал на дальнюю штангу, Кунде сделал отличную скидку на Кессье, и тот головой забил свой первый гол за каталонцев! 1:0 — «Барселона» обыгрывает «Викторию» на своем поле.
Франк Кессье в составе «Барселоны»Reuters
Чехи не просто выбивают мяч из своей штрафной и пытаются соорудить контратаку, но пока им отчаянно не хватает мастерства и хладнокровия, чтобы прорваться сквозь прессинг «Барселоны».
Дембеле неудачно сделал пас с углового, и чехи перехватили мяч! В ходе быстрой контратаки они даже вошли в штрафную «Барселоны», но полузащитник Сикора забежал в офсайд, и свисток судьи прервал редкую атаку «Виктории».
Дембеле прострелил в штрафную на Левандовски, и тот пробил в касание! Но мяч рикошетом ушел на угловой.
Роберто получил мяч на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр, но защитник успел вынести мяч за лицевую, опередив Фати, который был готов пробить в касание! Впрочем, арбитр вскоре свистнул офсайд.
Дембеле сделал неточный пас, и игрок «Виктории» перехватил мяч в центре поля! Однако быстро разогнать атаку не получилось, юркие каталонцы успели большими силами вернуться в свою штрафную и отобрать мяч.
Чехи опять попытались выйти в атаку, но дальше центра поля продвинуться никак не получается. «Барса» душит «Викторию» прессингом, и в лучшем случае чехам удается добиться аута, но чаще они просто теряют мяч.
Защитник «Виктории» Перница получил первую желтую карточку в матче за то, что сбил с ног Дембеле возле своей штрафной.
«Виктория» вышла в свою первую атаку и даже добралась до центра поля, но дальше уже справиться с прессингом «Барселоны» не смогла — мяч был потерян.
Вау, Кристенсен пошел в атаку! Датский защитник дотащил мяч до чужой штрафной, и «Барселона» исполнила несколько забросов внутрь, но до опасного удара дело так и не дошло.
Дембеле отдал с углового пас на Педри, тот забросил мяч в штрафную, но получилось прямо в ноги сопернику.
Матч начался! Чехи развели мяч с центра поля и тут же организовали длинный заброс вперед, но каталонцы легко выиграли верховую борьбу и отдали мяч тер Штегену.
Стартовый состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серджи Роберто, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Жорди Альба, Франк Кессье, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски, Ансу Фати.
Стартовый состав «Виктории»: Индржих Станек, Милан Гавел, Лукаш Гейда, Лудек Перница, Вацлав Емелка, Лукаш Калвах, Павел Буха, Ян Сикора, Адам Влканова, Джон Москера, Томаш Хоры.