26 октября 2022, 22:00 Спорт Хвича против аутсайдера группы: «Наполи» играет с «Рейнджерс». LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» — «Рейнджерс». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

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В матче группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи», который уже обеспечил выход в плей-офф, встречается с шотландским «Рейнджерс», не набравшим пока очков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур Матч не начался 26 октября 22:00 Наполи Неаполь, Италия 0:0 Рейнджерс Глазго, Шотландия Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь Главный судья: