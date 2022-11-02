02 ноября 2022, 20:45 Спорт Битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов: Шахтер играет с «РБ Лейциг». LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» — «РБ Лейпциг». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Эпизод матча Реал - Шахтер Reuters

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтер» играет с австрийским «РБ Лейпциг». «Горнякам» необходима победа, чтобы выйти в плей-офф турнира, а их соперников устроит ничья. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур Матч не начался 02 ноября 20:45 Шахтёр Украина 0:0 РБ Лейпциг Лейпциг, Германия Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)