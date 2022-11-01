В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов в квартете А «Ливерпуль» принимает «Наполи». Обе команды досрочно обеспечили себе участие в плей-офф. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
Матч не начался
01 ноября 23:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Наполи
Неаполь, Италия
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Наполи» завершает групповой этап Лиги чемпионов выездным матчем с «Ливерпулем», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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