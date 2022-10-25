19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Ред Булл Зальцбург» и «Челси» спорят за лидерство в группе Е в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.