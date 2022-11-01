01 ноября 2022, 23:00 Спорт Матч престижа: «Бавария» принимает «Интер» в Лиге чемпионов. LIVE Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур. «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). ОНЛАЙН Андрей Черников

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В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает миланский «Интер». Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур Матч не начался 01 ноября 23:00 Бавария Мюнхен, Германия 0:0 Интер М Милан, Италия Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)