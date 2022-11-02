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Удержать первое место в группе: «Реал» сражается с «Селтиком» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Реал» — «Селтик». ОНЛАЙН

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Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Reuters
В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал», который идет первым в своей группе, принимает шотландский «Селтик», потерявший шансы на выход в весеннюю часть еврокубков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
Матч не начался
02 ноября 20:45
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:0
Селтик
Глазго, Шотландия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч между мадридским «Реалом» и шотландским «Селтиком».

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