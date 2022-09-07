Мюнхенская «Бавария» со счетом 2:0 одержала гостевую победу над миланским «Интером» в рамках игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
Окончен
07 сентября 22:00
Интер М
Милан, Италия
66'
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
25'Зане
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
1-й тайм
25'Зане
41'де Лигт
2-й тайм
89'Димарко
66'
Трансляция
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00:00
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
'90+3
Игра окончена! Будничную и довольно несложную победу одерживает «Бавария», которая делает положение «Интера» в борьбе за выход в плей-офф довольно непростым, однако заранее хоронить миланцев не будем — впереди еще пять матчей, в которых может случиться все.
'90
К основному времени второго тайма добавлено три минуты.
'88
Гозенс выскочил вперед и накрыл удар Сержа Гнабри.
'85
Двойная замена у мюнхенской команды: Сане и Люка Эрнандес ушли, Мусиала и Станишич вышли.
'83
Гнабри наносит несильный удар выше перекладины.
'81
Последняя замена у «Интера»: Чалханоглу уступает место на поле Гальярдини.
'78
Чалханоглу забрался практически в метровый офсайд, лайнсмен не спит и зажигает флажок.
'75
Замена у «Баварии» двойная теперь: Коман и Де Лигт уступают место на поле Гнабри и Упамекано.
'72
Четверную замену проводит Симоне Индзаги! Корреа, Дармиан, Димарко и Де Врей выходят вместо Джеко, Думфриса, Бастони и Шкриньяра!
'69
Вновь по статистике игра равная, однако голы продолжают мюнхенцы забивать.
'67
ГООООООООООООООООООЛ! Леон Горетцка классно пробил, а под мяч неудачно подстроился Данило Д'Амброзио, который оформляет автогол! 0:2!
'65
Сразу же включается Горетцка в игру, исполняя навес. Пока исполнение никуда не годится, но ничего, это пока всего лишь пристрелка.
'62
Замена у «Баварии»: вместо Марселя Забитцера на поле у гостей появляется Леон Горетцка.
'59
На ударную позицию Коман вышел, было опасно!
'57
Шкриньяр самоотверженно ложится под удар Мюллера, браво!
'55
Думфрис фолит в атаке, мяч переходит к другой команде.
'53
Пасуются между собой футболисты «Интера», стараясь найти свободное пространство для продвижения атаки вперед.
'50
Джеко оказался у мяча первым после дальнего удара и пробил повторно. Нойера это никак не смутило — Мануэль занял позицию четко по центру и поймал мяч.
'49
Стартовые минуты второй половины игры остаются за миланцами.
'46
Второй тайм начинается.
'45+1
Перерыв! «Бавария» очень уверенно ведет игру, и, если все так продолжится и дальше, спокойно увезет из Милана три очка. Случится ли это? Узнаем совсем скоро.
'45
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
'44
Забрали мяч баварцы себе в последние несколько минут игры.
'41
Де Лигт грубовато играет протисв Лаутаро и получает первое предупреждение в сегодняшнем матче.
'39
Киммих оказывается на газоне после, как показалось, далеко не самого страшного контакта с соперником.
'37
Забитцер закрутить хотел мяч в ворота с угла штрафной, но не попал в створ,
'35
Джеко неплохо пробил головой после углового, но мимо.
'32
Д'Амброзио прервал с нарушением правил забег Дэвиса, судья фиксирует фол.
'29
Удар Чалханоглу приняли на себя защитники «Баварии», до Нойера мяч даже не добрался.
'28
Абсолютно закономерный мяч вонзили гости, статистика ударов лишь подтверждает довод о преимуществе команды Юлиана Нагельсманна — 9:3 по ударам в сторону ворот, 7:1 — по ударам в створ.
'25
ГООООООООООООООООООЛ! Лерой Сане с передачи Киммиха наносит удар с небольшой дистанции и прошивает Онану! 0:1, «Бавария» повела в счете!
'24
Сходит мяч с ноги у Мюллера, уж очень часто игроки «Интера» позволяют бить по своим воротам.
'21
Издали плотно пробил Киммих сейчас — Онана снова надежен.
'19
Лаутаро фолит на Забитцере — немного не тем, как кажется, занят сейчас аргентинец.
'16
Еще раз Коман взял игру на себя, но вновь неудачно.
'14
Коман попадает под прессинг в центре поля и теряет мяч.
'12
Сошла подача с ноги у Чалханоглу, не будет завершения у атаки «нерадзурри».
'10
Онана совершает первое спасение в игре, вытаскивая мяч из угла после удара Мюллера.
'7
Коман ответил очень неточным ударом с края штрафной — мяч улетел выше перекладины.
'6
Мартинес успел добраться до мяча после штрафного, но пробил левее створа.
'5
Фолит Мюллер в центре поля, стандарт исполнят хозяева.
'4
Кингсли Коман чуть поспешил и забрался в офсайд.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
22:00
Игра началась! Поехали!
21:55
Состав «Баварии»: Нойер, Павар, Эрнандес, де Лигт, Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане, Коман, Сане.
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