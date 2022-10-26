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Спорт

Битва за престиж: «Барселона» уступает «Баварии». LIVE

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур. «Барселона» — «Бавария». ОНЛАЙН

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Albert Gea/Reuters
В матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов уже потерявшая шансы на выход в плей-офф «Барселона» попробует отстоять свой престиж против грозной немецкой «Баварии». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
Перерыв
26 октября 22:00
Барселона
Барселона, Испания
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
10' Мане
31' Шупо-Мотинг
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм

41' Бускетс

10' Мане

16' Мазрауи

23' Горецка

31' Шупо-Мотинг 35' Юпамекано

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Не сказать, что «Барселона» играет плохо, но как-то уж очень легко побеждает «Бавария» на «Камп Ноу», играя к тому же как минимум наполовину вторым составом... Ждем, что будет во втором тайме.

'45+3

А вот теперь свисток на перерыв.

'45+2

Минута добавлена была к первому тайму. Но все это время смотрели VAR. Пошла вторая.

'45+1

Де Лигт первым сыграл в мяч. Пенальти и карточка отменены! Негодуют стадион и Левандовски.

'44

Маттейс де Лигт получил за фол желтую карточку. Но эпизод проверяет VAR!

'44

ПЕНАЛЬТИ в ворота «Баварии»! В быстрой атаке Левандовски зацепился за мяч в штрафной и был сбит де Лигтом!

'43

Опять «Барса» дико провалилась в своей штрафной. Мане перекидывал на коротком пространстве через тер Стегена, но защитник выбил, подхвативший мяч Мусиала имел даже два момента, но в итоге вернувшийся в створ тер Стеген спас!

'42

Серхио Бускетс вынужден был рукой хватать за плечо Мусиалу, чтобы сорвать контратаку «Баварии» — желтая карточка.

'41

Дембеле решил выполнить подачу, но попал в крайнего игрока в стенке.

'40

Теперь Дембеле заработал на себе фол справа от штрафной «Баварии».

'39

Левандовски пробил штрафной из левого полуфланга, но угодил в стенку.

'37

Стремительно приближается «Барселона» к сопернику по числу пасов. Но «Баварии» особенно и не надо.

'35

Теперь Дайо Упамекано жестко сыграл против Педри и получил желтую карточку, уже третью для «Баварии».

'33

Мане принял мяч в штрафной и потанцевал с ним, но оказалось, что он был в офсайде.

'31

ГОООООООООООООООООЛ! Эрик-Максим Шупо-Мотинг — 0:2! Стремительная контратака после разрезающей передачи. 3 в 3 вышли, а Гнабри перед штрафной отдал направо Шупо-Мотингу, и форвард образцово реализовал момент!

'29

Бальде простреливал в штрафную, а затем мяч в него же и отскочил, поэтому удар от ворот, а не угловой.

'27

Классно смещался Дембеле перед штрафной в центр, но его пас в свободную зону на Педри все же был перехвачен.

'24

Фол Леона Горецки против Бускется награжден желтой карточкой.

'23

Мяч перешел под контроль «Барселоны», но пока без остроты.

'21

Маттейс де Лигт очень жестко встретил Роберта Левандовски, но это тоже просто штрафной, без карточки.

'20

Шупо-Мотинг принял в штрафной под подошву и то ли пробил в дальний угол, то ли сделал передачу на штангу. Неточно и никто не успел замкнуть.

'19

Кессье явно потянул за майку оббежавшего его в центре поля на фланге Дэвиса, но карточки избежал — только фол.

'17

Шикарно Упамекано выиграл воздух в штрафной «Баварии» после подачи Дембеле.

'16

Нассер Мазрауи не пустил прокинувшего мимо него мяч Бальде — желтая карточка и штрафной из отличной точки для подачи.

'14

Вот угловой заработали каталонцы. Но после подачи Дембеле Ульрайх уверенно выбил мяч кулаком.

'13

«Барса» пока совершенно ничего не показывает, еще и темп невысок.

'10

ГООООООООООООООООООЛ! Садьо Мане — 0:1! «Барса» вроде бы перешла в позиционную атаку, но потеряла мяч, и дальше передача через полполя от Гнабри на рывок Мане привела к выходу один на один. Убежал от Бельерина форвард и изящно подсек над тер Стегеном!

'8

Территория и мяч полностью под контролем «Баварии». Редко такое увидишь на «Камп Ноу».

'5

«Бавария» мерно давит на первых минутах, но «Барса» уверенно защищается, а после навеса с правого фланга мяч уходит за лицевую линию.

'3

В борьбе проходит начало встречи. Не пустили сейчас Мане с мячом в штрафную — отобрали.

'1

Поееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

21:55

А вот стартовый состав немецкой «Баварии» от Юлиана Нагельсманна: Ульрайх — Мазрауи, Упамекано, де Лигт, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мусиала, Мане — Шупо-Мотинг.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанской «Барселоны» Хави:

тер Стеген — Бельерин, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде — Кессье, Серхио Бускетс, де Йонг — Дембеле, Педри, Левандовски.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».

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