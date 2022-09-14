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Спорт

Борьба за плей-офф Лиги чемпионов: «Шахтер» против «Селтика». LIVE

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур. «Шахтер» — «Селтик». ОНЛАЙН

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Игрок «Шахтера» Тайсон

Игрок «Шахтера» Тайсон

Reuters
В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе F украинский «Шахтер» из Донецка на нейтральном поле принимает шотландский «Селтик». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
Матч не начался
14 сентября 19:45
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:0
Селтик
Глазго, Шотландия
Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:30

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов украинский «Шахтер» из Донецка в Польше является номинальным хозяином поля против шотландского «Селтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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