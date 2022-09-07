'90+3

Игра окончена! Будничную и довольно несложную победу одерживает «Бавария», которая делает положение «Интера» в борьбе за выход в плей-офф довольно непростым, однако заранее хоронить миланцев не будем — впереди еще пять матчей, в которых может случиться все.