Лосано мог попробовать пробить с острого угла из штрафной, но решил сделать прострел — он не нашел адресата.
«Аякс» атаковал позиционно, но в итоге потерял мяч, а дальше прессинговавший на чужой половине Блинд толкнул руками в спину на фланге Лосано.
Красиво разыгрывали перед штрафной на левом фланге Тайлор, Бергвейн и Классен, но в итоге мяч перехватил вернувшийся в штрафную Кварацхелия. Дальше грузин попробовал бросить в прорыв Лосано, но отдал в аут.
Кварацхелия тремя ложными движениями на месте обыграл защитника и подал на дальний угол вратарской на Лосано. В последний момент его опередил защитник!
Не справляются с Кварацхелией соперники. Хорхе Санчес не смог остановить Хвичу и вынужден был руками сфолить на уже обыгравшем и убегавшем от него грузине — желтая карточка.
Бэсси затоптал в борьбе за мяч на фланге Лосано и потом еще случайно наступил упавшему мексиканцу на ногу в районе щитка. Не сразу смог подняться Ирвинг, но уже все в порядке.
Неплохой розыгрыш от амстердамцев, и Тайлор после паса Классена вошел с мячом в штрафную левым полуфлангом, но пробил в сетку с внешней стороны.
Кеннет Тайлор не успел сыграть в мяч и жестко наступил сопернику в центре поля — желтая карточка.
«Наполи» потерял мяч возле своей штрафной, и снова Бергейс наносил обводящий удар, однако попал в защитника. Угловой ни к чему интересному не привел.
Разыграли на этот раз гости, но в итоге подача Бергейса не нашла адресатов в штрафной, и мяч улетел за лицевую.
Свой первый угловой в матче заработал «Аякс». Мерет сыграл кулаками после подачи, но далеко выбить не смог. В итоге дело закончилось еще одним угловым.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Джакомо Распадори — 2:0! Кварацхелия на левом фланге сыграл в стеночку в центре поля, на скорости притащил мяч в штрафную через полуфланг и отдал чуть назад в центр на линию штрафной под удар Распадори, который принял мяч первым касанием, а вторым точно уложил его в ближнюю девятку!
Кварацхелия! Организовал опаснейшую атаку, в которой в штрафной его в последний момент остановил Блинд, но последовал заблокированный удар с подбора из-за штрафной, после чего мяч взмыл в воздух и опустился на ногу Лосано в восьми метрах от ворот. Мексиканец с лета заходил на дубль, но пробил чуточку выше дальней девятки.
Классно разыграли амстердамцы перед штрафной. Классен принял в штрафной спиной к воротам на грани офсайда, отдал Бергвейну, который нашел пасом в штрафную рванувшего Кудуса. Вот только удар в касание с левой ноги в дальний угол у форварда совсем не получился.
Отрезок, когда мяч под контролем у «Аякса». Правда, в итоге позиционная атака заканчивается неудачным забросом в штрафную от Тайлора.
Во второй фазе атаки Бергейс решился на дальний обводящий удар. Метил в дальний угол, и мяч на сантиметры разминулся с девяткой!
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Ирвинг Лосано — 1:0! Проспал «Аякс» очень простую, но эффективную атаку, которую начал в центре поля Зелиньски. Поляк развернул атаку на правый фланг, где Лосано притащил мяч в штрафной, отдал тому же Зелиньски, а сам рванул к вратарской. Поляк сделал мягкий заброс в касание вперед, и мексиканец головой легко направил мяч в дальний угол. Никакого офсайда.
«Наполи» сразу забрал мяч под контроль и атакует позиционно. Сейчас защитники «Аякса» выбили из штрафной после подачи туда от Хвичи Кварацхелии.
А вот состав нидерландского «Аякса» от Алфреда Схройдера:
Пасвеер — Санчес, Тимбер, Блинд, Басси — Классен, Альварес, Тайлор — Бергейс, Бергвейн, Кудус.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти:
Мерет — Ди Лоренцо, Ким Мин Же, Жезус, Оливера — Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски — Лосано, Кварацхелия, Распадори.