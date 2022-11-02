В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтер» играет с австрийским «РБ Лейпциг». «Горнякам» необходима победа, чтобы выйти в плей-офф турнира, а их соперников устроит ничья. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
Матч не начался
02 ноября 20:45
Шахтёр
Украина
0:0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч между украинским «Шахтером» и «РБ Лейпциг».
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