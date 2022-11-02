02 ноября 2022, 20:45 Спорт Удержать первое место в группе: «Реал» сражается с «Селтиком» в Лиге чемпионов. LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Реал» — «Селтик». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал», который идет первым в своей группе, принимает шотландский «Селтик», потерявший шансы на выход в весеннюю часть еврокубков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур Матч не начался 02 ноября 20:45 Реал Мадрид Мадрид, Испания 0:0 Селтик Глазго, Шотландия Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)