01 ноября 2022, 23:00 Спорт Остановить Хвичу: «Наполи» гостит у «Ливерпуля». LIVE Футбол. Лига чемпионов, группа А. 6-й тур. «Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия). ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Alessandro Garofalo/Global Look Press

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов в квартете А «Ливерпуль» принимает «Наполи». Обе команды досрочно обеспечили себе участие в плей-офф. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур Матч не начался 01 ноября 23:00 Ливерпуль Ливерпуль, Англия 0:0 Наполи Неаполь, Италия Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)