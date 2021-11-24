Тяжелейший второй тайм после прекрасного первого, но ведь никто не ждал легкой игры. «Спартак» показал и характер, и класс, и умение терпеть. Александр Соболев оформил дубль, его тезка Селихов совершил множество блестящих сейвов, но играла в футбол и сражалась за результат вся команда. Спартаковцы догнали «Наполи» по очкам и опередили итальянцев по личным встречам. И команда Руя Витории точно будет в топ-2 группы С перед последним туром. Это будет матч в Варшаве против «Легии». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Свежий Ларссон очень активно прессингует всех неаполитанцев, затрудняя им продвижение вперед. И достаточно успешно.
Селихов! Лосано пофинтил на правом фланге и подал к вратарской, откуда головой в падении пробил Элмаз — Селихов потащил в прыжке.
Ломовицкий и Александр Соболев финтили и обыгрывались друг с другом на фланге, но после потери форвард пошел в подкат на Мариу Руя и сбил того — желтая карточка. Соболев теперь пропустит матч шестого тура.
Айртон выпрыгивает около штрафной «Спартака» на зависший в воздухе мяч, а Лосано подсаживается под него, и Тюрпен фиксирует фол.
Желтую карточку получает совсем разнервничавшийся главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти.
Отбивается «Спартак». Вынесли из штрафной защитники после корнера, но на подборе был Элмаз. Однако его закидушка вышла безадресной. Удар от ворот.
Николай Рассказов меняет Виктора Мозеса, который провел шикарный матч. И травму получил, доработав в обороне.
Угловой зарабатывает «Наполи», а в игре пауза, поскольку Виктор Мозес сидит на газоне. Получил повреждение.
С огромным трудом отбились красно-белые. Несколько шансов на удар было у Элмаза после подачи Лосано. Но все заблокировали, и Жиго вынес!
Выносят защитники итальянцев мяч после подачи Промеса со штрафного. А мог бы и ударить попробовать.
Классную позиционную атаку провели красно-белые, и в итоге дриблинг Айртона недалеко от штрафной рукой остановил Калиду Кулибали — желтая карточка и перспективный стандрат.
Стычка перед угловым «Наполи». Джикия толкнул Жуана Жезуса в спину, подошел Кулибали и корректно сказал Георгию, что так не надо. Потом Жуана и Джикию подозвал Тюрпен и тоже все объяснил. А угловой ни к чему опасному не привел.
Айртон чисто отобрал мяч у Лосано на линии штрафной, но набегавший Ди Лоренцо бил по оставшемуся лежать мячу. Правда, его обводящий удар вышел хуже, чем у Умярова.
Спартаковцы поняли, что нельзя все время оборонятся. Провели атаку, потом отобрали мяч у чужой штрафной. Совершивший отбор Умяров из-под защитника с линии штрафной нанес шикарный обводящий удар в дальний угол, Мерет провожал мяч глазами, но тот на сантиметры разминулся с перекладиной.
Зелиньски опасно бьет в касание из центра штрафной после передачи Лосано — благо, выше ворот. Сам удар не вышел опасным, но позиция была убойной.
Подача Промеса перелетела через штрафную, на дальнем углу ее принял на грудь Джикия, прошел чуть вперед и навесил — Соболев снова пробил головой в борьбе — выше створа.
А вот и спартаковская позиционная атака, в которой Промес навесил на Соболева, а тот задел мяч головой в борьбе с защитником и заработал угловой.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Элиф Элмаз — 2:1! Попробовал «Спартак» сходить вперед и нарвался на результативную контратаку, в которой Лосано идеально навесил в штрафную, а Элмаз пробил точно как Соболев.
Розыгрыш углового закончился неточным обводящим ударом Лосано в дальний угол с левого угла штрафной. Но, даже если бы попал, VAR отменил бы взятие ворот — был офсайд.
СЕЛИХОВ! Снова спасает «Спартак» голкипер! Закидушка за спину Айртону на Лосано, тот зряче сбрасывает ногой под удар из выгодной позиции Мертенсу, но вратарь одной рукой переводит через перекладину!
Уже 65% на 35% владение в пользу «Наполи». Во втором тайме очень тяжело хозяевам. Кстати, «Наполи» забил в этой Лиге Европы 11 мячей. Из них десять во вторых половинах матчей!
После углового сразу две подачи выполнили неаполитанцы. И в итоге дело закончилось ударом Кулибали головой. Но в руки Селихову.
Немного забрал мяч «Спартак», но из обороны выйти пока никак не выходит.
Лосано навешивает в штрафную от лицевой линии после закидкушки на него, но Кофрие оказывается единственным на мяче и выбивает его из штрафной. Нужна пауза «Спартаку».
