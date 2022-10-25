В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» принимает английский «Челси». Команды борются за лидерство в группе E. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
Матч не начался
25 октября 19:45
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», Зальцбург
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Ред Булл Зальцбург» и «Челси» спорят за лидерство в группе Е в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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