Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Продюсер Разин заявил об удалении всех видео с Шатуновым и... 22:20
PNAS: одно выражение лица может означать разные эмоции для разных... 22:15
Вратарь «Баварии» Нойер продолжал играть за клуб во... 22:14
В Приднестровье заявили, что республика находится на грани... 22:14
В Санкт-Петербурге мужчина избил семиклассника в ресторане... 22:07
Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год... 22:01
Кадыров придумал Зеленскому новую должность в Грозном 22:01
Уникальный пациент пережил пять видов рака за 40 лет благодаря... 21:59
АВК: фильмы Marvel и Disney Pixar пока не попали под параллельный... 21:54
МИД РФ осудил уничтожение «Кургана дружбы» и других... 21:54
Спорт

Не провалиться на дно: «Ювентус» играет с «ПСЖ». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

close
100%
Душан Влахович в составе «Ювентуса»

Душан Влахович в составе «Ювентуса»

Global Look Press
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» играет с французским «ПСЖ», который уже вышел в плей-офф турнира. Итальянцы лишились шансов на продолжение борьбы в главном европейском клубном турнире, но имеют шансы пройти в Лигу Европы, если «Маккаби» в параллельном матче не обыграет «Бенфику», а туринцы сыграют с парижанами хотя бы вничью. Если «Маккаби» победит, то «Юве» нужно будет набирать три очка с «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
Матч не начался
02 ноября 23:00
Ювентус
Турин, Италия
0:0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч между туринским «Ювентусом» и французским «ПСЖ».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 252-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 252-й день
МИД России опубликовал заявление «о предотвращении ядерной войны»
МИД РФ призвал страны ядерной «пятерки» работать над предотвращением катастрофы
Медведев допустил возврат смертной казни. В Совфеде пояснили — сейчас это невозможно
Медведев заявил, что смертную казнь можно вернуть «в случае необходимости»
Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год к году
Власти Херсонской области: движение гражданского транспорта через Днепр прекращено
Антон Красовский появился в эфире RT после призыва сжигать украинских детей
Главред ИА Regnum рассказал, что ему не сообщили даже имени нового гендиректора издания
Новости
В Подмосковье водитель насмерть сбил пенсионерку и ребенка, у женщины оторвало ноги
Продюсер Разин заявил об удалении всех видео с Шатуновым и перезапуске «Ласкового мая»
PNAS: одно выражение лица может означать разные эмоции для разных людей
Вратарь «Баварии» Нойер продолжал играть за клуб во время лечения рака кожи лица
В Приднестровье заявили, что республика находится на грани гуманитарного кризиса
В Санкт-Петербурге мужчина избил семиклассника в ресторане, потому что он не служил
Кадыров придумал Зеленскому новую должность в Грозном
Все новости
Россия вернулась в зерновую сделку с Украиной
Минобороны сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке с Украиной
Комиксы, Восток и невиданный Питер: каким будет сериал «Убить Риту»
Репортаж со съемок сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых и Артемом Быстровым
«Навязать демократию – значит сломать страну»
Как живет Ливия после революции, убийства Каддафи и 11 лет гражданской войны
Новые российские ракеты Х-32 обошли ПВО Украины
Что известно о применении ракет Х-32 в ходе спецоперации на Украине
«Шутку нельзя путать с хамством»: интервью с Михаилом Галустяном
Михаил Галустян рассказал о своей роли в сериале «Отпуск»
«Под ударом окажутся союзники России»: Шойгу заявил, что конфронтация с НАТО усиливается
Шойгу заявил об увеличении группировки НАТО в восточной Европе в 2,5 раза
В Москве грузовик раздавил такси. Кадры с места смертельного ДТП
Боль в спине, желтуха, бред: как может проявиться рак легкого
Онкологи рассказали о нетипичных симптомах рака легкого
Падение с обрыва, коктейль из тараканов и большие риски: как на Алтае снимают «Фактор страха»
На Алтае начались съемки шоу «Фактор страха» в новом формате
Самосвал раздавил такси, убив двух человек. Виновник ДТП сбежал
Два человека погибли в ДТП с такси и грузовиком на улице 1905 года в Москве
Южная Корея и КНДР обменялись ракетными пусками
Ренхап: КНДР запустила не менее 10 ракет разных типов
«В отношениях пыталась убить себя»: как сложилась личная жизнь культовых певиц 1980-х
За кого вышли замуж Тина Тернер, Мирей Матье и другие певицы 1980-х
Что происходит с рынком недвижимости в «прифронтовых» областях России
В соседних с зоной СВО регионах России выросла стоимость аренды жилья

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+