Селихов выносит мяч кулаками после подачи в его штрафную со стандарта. Но атаки команды Спаллетти продолжаются одна за другой.
Очень прилично надавили гости. В итоге а правом фланге, приближаясь к штрафной, Мертенс заработал фол. Литвинов сфолил, хоть и не согласен.
Все упирается в наличие или отсутствие касания Петаньи. Если бы его не было, то и Ди Лоренцо не был бы во вне игры.
Забивает Ди Лоренцо в ворота «Спартака» после скидки Петаньи при навесе с левого фланга. Вот только защитник «Наполи» был в офсайде! VAR проверяет эпизод.
Атака продолжилась вторым темпа, и вцепившийся в Лосано Айртон не дал себя обыграть и выбил на угловой. После него до удара довести тоже не удалось, но мяч все еще у итальянцев в ногах, пусть и не во владениях Селихова.
«Спартак» опять бодро начинает! Игнатов идет в дриблинг в штрафной и едва не выбирается на ударную и убойную позицию. В итоге опытному Калиду Кулибали удается вынести.
Красно-белые точно могут занести этот тайм себе в актив. Да, у «Наполи» было несколько отличных шансов, но великолепно сыграл Селихов, но к этому времени хозяева уже вели после пенальти на первой же минуте. А потом случился и второй гол Соболева. Теперь нужно внимательно отыграть вторую половину и не упустить перевес.
В конце все же было опасно. Довели атаку до подачи с левого фланга. Она была неприятной, и Селихов чуть не рассчитал с выходом, но Лосано головой не подстроился и пробил выше ворот. Кроме того, Жиго и Джикия уже страховали на линии, да и сам Селихов успел сделать два шага назад.
Разладилось у гостей в атаке. Катали, катали и в итоге дали в спину Лосано, который уже пробежал. Аут для «Спартака».
Владеет «Наполи» мячом, выискивая варианты вскрыть спартаковскую оборону. Особенно внимательными сейчас нужно быть подопечным Витории.
Теперь Михаил Игнатов на газоне, а в руках врачей замораживающий спрей. Во время очередного индивидуального прохода по голеностопу сзади досталось спартаковскому молодому таланту.
Интересно, что «Наполи» владеет мячом 60% времени матча. Но «Спартак» атакует так ярко и насыщенно, что визуально нет такого впечатления.
Игнатов на дриблинге вошле в штрафную, убрал под себя и пробил, но все же в ногу заблокировавшего защитника.
А вот сейчас игра остановлена, поскольку Соболев сидит на газоне. Все же подвернул голеностоп, похоже, в том падении за бровкой.
Джикия классно сыграл в отборе у своей лицевой в штрафной и заправил длинной передачей по флангу Соболева. Александр не справился на скользком поле — оно закончилось. Ну а сам форвард уже за бровкой поскользнулся и упал, но, к счастью, обошлось без повреждения.
Ди Лоренцо втыкается локтем в спину принимавшему мяч Соболеву. Фол. Можно было бы и карточку показать, но нет.
Соболев просто доминирует над защитниками «Наполи». Жуан Жезус фолит, пусть и в неопасном месте, а Кулибали бесится. Потолкались с Александром сейчас.
«Спартак» снова классно атакует, перехватывая мяч в центре поля. Снова Мозес легко обыгрывает Мариу Руя, но в итоге все заканчивается не очень удачным прострелом Айртона.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 2:0! А «Спартак» отвечает шикарными выходом из обороны и позиционной атакой. В ней Соболев в центре поля перевел направо, в итоге мяч доставили Мозесу, который паузами и замахами поиздевался над Мариу Руем и навесил в штрафную идеально точно на голову уже прибежавшему туда Соболеву. Кивок в прыжке с отклонением, и мяч вонзился в угол!
Литвинову было больно, он полежал на газоне и с врачами ушел за бровку. Но вроде все уже в порядке, и возвращается полузащитник в игру.
СЕЛИХОВ! Но как бы хорошо не действовали москвичи, итальянцы создают моменты! Снова Лосано делает пас низом через штрафную. Зелиньски не смог пробить в касание, но вышло даже лучше для поляка: он бил по стоячему мячу, посмотрев на ворота, однако уже упавший Селихов выбросил вверх руку и снова потащил!
Угловой заработали спартаковцы. Промес пошел подавать, и до мяча добрался Джикия, чьему удару головой в дальний угол немного не хватило точности!
Соболев зацепился за мяч перед штрафной гостей в позиционной атаке, но не смог ударить. В итоге классный скрытый пас на Мозеса сделал, однако тот не ожидал.
