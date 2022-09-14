14 сентября 2022, 19:45 Спорт Борьба за плей-офф Лиги чемпионов: «Шахтер» против «Селтика». LIVE Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур. «Шахтер» — «Селтик». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок «Шахтера» Тайсон Reuters

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе F украинский «Шахтер» из Донецка на нейтральном поле принимает шотландский «Селтик». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур Матч не начался 14 сентября 19:45 Шахтёр Д Донецк, Украина 0:0 Селтик Глазго, Шотландия Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)