Матч окончен

Тяжелейший второй тайм после прекрасного первого, но ведь никто не ждал легкой игры. «Спартак» показал и характер, и класс, и умение терпеть. Александр Соболев оформил дубль, его тезка Селихов совершил множество блестящих сейвов, но играла в футбол и сражалась за результат вся команда. Спартаковцы догнали «Наполи» по очкам и опередили итальянцев по личным встречам. И команда Руя Витории точно будет в топ-2 группы С перед последним туром. Это будет матч в Варшаве против «Легии». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.