Кулибали снимает воздух после спартаковского углового, Литвинов бьет в касание из-за штрафной с подбора, но в блок.
У Мариу Руя, возможно, был офсайд, но это уже не важно. Флажка лайнсмен не поднял, так что подвиги спартаковского голкипера останутся в статистике.
СЕЛИХОВ! Дважды тащит голкипер «Спартака»! Сначала Элмаз бил ногой в прыжке с лета в касание после передачи Мариу Руя в центр штрафной. Александр среагировал на выстрел с восьми метров и потянул из угла одной рукой. Но сам же македонец успел на добивание и бил, хоть и под острым углом, но в упор — на этот раз Селихов отразил ногой, уже лежа!
Лосано прошел справа на скорости и прострелил в штрафную, но там никто до мяча не добрался. Однако было опасно.
Руслан Литвинов агрессивно пошел в отбор на не очень удачно обработавшего мяч Лоботку. Показалось, что все получится, но полузащитник «Наполи» раскрутил спартаковца, и тот вынужден был дернуть оппонента рукой за футболку. Слишком откровенно — желтая карточка.
Неаполитанцы сейчас забрали мяч и атакуют позиционно, но не очень удачно. Здорово начал этот матч «Спартак».
Еще одна отличная атака «Спартака». Айртон перед штрафной переводит низом на другую сторону на Мозеса, который подрабатывает себе в центр и плотно бьет. Мерет отражает, а потом успевает накрыть, опережая летящего на добивание Соболева.
Момент! Мозес удобно набрасывает с фланга в быстрой атаке набегавющему Соболеву, а тот бьет головой — мяч опускается на сетку сверху!
Снова Лоботка получил по ногам. На этот раз в центре поля от Мозеса. Ну а нигериец получил внушение, пока устное, от Тюрпена.
Лоботка заработал на правом фланге атаки фол. Точка для подачи в штрафную, но идет поперечный пас низом. В итоге итальянцы загрузили в штрафную низом, и Петанья попытался пробить в сутолоке, но попал в защитника. Мяч отскочил к Селихову, а все итальянцы засигнализировали о попадании в руку. Тюрпен был рядом и не согласился.
Пока гости приходят в себя, пройдемся по главным потерям «Спартака»: Эсекьель Понсе не играет уже некоторое время, нет сегодня Романа Зобнина, а Зелимхан Бакаев получил повреждение на предыгровой тренировке и тоже не попал в заявку. У «Наполи» из важных игроков не назвали еще Замбо-Ангисса и Диего Демме — все тот же ковид.
Напомним, что в Италии команда Спаллетти открыла счет уже на 13-й секунде, но это ей тогда не помогло (3:4). Будем надеяться, что «Спартак» бережнее распорядится завоеванным перевесом в счете.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Соболев уверенно разводит Мерета и мяч по разным углам, причем пробил в самую девятку, так что угадай направление удара голкипер сборной Италии, вряд ли он бы спас!
ПЕНАЛЬТИ! Квинси Промес получил мяч справа на границе штрафной, пошел в обыгрыш против Лоботки, и тот сбил голландца уже в штрафной! Тюрпен уверенно указал на точку, хоть неаполитанцы и спорят.
Интересно, что еще несколько дней назад президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отправлял запрос в УЕФА с просьбой перенести игру на нейтральное поле из-за обеспокоенности ситуацией с коронавирусом в Москве, а в итоге с ковидом выбыли несколько игроков итальянской команды, заразившись у себя в стране. Главной карантинной потерей стал Лоренцо Инсинье, хотя и голкипер Давид Оспина важен. Ну а среди остальных не досчитается команда получившего перелом глазницы в матче против «Интера» форварда Виктора Осимхена, замучившего спартаковцев в Италии и заработавших две желтые карточки для Кофрие.
Матч очень важен, поскольку ситуация в группе С крайне запутанная и напряженная. «Наполи» лидирует с семью очками, а «Спартак» идет последним с четырьмя баллами, но победа красно-белых позволит им обойти итальянцев благодаря личным встречам. У играющих сегодня польской «Легии» и английского «Лестера» шесть и пять очков соответственно. Тот матч пройдет в Англии и тоже будет иметь важнейшее значение при распределении мест в квартете.
А вот стартовый состав «Наполи» от Лучано Спаллетти: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Жуан Жезус, Мариу Руй — Зелиньски, Лоботка — Лосано, Мертенс, Элмаз — Петанья.
Сразу давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Спартака» Руй Витория:
Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия — Мозес, Литвинов, Умяров, Айртон — Игнатов — Соболев, Промес.