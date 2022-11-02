02 ноября 2022, 23:00 Спорт Пройти групповой этап без поражений: «Манчестер Сити» играет с «Севильей». LIVE Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Севилья». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити», который обеспечил себе первое место, встречается с «Севильей». Испанский коллектив уже не покинет третью строчку при любых раскладах. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур Матч не начался 02 ноября 23:00 Манчестер Сити Манчестер, Англия 0:0 Севилья Севилья, Испания Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)