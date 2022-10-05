05 октября 2022, 22:00
Спорт
Встреча бывших клубов Андрея Шевченко: «Челси» играет с «Миланом». LIVE
Андрей Шевченко
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В очередном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимает «Милан». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
1-й тайм
05 октября 22:00
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
'40
Томори выносит мяч из штрафной после навеса.
'38
Ковачич получил желтую карточку.
'37
Чалоба вместо Фофана вышел.
'35
Не сможет Фофана игру продолжить. Нужна замена ему.
'33
Маунт вышел с Тэтэрушану один на один, перекинул мяч через вратаря, отправив снаряд в сетку. Но судья офсайд зафиксировал.
'32
Фофана немного полежал на газоне после фола в центре поля. Все обошлось.
'28
Маунт из штрафной пробил в касание, но угодил в защитника.
'26
Чилуэлл жестко врезался в Беннасера. Обошлось без травмы.
'23
ГООООЛЛЛЛ!!! Второй угловой подряд у ворот «Милана» привел к опасному удару, который отбил Тэтэрушану, суета возле ворот привела к отскоку мяча на Фофана. Игрок «Челси» отправил мяч в сетку. 1:0.
'21
Силва пробил головой под перекладину. Тэтэрушану перевел снаряд на угловой.
'20
Подача с углового у ворот «Милана» закончилась тем, что Фофана пробил плечом по воротам. Мимо цели.
'17
Стерлинг навесил в штрафную, мяч до адресата не дошел.
'16
Много борьбы в центре поля. «Милан» больше нарушает правила.
'14
Балло-Туре получил желтую карточку за фол в центре поля.
'12
Перестали возникать моменты. Чуть больше «Челси» мячом владеет.
'9
Хорошо играет защита «Челси», отобрав мяч у Леау в штрафной.
'8
Грубо сфолил Крунич, за что и получил желтую карточку.
'8
Упал Леау в чужой штрафной. Все было чисто.
'7
Де Кетеларе решил сделать передачу в штрафную, но пас не нашел адресата.
'4
Маунт здорово пробил в дальний угол, но Тэтэрушану смог вытащить мяч.
'2
Подача в штрафную «Челси» от Тонали не привела к опасному моменту.
21:55
Стартовые составы команд:
«Челси»: Кепа — Фофана, Силва, Кулибали, Джеймс, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Ковачич — Стерлинг, Обамеянг, Маунт.
«Милан»: Тэтэрушану — Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре — Тонали, Беннасер, Крунич, Де Кетеларе, Леау — Жиру.
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Миланом».
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